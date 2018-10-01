Мюнхенский сговор против СССР - копия сегодняшнего заговора против России

Это фото сделано в Мюнхене ровно 80 лет назад. На нем - господа европейцы, только что расписавшиеся, по сути, в начале Второй мировой войны: премьер Британии Чемберлен, премьер Франции Даладье, рейхсканцлер Германии Гитлер и премьер Италии Муссолини. Фото: GLOBAL LOOK PRESS