2018-10-01T23:06:29+03:00
История современности

Мюнхенский сговор против СССР - копия сегодняшнего заговора против России

Ровно 80 лет назад, в последние дни сентября 1938-го, четыре ведущие европейские державы - Британия, Франция, Италия и Германия - заключили Мюнхенское соглашение, которое развязало Гитлеру руки в Европе
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Это фото сделано в Мюнхене ровно 80 лет назад. На нем - господа европейцы, только что расписавшиеся, по сути, в начале Второй мировой войны: премьер Британии Чемберлен, премьер Франции Даладье, рейхсканцлер Германии Гитлер и премьер Италии Муссолини.Это фото сделано в Мюнхене ровно 80 лет назад. На нем - господа европейцы, только что расписавшиеся, по сути, в начале Второй мировой войны: премьер Британии Чемберлен, премьер Франции Даладье, рейхсканцлер Германии Гитлер и премьер Италии Муссолини.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мюнхенский сговор против СССР - копия сегодняшнего заговора против России

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