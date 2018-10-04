Георгий Бовт: Полтавченко могли снять, чтобы не допустить второго тура на выборах
Обсуждаем главные новости с известным политологом и публицистом в эфире Радио «Комсомольская правда»
Обсуждаем главные новости с известным политологом и публицистом Георгием Бовтом в эфире Радио «Комсомольская правда»
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Главные темы:
- Интрига на петербургских выборах. Полтавченко сняли, Беглова назначали. Кто поборется за место губернатора в 2019?
- Как будет происходить дедоларизация экономики?
- Кто пишет сценарии для приключений Боширова и Петрова?
Георгий Бовт: Полтавченко могли снять, чтобы не допустить второго тура на выборах
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