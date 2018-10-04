2018-10-04T20:14:54+03:00
Родительский вопрос

Пятилетний мальчик спас маму, вызвав «скорую». Как учить детей действовать в случае ЧП?

В эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» говорим о том, каким должен быть учитель будущего, как научить детей действовать в экстренных ситуациях и почему в школу не пускают с розовыми волосами и в джинсах
Александр МИЛКУСВалентин АЛФИМОВ
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Пятилетний мальчик спас маму, вызвав «скорую». Как учить детей действовать в случае ЧП?Пятилетний мальчик спас маму, вызвав «скорую». Как учить детей действовать в случае ЧП?
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Пятилетний мальчик спас маму, вызвав «скорую». Как учить детей действовать в случае ЧП?

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