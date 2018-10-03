Россияне ответили — старость наступает в 63 года

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-03T17:01:03+03:00

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Как шутил сатирик Михаил Жванецкий: «Окончательная старость — это пиджак заправленный в брюки». И вот во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решили разобраться, а с какого возраста людей в нашей стране можно считать стариками. Социологи опросили россиян и подсчитали, что в среднем старость наступает к 63-м годам. Стали разбираться дальше. А чем же россияне после 60-ти лет занимаются на пенсии? Оказывается, работают на даче (49% опрошенных), смотрят телевизор или слушают радио (41%), занимаются домашним хозяйством (35%) и общаются с друзьями (31%).

- В цифре 63 года нет ничего удивительного — это устоявшееся мнение о наступление старости, - рассказал «КП» политолог Антон Хащенко. - Молодые люди, например, что старость наступает в 40 лет. Это тоже не удивительно и объяснимо для 18-летнего человека. А еще в 63 года у нас выходят на пенсию. Она у нас так и называется — пенсия по старости. Это и есть главный фактор наступления старости. Но продолжительность жизни в нашей стране увеличивается. А значит и возраст старости будет двигаться вверх. Отмотаем историю на несколько веков назад. Там пожилым человеком называли уже 50-летнего. Все меняется со временем.

Когда наступает старость?