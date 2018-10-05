Друг, враг или наставник. Какую роль должен играть учитель в жизни ребенка
Главные темы:
- Хоть стой, хоть падай. Российская армия начала избавляться от ушанок и пилоток.
- Давайте обсудим. Друг, враг или наставник. Какую роль должен играть учитель в жизни ребенка.
- Обзор прессы.
- Хоть стой, хоть падай. Джереми Кларксон проехал по Грузии на Bentley с бюстом Сталина на капоте.
- Дави на газ. Новая редакция закона «О полиции» облегчит взимание штрафов с автомобилистов. Skoda начнет собирать в России новый кроссовер. В Латвии возродят производство «рафиков».
- Хоть стой, хоть падай. Подросток 49 дней дрейфовал в открытом море и выжил.
- Давайте обсудим. Детское питание не держит марку. Ассоциация его производителей против контрольно-идентификационных знаков.
- Коридоры власти.
- Перестаньте воевать со школой!
- Объединенная судостроительная корпорация решила зарабатывать на арктическом туризме.
- Центр бронирования прекратил работу с четырьмя крупнейшими туроператорами.
Друг, враг или наставник. Какую роль должен играть учитель в жизни ребенка