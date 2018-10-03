Автомат - можно, а стакан нельзя. Поднимать ли возраст продажи алкоголя до 21 года?
Спорим об этом в эфире программы «Радиорубка» на Радио «Комсомольская правда»
Автомат - можно, а стакан нельзя. Поднимать ли возраст продажи алкоголя до 21 года?
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Гости в студии:
- Юрий Михайлович Юдич, руководитель аналитической группы «Алкоэксперт» (нет, не поднимать);
- Султан Султанович Хамзаев, руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты (да, поднимать)
Автомат - можно, а стакан нельзя. Поднимать ли возраст продажи алкоголя до 21 года?
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