Борщ в море и микросупергерои

СЕГОДНЯ 20:12 2018-10-03T20:15:12+03:00

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Андрей УСАЧЕВ «Дневник умной собачки Сони» 4+

«Росмэн», 2018 г.

Известная многим детям собачка Соня не зря считается умной. Она решила завести дневник. Сонина любовь к письменному творчеству проявилась рано, когда ей было всего-то два года. Поначалу она предпочитала писать на обоях. Но потом ей подарили специальную тетрадь. Тут тоже не все сразу было гладко. Было сладко. Ведь писала она... вареньем.

Люди пишут дневники, чтобы было что вспомнить в старости, ну или в назидание потомкам. Но для чего завела дневник собачка Соня? А для того, чтобы рассказывать о своей интересной жизни. Соня придумывает захватывающие истории и пишет талантливые стихи. Вот, собственно, все это она и поместила в свой дневник.

Запоминающиеся иллюстрации сделал художник Евгений Антоненков.

Михаил ПЕГОВ «На чаше весов» 6+

«Настя и Никита», 2018 г.

Книга для детей не должна стоить дорого. Этого постулата придерживаются многие взрослые. В издательстве «Настя и Никита» выходит целая серия познавательных книг. Они тоненькие, насыщенные яркими картинками и полезной информацией, легко написаны, а стоят чуть больше 100 рублей. Уже вышли книги про дома мира, Эрмитаж, мосты, водопровод, пуговицы. Каждую из этих книг за можно использовать в учебе.

Сейчас трудно представить себе, как когда-то люди жили без весов. Из книги Михаила Пегова можно узнать про них много интересного. Например, поначалу человек целиком и полностью полагался на свои собственные руки. Понятно, что подобное взвешивание было весьма приблизительным. Потом люди изобрели древнейшие рычажные весы. Им на смену пришли безмены, а после - пружинные. Сейчас же повсюду весы электронные. Неужели на этом прогресс остановился? Способны ли весы удивить нас еще чем-то?

Анна АНИСИМОВА «Капитан Борщ» 4+

Издательство «Росмэн», 2018 г.

Авторы этой книги - люди хоть и молодые, но заслуженные. В багаже у писательницы Анны Анисимовой и художницы Инны Папортной - победа в конкурсе «Новая детская книга».

Дошколятам и малоежкам она точно понравится. Речь в книге идет о капитане Борще. Борщ - его любимое блюдо. Одежду он предпочитает в тон борща, и даже яхта капитана ходит не на бензине, а на борще! Но однажды мореплаватель встречает капитана Окрошку. Тот, понятное дело, считает, что окрошка лучше борща. Кажется, миром этот спор не кончится...

Ольга ПОСУХ «Микросупергерои. Самый живучий» 6+

Издательство «Самокат», 2018 г.

Человек-паук, Супермен - слабаки против этих миниатюрных созданий. Вот кого природа наградила настоящими суперспособностями. Только представьте: они могут годами жить без пищи, воздуха и воды, готовы приспособиться к любой окружающей среде. Обладают мегасилой и возможностью делаться невидимыми.

Речь о тихоходках - микроскопических беспозвоночных. Книга об этих необычных существах открывает серию «Микросупергерои» научных комиксов издательства «Самокат». В ней больше рисунков, чем текста.

Написала книгу биолог и иллюстратор Ольга Посух, между прочим, обладательница Гран-при конкурса книжной иллюстрации «Книга внутри-2018».

Евгений РУДАШЕВСКИЙ «Бессонница» 16+

ИД «КомпасГид», 2018 г.

Евгений Рудашевский, несомненно, один из лучших авторов для подростков. Пишет без всякого заигрывания, темы затрагивает душетрепещущие, волнующие каждого взрослеющего человека. «Бессонница» ориентирована на молодых взрослых - тех, кто уже выходит из-под определения «тинейджер».

Новая книга - дневник 19-летнего студента Дэна, который приехал из Москвы учиться в Америку. Жизнь оказывается далекой от идеала, а он сам вовсе не хочет заниматься тем, чем занимается. У Дэна есть заветный черный сверток, приобретенный с помощью товарища по колледжу, и именно этот предмет захватывает все его мысли...

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Ирина БОГУШЕВСКАЯ, певица, мама двоих детей:

Ирина БогушевскаяФото: Евгения ГУСЕВА

- В детстве благодаря тому, что бабушка и дедушка собрали очень приличную библиотеку, я читала книги полками. Всю «Библиотеку приключений», собрания сочинений Гайдара, Жюля Верна, Николая Носова, Джека Лондона... Я гораздо больше проводила времени в джунглях с Маугли или на англо-бурской войне, чем в реальной жизни. Поэтому не могу назвать какую-то конкретную книгу, которая меня преобразила: это происходило постоянно и много лет подряд. Ведь в большинстве своем книги нашего детства были написаны людьми с идеалами. Любовь к жизни, жажда познания, мужество и стойкость, вера в мечту, ценность любви и дружбы - ты впитывал эти понятия, даже не отдавая себе в этом отчета.

Я, конечно, передала детям все эти книги. И, к сожалению, выяснилось, что не все они прошли испытание временем. Эпопея про Гарри Поттера детей волнует, а вот через Жюля Верна им продираться уже тяжело. Но расстраиваться не стоит. И не надо переоценивать воспитательную роль литературы. Уверена, что не только книги играли главную роль в моем формировании, а семья. Да, прекрасно читать детям книги и обсуждать с ними ролики с YouТube. Но главное - попробовать сделать так, чтобы ваша жизнь соответствовала вашим идеалам.

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