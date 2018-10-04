Пятилетний мальчик спас маму, вызвав «скорую». Как учить детей действовать в случае ЧП?
В эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» говорим о том, каким должен быть учитель будущего, как научить детей действовать в экстренных ситуациях и почему в школу не пускают с розовыми волосами и в джинсах
Пятилетний мальчик спас маму, вызвав «скорую». Как учить детей действовать в случае ЧП?
Изменить размер текста:
Пятилетний мальчик спас маму, вызвав «скорую». Как учить детей действовать в случае ЧП?
00:00
00:00