Квартирный вопрос: решать самому или ждать помощи от государства?

1 Окт. 13:05 2018-10-02T23:11:43+03:00

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Афонина:

- Как всегда, в студии журналист отдела экономики «Комсомолки» Елена Аракелян, блогер-эксперт по недвижимости Никита Журавлев и я, Елена Афонина. Сегодня мы в очередной раз попробуем выяснить, что изменяется в сознании наших граждан, если говорить об улучшении жилищных условий. Что для нас главное – дождаться лучших времен, накопить денег, дождаться помощи государства или все-таки начать действовать уже сегодня, а хотелось бы, конечно, чтобы и вчера уже люди как-то более активно в эту сторону смотрели, но, тем не менее, выяснить в очередной раз, готовы ли вы сейчас улучшать свои жилищные условия сами, мы были бы не против…

Сначала об изменениях, которые с сегодняшнего дня, пусть и технические, тем не менее, появились у нас в долевом строительстве.

Аракелян:

- Да, с 1 октября начали действовать штрафы для чиновников и самих застройщиков, если они при определенных нарушениях законодательства, то есть, они должны передавать информацию теперь о своих новостройках в специальный единый реестр, он как бы сделан, предполагается, что таким образом должны быть еще лучше защищены права граждан, которые участвуют в долевом строительстве. То есть, вся информация о всех этих домах должна быть в едином реестре. Ну, если эта информация вовремя не подана, то виновнику грозит штраф. Правда, большой вопрос возникает – а будут ли от этого дома лучше достраиваться?

Журавлев:

- И будут ли вообще в принципе достраиваться? Потому что мы уже видим сегодня результаты этих нововведений. Мы помним, что у нас заработал новое законодательство, правило игры, где застройщики должны быть открыть специальные счета 1 сентября, по которым работали. Что такое спецсчет? Это счет, он единственный у застройщика, через который он оплачивает строительные работы. Эти счета просматриваемы. То есть, если застройщик отправляет куда-то нецелевым образом, это сразу видно. Соответственно, включается механизм у банка не отправлять и не перечислять эти деньги. Соответственно, все застройщики на каждый проект должны были сделать спецсчет. Сегодня мы получаем информацию, что уже в Москве Москомстройинвест написал заявление, чтобы Росреестр приостановил 32 проекта в Москве. 32 проекта приостановлены, уведомления в Росреестр отправлены, с тем, что у этих проектов нет спецсчетов. Это раз. Второе. Мы сегодня получили по Ленинградской области – такая же история – 30 объектов так же получили уведомления, что они не могут продавать по договорам долевого участия. То есть, что это такое? Они не могут привлекать денежные средства у граждан. Соответственно, эти проекты сейчас могут встать. Каким образом? У них нет потока денег – то есть, они не продают, соответственно, они не получают денег от граждан, соответственно, им не на что строить. Поэтому мы будем наблюдать за развитием, но вот то, что новые поправки уже начинают чистить рынок, соответственно, мы уже это видим. Конкретно какие проекты приостановлены, Москомстройинвест не сообщает, но…

Афонина:

- Ну, чтобы панику какую-то не создавать, потому что люди сейчас и так-то настроены довольно нервно…

Журавлев:

- Знаешь, Лен, люди, нервно настроенные, нервно побежали покупать.

Афонина:

- Что? Уже готовые новостройки или вкладываться?..

Журавлев:

- Я сейчас тебе скажу такую цифирку… я, конечно, немножко удивился сегодня. У нас очень сильный был ажиотаж – август-сентябрь. Это все связано с валютным колебанием и т.д. На сегодняшний день в Москве спрос увеличился на 40%. Именно в новостройках. Люди начали покупать, потому что непонятно, что будет происходить с долевым строительством, да. Мы все понимаем, что по новым правилам цены увеличатся на квадратный метр и люди не понимают и пошли покупать. Потому что – когда, если не сейчас? Хорошо, вы говорите – вот новостройки там лихорадит… мы посмотрим вторичный рынок жилья. И вторичный рынок жилья в Москве оживился. У нас спрос сравнялся с предложением. У меня сегодня такие сигналы поступают, что человек, который продает, а мы знаем, что человек, который продает, бегает за покупателем, как умалишенный, а он сейчас начинает говорить – нет, давайте подождем месяцок… или – я подумаю… Ему говорят – вот деньги, заберите… Причем, на Пречистенке, на Остоженке это премиальный сегмент. Я встречался с пятницу с людьми, которые говорят… 11 миллионов стоит, там большая квартира на Новых Черемушках, мы не понимаем… может быть, нам еще подождать? И вот это колебание – вырастет или упадет – начинает, собственно говоря, разжигать мотивацию у людей и задумываться о том, что, а не пора ли продавать, а не пора ли покупать? И третий момент – конечно, ипотечная ставка. Ипотечная ставка сегодня настолько доступна…

Аракелян:

- Но и доступнее она в ближайшее время уже вряд ли станет…

Журавлев:

- Это тоже, наверное, подстегнуло, когда Центробанк начал поднимать ставку рефинансирования. Из-за этого тоже некоторая паника случилась. То есть, на сегодняшний день люди находятся в некоем непонимании и в таком информационном вакууме, что нужно что-то делать. Что-то нужно делать. А что? Это покупать. Потому что, во-первых, мы не понимаем, что с рублем будет через какое-то время… в Москве все достроят… кстати говоря, можно заходить в московские проекты, потому что есть Сергей Семенович, есть бюджет, федеральный бюджет, они нас спасут… я, по крайней мере, как покупатель, сохраню свои денежки – то есть, от непонятных колебаний, санкций и т.д. Вот новостроечка есть… сейчас в Москве выходят проекты на такой минимальной стоимости… Пример. Внутри третьего транспортного кольца жилой комплекс вышел на старте 130 рублей за кв.м У них там есть студии и ты можешь зайти с деньгами примерно в 4 миллиона рублей. В Москве. Внутри третьего транспортного. Метро в пяти-семи минутах.

Афонина:

- Никита, а чем вызвана такая дешевизна квадратного метра?

Аракелян:

- Регионы, не ругайтесь! Это у нас в Москве такая жизнь. Это для нас, для нашего квартирного рынка действительно дешево, поверьте!

Афонина:

- Да, вот нам просто здесь пишут как раз по поводу… в очередной раз нам пишут – москвичи зажрались и прочее… Ну, что делать, если, как вы понимаете, в крупных городах стоимость квадратного метра несколько отличается от региональных небольших городов.

Журавлев:

- А регионы пускай не волнуются, ценообразование до них скоро дойдет с новыми поправочками. Если в регионах можно купить 35-40-45 тысяч за квадратный метр, и это как бы нормальная цена и люди очень сильно реагируют на эластичность… вот продавалось сегодня за 45, а завтра за 46 – я уже не пойду за 46… Так вот, дешевые проекты исчезнут как таковые в регионах, потому что такая нагрузка финансовая будет на застройщиков, что вообще вопрос – кто-то будет строить в регионах или нет? У меня такой стоит вопрос, по крайней мере.

Афонина:

- Наши слушатели тоже вопрос ставят ребром, а что же нам делать с грошами, куда их вкладывать?

Журавлев:

- Если мы говорим о регионах, то нужно, конечно, смотреть проекты ближе уже к этапу завершения строительства. Я не рекомендую сейчас на стадии старта и котлованов заходить. Ведь на сегодняшний день очень много получено разрешений на строительство как в регионе, так и в Москве. Застройщики перед 1 июля 2018 года побежали получать все разрешения на строительство, чтобы выпускать эти проекты в свет по старым еще правилам. А на сегодняшний день их так много, что они начинают демпинговать. И сейчас заходить на старте котлована, особенно в регионах, это очень рискованно - а вкладываться в квартиры, которые уже построены или уже подходят к завершению.

Афонина:

- Слушаем Валерия из Москвы. Валерий, здравствуйте.

Валерий:

- Здравствуйте. Придется ложку дегтя в бочку меда, которую вы перед слушателями выкатили и ваш уважаемый гость. Я являюсь дольщиком ЖК «Царицыно». Сергей Семенович Собянин, за которого так ратует гость программы, перед тем, как я приобретал квартиру, говорил Сергей Семенович Собянин и господин Хуснулин, уже три года назад, что все будет достроено. И я повелся на это и купил квартиру. В итоге я сейчас обманутый дольщик, а то, что для страны выкатывают, что решаются дорожные карты, говорю вам – я держу руку на пульсе – ничего не решается, деньги не переводятся, а только вешается лапша на уши людям. Поэтому все очень рискованно и я бы так вот радужно не говорил.

Афонина:

- Валерий, но наверняка же у вас есть инициативная группа, выходят ли с вами на связь, что говорят, какие прогнозы? Может быть, сейчас такое время, когда вот законы меняются и нужно чуть-чуть подождать, пока все утрясется?

Валерий:

- Перед тем, как я покупал, вот я то же самое слушал и реально закон читал. Ввели новые нормы страхования, то есть, вы все застрахованы, все хорошо. В итоге со страховкой – все лопнули, все миллиарды вывели за рубеж и все шито-крыто, ни одной страховой компании, не посажено никого. Вот одного сейчас Бинкевича судят и непонятно, засудят или нет. Миллиардов нет. А то, что рассказывают дорожная карта, и перед Путиным отчитались, ничего никуда не перечисляется. Как стоял комплекс, так и стоит. Все время сроки отодвигают, ничего не решается, понимаете. У людей катастрофа и безысходность! Это серьезная ложка дегтя в вашу бочку меда. Поэтому даже в Москве и даже слова многоуважаемого Сергея Семеновича Собянина ничего не значат.

Журавлев:

- Валерий, абсолютно с вами согласен, что ЖК «Царицын» это объект очень тяжелый и долевой, и очень много там дольщиков, и помимо ЖК «Царицыно» есть «Триумфальный квартал» и еще два объекта в Москве, но мы можем говорить о том, что они будут достроены. Да, время нужно… необходимо сделать экспертизу. Это не такая быстрая задача. Юридически переоформить на другую юридическую кампанию. Уже выделен под это застройщик, он есть, у него есть уже деньги, но чтобы юридически все вышло. Необходимо сделать экспертизу уже построенного. Вы понимаете, какой это объем? Тот же самый котлован. Я не защищаю сейчас Сергея Семеновича и стройкомплекс, который сейчас там проводит работы, ни в коем случае. Но я вам говорю, что он рано или поздно, то есть, в десять лет вы точно не уйдете. То есть, сейчас идет работа пересчета, экспертизы, понимания, сколько нужно достроить. Вы понимаете, что, если есть котлован, то быстрее туда зайти, чем если уже построены какие-то корпуса? Ведь если стоят уже какие-то корпуса, это нужно сделать экспертизу, сколько построено, что построено, метраж и т.д., чтобы было понимание, что дальше достраивать и сколько выделять. Поэтому понятно ваше возмущение. Понятно, что сейчас не только вы, но еще есть там недавно компания «Урбан групп», которая легла, там тоже государство и Дума РФ работают с этой проблематикой. К сожалению, нет отработанного механизма оперативного входа, быстрого реагирования. Это для Москвы и федеральных властей новая ипостась, они туда только заходят и все механизмы еще не отработаны. Но с тем, что это будет достроено – точно. Пинкевич сядет, вы не волнуйтесь, есть такие прецеденты, по 159-й, там ему дадут срок – надо, собственно говоря, сделать такую порку. А что касается вас, мое предположение, что еще полгода в бумагах стройкомплекс просидит. И, конечно, то, что у вас есть инициативная группа и так как вы действуете, и правильно действуете, и постоянно нужно… и Москомстройинвест (Тимофеева), и Хуснулина (стройкомплекс) постоянно напоминать и давать ускорения вашим процессам. Валерий, я могу только вам посочувствовать и пожелать сил. А то, что сейчас идет перереконструкция правил игры, под которые подпадают все застройщики, и власти хотят сделать правила игры прозрачными и чтобы не было больше таких бед, в которую вы попали, это факт. Сегодня мы уже видим зачистку рынка, когда Москомстройинвести 32 проекта приостановил, в Ленобласти – 30 приостановлено, в Липецке – 3 приостановлено. И эта цепочка сейчас будет продолжаться. Вопрос – к чему она приведет? К большим обманутым дольщикам или к решению этих вопросов, пока никто не может на этот вопрос ответить.

Афонина:

- Зачитываю комментарии наших слушателей. Вопрос – готовы ли вы сейчас улучшать свои жилищные условия самостоятельно? Дмитрий написал: «Если в регионах остановится строительство, то это будет дикий кризис, безработица и 1998 год покажется суперпозитивным годом при таком раскладе». «А что делать? Покупаем кирпичи, цемент, песок и решаем жилищные проблемы. Ваяй, как хочешь».

Журавлев:

- Ну, тоже решение, мне кажется, в регионах это хорошее решение, там земля не так дорого стоит. На мой взгляд. Индивидуальное жилищное строительство в регионах очень развито. Единственная знаешь какая проблема существует? Нету ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. Если ты можешь ипотеку взять на первичку или на вторичку, то дом построить ты не можешь взять ипотеку, соответственно, у тебя кредит совершенно другой.

Афонина:

- А что у нас там было со стимулированием приобретения деревянных домов? Там же была какая-то программа?

Аракелян:

- Там программа была, но это ты должен купить дом заводской сборки. То есть, это не то, что ты там сам покупаешь себе сруб на ближайшем рынке и т.д. То есть, это должны быть вот эти дома определенных заводов, которые соответствуют определенным параметрам. В Москве этих производителей, Подмосковья, которые туда попали, они в принципе довольно неплохо представлены, но по регионам, я не уверена, что это везде…

Афонина:

- А в чем особенность этой программы-то?

Аракелян:

- Особенность программы заключается в том, что главная ее цель была, между нами говоря, поддержать отечественного производителя древесины и вот этих сборных домиков. В принципе, конечно, народу польза от этого тоже есть, потому что под это дается кредит по сниженной ставке, но все-таки у нас, ну, если мы говорим об индивидуальном жилищном строительстве, люди больше предпочитают, что называется, не сборные домики заводской сборки, а самостоятельно самому выбрать дерево, доску, самому определиться с проектом и т.д.

Афонина:

- Давай перейдем к телефонным звонкам. Павел из Владимира с нами. Здравствуйте.

Павел:

- Добрый день. По вопросу – собираетесь ли вы улучшать собственное жилье, ну, я-то улучшил – свой дом построил – это гораздо лучше, чем квартира. Но я по поводу обманутых дольщиков хотел сказать. Вот обманутые дольщики – виноваты только они сами… я не знаю, как в Москве, но вот у нас в регионе, кто обманутые, это не обязательно купить хотели где-нибудь подешевле. Вот ковырнуть и они смотрят… вот, говорят, 25 тысяч за метр – покупайте. Идут, отдают свои деньги – ну, явно же мошенникам отдают, как может быть 25 тысяч метр стоит?.. Бесплатный сыр в мышеловке…

Афонина:

- То есть, вы объясняете это только жадностью людей, да, что хотели сильно сэкономить? Или все-таки, может быть, тут срабатывает еще наш постоянный менталитет – уж государство-то точно придет в нужный момент и проследит, если что… Может быть, и это тоже срабатывало? Ну, не может же государство нас оставить? Как вы считаете?

Павел:

- Срабатывало, конечно. А потом, когда ищут виноватых, тоже это очень удивляет строителей. Открываем разрешение на строительство, смотрим, вот список лиц, кто виноват – чего тут искать-то одного? То есть, третьим лицам орган местного самоуправления выдал разрешение на строительство многоквартирного дома, осуществлял контроль, а потом, оказывается, он не при чем. Третьим лицом надо местные власти привлекать, да и все, и проблема дольщиков решится.

Журавлев:

- Павел, я абсолютно согласен. Более того, я бы сказал, что ответственность должны возлагать на себя еще и банки, которые аккредитовывают эти проекты. У нас же сейчас что говорится? Что банк будет считать проектное финансирование. То есть, банк должен оценить проект, летит он или не летит, посмотреть бизнес-план, хватит ли денег и т.д. А когда банк рекомендовал своим ипотечным заемщикам брать ипотеку и покупать в том или ином объекте, а сейчас у нас этот объект долгострой, скажите, пожалуйста, а где ответственность банков? Почему банки до сих пор получают с этих дольщиков ипотечные выплаты? Почему банки до сих пор получают кредиты с этих застройщиков и т.д.? И никакой ответственности нет. Вот это как раз проблема, которую бы хотелось озвучить и спросить у банков – банки, где ваша ответственность? Почему вы до сих пор берете деньги у заемщиков и пытаетесь дальше продавать ипотеку в просроченных или в нехороших проектах?

Афонина:

- Было бы здорово, конечно, если бы сотрудники банков, а еще лучше – руководство банков – сейчас бы нас услышали, позвонили и сказали – а потому что… ответив на твой вопрос…

Вот что нам Виктор написал. Что в регионах уже очень большие проблемы у застройщиков, в Саратовской области, например, уже многие осыпались, а те, кто еще на плаву, думают над тем, каким образом продолжать работу. Многие подрядные работы фактически оплачивались передачей квартир, сведением спецсчетов, и это стало проблематичным. «Ха-ха, от государства ничего не жду, все это лапша». Дальше пишут, что знают сказку про поросят и никто не хочет быть Ниф-Нифом со сломанным домом. Кстати, Никита, по поводу цены… Очень важный момент, Павел на него обратил внимание, который сказал – те люди, которые попадают в эту западню с недостроем, они сами и виноваты – купились на дешевые квадратные метры. Вот ты рассказывал о весьма привлекательном объекте практически в центре Москвы. Это что?

Журавлев:

- Если мы посмотрим, кто такие обманутые дольщики, по какой цене они входили… ведь тот же самый Валерий – ЖК «Царицыно» - там была цена в 90 тыс. рублей за кв.м. В Волгограде – 25. Ну, такого не бывает. Есть себестоимость проекта, соответственно, от нее нужно отталкиваться. Что касаемо проекта по 130 тысяч рублей – да, они на старте сейчас сделали минимальную, и сейчас делают минимальные проекты новые, которые выходят в Москве. Потому что перед 1 июля получили все разрешения на строительство и они выходят спокойно на минимальной стоимости и начинают продавать и ползти вверх, вверх, вверх. Соответственно, конечно, им нужно собирать спрос. Почему Москва все съест? Потому что у Москвы есть хорошая маржинальность. Маржинальность этих проектов. То есть, 130 – это не так уж и дешево, по сравнению с 25. И Царицыно, которое торговалось в Москве по 80-90 тысяч – вот там был вопрос, насколько доживут. Соответственно, конечно, если совсем дешево, то нужно смотреть застройщика, проект, насколько он ликвиден, насколько он летит, насколько он востребован. Вот то, что я говорю, что сейчас начали выходить проекты… это ж не только один проект, еще на Варшавке стартанул проект и еще сейчас будут стартовать – по такой цене. Потому что есть конкуренция, соответственно, ценообразование нормально конкурирует и застройщики смотрят цену, как они будут поднимать на весь период.

Афонина:

- Давайте послушаем звонок. Юрий из Москвы с нами. Юрий, здравствуйте.

Юрий:

- Здравствуйте. Вот в новой Москве в данный момент построено столько домов, столько квартир, что они действительно не востребованы сейчас для молодежи. Потому что у них нет средств. У меня есть средства, я купил сыну студию в новой Москве, да. Слава богу, как говорится. Ну, со скидкой… когда сразу наличные выплачиваешь, там условия есть, там намного дешевле квартира эта. Но факт, что в этом подъезде двухкомнатные квартиры есть, и покупают… ну, вот как так можно, что с пропиской дают, вы понимаете, с пропиской квартиру покупают. Вот сосед у меня из ближнего зарубежья, он купил квартиру и говорит – в этой квартире я в данный момент сейчас буду прописываться, потому что по упрощенной схеме. Я думал – ну, он один. Потом, смотрю, в подъезде, оказывается, большинство таких. Вот в чем дело.

Афонина:

- Что значит регистрация по упрощенной схеме? Ну, прописка – понятно, это старое название, регистрация по месту жительства и так предоставляется. Это гражданин другого государства или что?

Юрий:

- Да, другое государство. Он из Киргизии. Он получил вид на жительство и в течение двух месяцев он получил гражданина России, понимаете. Они говорит, сейчас приедет семья, я, говорит, семью пропишу. Они так же будут получать вид на жительство, потому что, говорит, у меня есть жилье, я, говорит, по упрощенной схеме иду.

Журавлев:

- Это опасность, по вашему? В чем вопрос?

Юрий:

- Я считаю, что опасность, да.

Журавлев:

- Что доступное жилье стало в новой Москве, что цены такие доступные, что можно из Киргизии приехать, купить и перевезти сюда свою семью? Мне кажется, это хорошо. Москва развивается, у нас новые территории и мы можем приглашать, наверное, сюда людей из ближнего зарубежья.

Аракелян:

- Видимо, опасность, как я понимаю нашего слушателя, в том, что вот будет весь дом одних киргизов и будет такой анклав национальный.

Журавлев:

- Я с Юрием соглашусь, что на самом деле новая Москва очень сильно развивается и там очень много предложений – и что доступно стало – это факт. Вообще из Московской области люди начали переезжать в новую Москву. Более того, я хочу сказать, что есть прецеденты, что люди из старой Москвы переезжают в новую Москву, продавая однушечку и выбирая в новой Москве квартиру гораздо большей площади, с совершенно другой инфраструктурой. Там и детские шаги в шаговой доступности, и школы, и т.д.

Афонина:

- Это обязанность застройщика, особенно создающего новые…

Журавлев:

- Согласился бы с тобой, но нужно смотреть очень аккуратно. Потому что есть застройщик, который как бы по регламенту строит – вот детский сад, вот как бы… А есть застройщик, который делает хороший, качественный проект. Действительно двор без машин, действительно школа в шаговой доступности, которая может обеспечить весь комплекс. Конечно, нужно очень аккуратно подходить и к проекту, и смотреть инфраструктуру, и кто застройщик, и как вообще будет в ближайшее время это пятно развиваться. Это такой момент скрупулезный и надо к нему относиться очень досконально. Вообще, лучше ехать туда и смотреть своими глазами, что происходит…

Афонина:

- Зачитываю следующее сообщение. «По поводу недорогой земли в регионах. Город Баксан небольшой даже по региональным меркам, так вот, я купил участок – 10 соток 500 тысяч рублей при средней зарплате в 14 тысяч». Константин: «Я свои проблемы решил, уехал в деревню, бросил свою двушку в центре Екатеринбурга, и теперь все зависит только от моих рук». «Я на жилье заработала таким образом. Сначала накопила на машину, потом ее продала и подкопила. Добавила, купила однокомнатную, потом ее продала, построила дом – 200 квадратов, потом продала дом, купила одну квартиру в Питере – 25 квадратов, и в Кемерово двушку. Сейчас продам в Кемерово, поеду строиться в Питер». Вот такой нелегкий путь проделала Марина 34 лет.

Журавлев:

- Марина – молодец! Правильно, нужно развивать, нужно накапливать. Это же актив твой, который ты накапливаешь с каждым годом, раз в пять лет улучшаешь его и т.д. Марина просто кладезь информации и нужно взять ее как за пример, потому что на пенсии нам нужно как больше недвижимости, чтобы сдавать в аренду и платить себе пенсию самому.

Афонина:

- Лен, тут без тебя не обойтись, очень много цифр в сообщении Ирины. Зачитай его сама.

Аракелян:

- Ирина из Москвы нам пишет: «Взяли в сентябре ипотеку в сбербанке под 8,7%. Ежемесячный платеж 42642 рубля, в том числе 15000 погашение основного долга и 26000 рублей проценты. За 12 лет переплата – миллион триста. Какая же это доступная ипотека? И обязательный договор страхования жизни – 16000. Ну, на самом деле, не самые худшие условия, если честно говорить…

Журавлев:

- Абсолютно. Ну, если смотреть на переплату, давайте мы посмотрим, а что у нас было с рублем 10 лет назад? Я специально нашел квитанцию об оплате своей квартиры. Знаете, сколько платил в 2008 году за квартиру в 54 метра у метро «Академическая»? 800 рублей. Сейчас – 7000 рублей. Что можно было себе позволить на рубль 10 лет назад? Поэтому я хотел бы Ирину немножечко успокоить, что ваши 42642 рубля сегодня – это 42 тысячи, а через 10 лет это, скорее всего, будет 4200. Поэтому переплачиваете вы или не переплачиваете, открытый вопрос. И если вы миллион триста переплатили, то 130 тысяч рублей, наверное, будет общая переплата. Поэтому не надо обращать внимание на то, сколько вы переплатите. Вы уже живете, вы уже накапливаете себе актив. Вы можете его закрыть через пять или через семь лет, смотря по жизненной ситуации. Но смотрите, что будет с рублем? Непонятно, что будет через десять лет, сколько он будет стоить. Поэтому ставка 8,7% - в сегодняшних реалиях для вас это просто подарок!

Афонина:

- Давайте еще телефонный звонок выслушаем. Владимир из Владимира нам дозвонился.

Владимир:

- Добрый день. Я послушал вашего эксперта и хотел бы с ним не согласиться, потому что самое главное, что цена квартиры, метра квадратного при застройке, никак не влияет на то, обманут тебя или нет. Она может стоить и 30 тысяч рублей, как у нас во Владимире, например, самое дешевое жилье, но очень низкого качества, и там за 50-60 тысяч рублей его строят вроде бы в нормальных местах города. Это никак не влияет на то, обманут тебя или нет. Обманут – потому что они не боятся это делать, потому что государство никак не контролирует это и их не наказывает – вот что самое главное. У нас тоже новый Владимир строится, называется Верезино, там домов настроили целую тучу, но нет ни одного детского сада, ни школы, а школы, которые рядом в городе находятся, теперь в три смены работают и всем на это наплевать. Вот за это мы Орлову и сняли с нашего поста. Вот такие дела.

Журавлев:

- То есть, власти занимаются, снимают чиновников по этому поводу. А что касается ценообразования, то, конечно, ценообразование… Я ни одного застройщика не знаю, который пришел с целью – так, я сейчас обману, вот соберу деньги и – уйду. Тогда он будет собирать как раз дешевые деньги, по 25-35 тысяч за квадратный метр и т.д. Чтобы мы понимали, с 2004 года по 2018-й, вот вообще все, что построено, и доля обманутых дольщиков – это 0,03%. Из всего построенного жилья. Поэтому обманутые дольщики это, конечно, проблема. Но то, что люди покупают и уже вселяются, это тоже есть, это огромный процент и это практически там сто процентов.