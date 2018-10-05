2018-10-05T14:46:17+03:00
ПодЗарядка

Друг, враг или наставник. Какую роль должен играть учитель в жизни ребенка

Обсуждаем главные утренние новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»
Вероника БОРИСЕНКОВАСергей КРАСНОВ
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Друг, враг или наставник. Какую роль должен играть учитель в жизни ребенкаДруг, враг или наставник. Какую роль должен играть учитель в жизни ребенка
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Главные темы:

- Хоть стой, хоть падай. Российская армия начала избавляться от ушанок и пилоток.

- Давайте обсудим. Друг, враг или наставник. Какую роль должен играть учитель в жизни ребенка.

- Обзор прессы.

- Хоть стой, хоть падай. Джереми Кларксон проехал по Грузии на Bentley с бюстом Сталина на капоте.

- Дави на газ. Новая редакция закона «О полиции» облегчит взимание штрафов с автомобилистов. Skoda начнет собирать в России новый кроссовер. В Латвии возродят производство «рафиков».

- Хоть стой, хоть падай. Подросток 49 дней дрейфовал в открытом море и выжил.

- Давайте обсудим. Детское питание не держит марку. Ассоциация его производителей против контрольно-идентификационных знаков.

- Коридоры власти.

- Перестаньте воевать со школой!

- Объединенная судостроительная корпорация решила зарабатывать на арктическом туризме.

- Центр бронирования прекратил работу с четырьмя крупнейшими туроператорами.

Друг, враг или наставник. Какую роль должен играть учитель в жизни ребенка

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