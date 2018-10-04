Георгий Бовт: Полтавченко могли снять, чтобы не допустить второго тура на выборах

СЕГОДНЯ 17:05 2018-10-04T18:36:23+03:00

Обсуждаем главные новости с известным политологом и публицистом Георгием Бовтом в эфире Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные новости с известным политологом и публицистом в эфире Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- Интрига на петербургских выборах. Полтавченко сняли, Беглова назначали. Кто поборется за место губернатора в 2019?

- Как будет происходить дедоларизация экономики?

- Кто пишет сценарии для приключений Боширова и Петрова?