2018-10-04T18:36:23+03:00
Темы дня с Георгием Бовтом

Георгий Бовт: Полтавченко могли снять, чтобы не допустить второго тура на выборах

Обсуждаем главные новости с известным политологом и публицистом в эфире Радио «Комсомольская правда»
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp
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Обсуждаем главные новости с известным политологом и публицистом Георгием Бовтом в эфире Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные новости с известным политологом и публицистом Георгием Бовтом в эфире Радио «Комсомольская правда»
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Главные темы:

- Интрига на петербургских выборах. Полтавченко сняли, Беглова назначали. Кто поборется за место губернатора в 2019?

- Как будет происходить дедоларизация экономики?

- Кто пишет сценарии для приключений Боширова и Петрова?

Георгий Бовт: Полтавченко могли снять, чтобы не допустить второго тура на выборах

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