СЕГОДНЯ 10:05 2018-10-02T14:07:45+03:00

Новый ведущий Первого канала Родион Газманов: Такой программы, как наша, на телевидении не хватало

Новоиспеченный ведущий пришел в гости к «ПодЗарядке» на Радио «Комсомольская правда», чтобы рассказать, каким будет его новое шоу и чем он вообще сейчас в жизни занимается