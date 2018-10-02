Новый ведущий Первого канала Родион Газманов: Такой программы, как наша, на телевидении не хватало
Новоиспеченный ведущий пришел в гости к «ПодЗарядке» на Радио «Комсомольская правда», чтобы рассказать, каким будет его новое шоу и чем он вообще сейчас в жизни занимается
Новоиспеченный ведущий Родион Газманов пришел в гости к «ПодЗарядке» на Радио «Комсомольская правда»Фото: Иван МАКЕЕВ
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Новый ведущий Первого канала Родион Газманов: Такой программы, как наша, на телевидении не хватало
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