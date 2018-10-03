Алан Абель требовал надеть купальники на свиней и коров

СЕГОДНЯ 01:02 2018-10-02T14:20:53+03:00

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Считается, что фабрикация фальшивых новостей - это изобретение последних 10 - 15 лет. Это не так! В США буквально на днях умер человек, который с размахом троллил людей задолго до того, как это стало по-настоящему популярным занятием. Речь идет о Алане Абеле - мастере розыгрышей и подвохов.

Нет наготе животных!

Абель родился в 1924 году в американском городке Зейнсвилл (штат Огайо) и поначалу мало чем отличался от своих сверстников. Отслужив в армии и закончив обучение в университете по специальности «английская литература», молодой человек начал искать себя. Побывал коммивояжером и джазовым музыкантом, даже выиграл конкурс среди барабанщиков. А потом решил похохмить и принялся устраивать розыгрыши. И не какие-то мелкие подколы, а масштабные мистификации. Одной из первых его удач на этом поприще стала «школа гольфа», где американец предлагал богачам научиться класть мячи в лунки, используя его собственное «ноу-хау» - удары с балетных позиций.

Настоящий успех к Абелю пришел в 1959 году, когда однажды, проезжая по сельской дороге, он вдруг узрел совокупляющихся быка и корову. Тогда-то у шутника и родилась идея создать «Общество нетерпимости к обнаженным животным» - вымышленную организацию, которая бы высмеивала консервативных американцев. Сначала Абель написал заметку об этом «обществе» в местную газету, но редактор покрутил пальцем у виска и выкинул рукопись в корзину. Тогда Алан принялся публиковать пресс-релизы от имени организации, рассылая их в СМИ. Целью «борцов за нравственность» стало прикрытие наготы курам, свиньям, лошадям и другим домашним животным. Дошло до того, что Абель предлагал надевать купальники на коров. Удивительно, но читатели не только не распознали подвох, но еще и бросились помогать необычному обществу. У фейковой организации нашлись богатые спонсоры, жертвовавшие деньги на борьбу с «животной безнравственностью».

Сам Абель с друзьями всячески поддерживал имидж несуществующего общества: они печатали воззвания к общественности, активно раздавали интервью и даже проводили пикеты у Белого дома. Обман раскрылся только в 1963 году, когда журнал «Тайм» пронюхал про аферу и написал всю правду о розыгрыше.

...Ха, в советском мультике «Ну, погоди!» это и без его подсказок поняли! Фото: Кадр из мультфильма

Симфонический оркестр ку-клукс-клана

Но после истории с животными Абеля было уже не остановить, он постоянно выдумывал новые фейки, один наглее другого. Во время экономического спада 1970-х годов американец создал «Школу Омара для попрошаек», где давал ценные уроки - как лучше заработать на паперти. Несмотря на то, что его неоднократно публично уличали в обмане, за 5 лет выдумщик успел не раз побывать на телевидении и выступить со страниц печати.

Одним из самых острых политических розыгрышей стало участие комика в знаменитом уотергейтском скандале, когда президента Ричарда Никсона обвинили в прослушке оппонентов из демократической партии. Тогда Абель нанял актера, разрекламировав его как «бывшего сотрудника администрации президента», у которого якобы были пленки с нелегальными записями, полученные от ФБР. Этот розыгрыш, как и все предыдущие, прошел удачно: псевдосотруднику даже предложили 100 тысяч долларов в обмен за его откровения.

А в 1980 году Алана совсем уж занесло - он инсценировал собственную смерть. Все было честь по чести - похоронная процессия, некролог в газете. Правда, на следующий день «покойник» объявился и созвал пресс-конференцию, на которой повторил знаменитую фразу Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

Некоторые розыгрыши были небезопасны. Например, в 1990 году Абель сформировал «Симфонический оркестр ку-клукс-клана», чтобы посмеяться над кандидатом в губернаторы штата Луизиана Дэвидом Дьюком, бывшим председателем местной ячейки этой расистской организации. Как утверждал сам Абель, Дьюк принял его предложение стать дирижером оркестра, до того, как понял, что это была шутка. А потом так рассвирепел, что обещал разобраться с насмешником.

Комик-бессребреник

Даже войдя в почтенный возраст, Абель своих занятий не бросил. Одним из самых скандальных случаев стал документальный фильм «Частные члены: откровения мужчин». В нем комик дал интервью под видом 57-летнего «художника Брюса, чье имя зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса как обладателя самого маленького пениса в мире». Компания, снявшая фильм, узнала о проделке шутника только после премьеры ленты и была вынуждена вырезать эпизод из картины.

Удалось Абелю поучаствовать и в избирательных кампаниях. Во время съезда республиканской партии в 2000 году он организовал «Движение за запрет кормления грудью младенцев», объяснив это тем, что «эти нездоровые отношения между матерью и ребенком ведут к курению, алкоголизму и антисоциальному поведению среди молодежи». В реальность движения поверили многие, благодаря чему Абель раздал десятки интервью разным телеканалам и газетам.

Когда комика спросили, как ему удавалось так долго обманывать прессу, тот ответил, что всегда знал, чего хотят журналисты. «Им необходима драма, нужны восторг, интрига. Я мог им дать все это», - рассказал в своем интервью мастер розыгрышей.

Шутник в образе Омара - руководителя школы для попрошаек. Фото: abelraisescain.com

Самое удивительное, что за все годы, что Абель проводил свои суперпопулярные акции, он так и не смог скопить никакого состояния. Вдоволь потешившись над своими жертвами, насмешник честно отсылал обратно дарителям все их пожертвования. Постоянного источника дохода у него не было, кое-как держаться на плаву помогали гонорары от книг и фильмов. В итоге Абелю пришлось даже отдать свой дом за долги.

Умер шутник в возрасте 94 лет от рака и проблем с сердцем.