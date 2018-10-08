"Этим мальчикам и девочкам страшно, больно и одиноко": В России построят первый реабилитационный центр для детей, переживших насилие

СЕГОДНЯ 11:14 2018-10-08T11:14:18+03:00

Здесь смогут жить вместе с мамами 60 ребят, которые пережили в прошлом то, что не под силу представить и взрослым

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Все началось с истории одной маленькой девочки. Ее на прием к психологу оренбургского благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» привели приемные родители. Если в маме девочка души не чаяла, то с папой отношения никак не ладились. Первое время приемная дочка просто сторонилась мужчины. А потом ее поведение стало и вовсе пугать новых родителей.

Знакомые начали перешептываться: в подростке, якобы, начали проявляться “гены гулящей матери”. Еще немного - девочку были бы готовы отдали в приют во второй раз. Во второй раз бросить.

На приеме у психолога фонда «Сохраняя жизнь» девочка вначале просто рисовала человечков, расставляла их на песке. А потом заговорила. И выяснилось самое страшное: несколько лет назад малышку растлил родной отец-алкоголик. Девочка никому об этом не рассказывала, но просто не знала - как относиться к новому папе.

- Семью удалось тогда сохранить, но мы задумались над проблемой. Затем последовало еще несколько случаев, когда к нам обращались родители с детьми с каким-то девиантным, странным поведением. Родители не понимали, в чем причина. И в итоге вскрывалось, что в прошлом у ребенка была тяжелая психологическая травма. Так мы начали помогать детям, которые пережили сексуальное насилие и другие тяжелые психологические травмы, - говорит Анна Межова, руководитель фонда «Сохраняя жизнь».

Пишут родители со всей страны с просьбами помочь

Фонд Анна создала вместе с мужем после того, как они взяли из детдома приемного ребенка. Поняли, что хотят помогать другим детям привыкнуть к новой семье. И столкнулись с десятками страшных историй, о которых не принято говорить вслух.

Так появилась программа “Вернуть детство”. К психологам и арт-терапевтам фонда приемные родители приводят детей, которых в родных семьях морили голодом и били, детей которые становились свидетелями, а иногда и участниками пьяных оргий взрослых. Эти воспоминания не дают ребенку покоя, но даже рассказать взрослым о случившемся бывает страшно:

- Мальчикам и девочкам, пережившим насилие, страшно, больно и одиноко. Им может быть стыдно рассказать о том, что с ними произошло, они могут даже не осознавать, насколько это не нормально, часто они чувствуют себя виноватыми за случившееся и совершенно не понимают, как жить дальше. Поэтому детям, пережившим такую серьезную трагедию, бесконечно сильно нужна помощь, - уверены в фонде.

За пять лет работы программы помощь получили более 500 семей.

- Сейчас у нас на реабилитации стоят 97 семей. Но к нам приходят письма о помощи со всей России, - говорит Анна Межова. - Так получилось, что когда мы начали рассказывать о своей работе, выяснилось, что мы чуть ли не единственные в России занимаемся этой темой. Мне пишут люди со всей страны с просьбами о помощи. Мы несколько раз помогали им приехать к нам на терапию, но это было очень дорого.

Так, постепенно родилась идея реабилитационного центра для детей, переживших насилие.

Зачем нужен реабилитационный центр

Строительство центра станет следующим шагом в программе “Вернуть детство”:

- Когда мы только начали работать по программе, нам предложили снять на короткое время дом отдыха для наших мам и детей, - рассказывает Анна. - И там мы увидели, насколько это эффективно. Мама находится рядом с ребенком 24 часа в сутки, она избавлена от бытовых забот. Она видит его во взаимодействии с другими детьми и наши специалисты могут наблюдать поведение ребят. Например, у нас был такой случай. В школе маме говорили, что ее сын агрессивный. Но в семье он был сущим ангелом. И мама винила во всем школу. Они сменили одну, вторую - но учителя продолжали жаловаться на мальчика. Мама продолжала не верить. Но в лагере мама увидела, что стоит другому ребенку случайно задеть мальчика или взять его игрушку - он сразу начинал кидаться на детей и жестоко их избивать. Так проявлялась его старая психологическая травма. И именно благодаря лагерю мама смогла увидеть проблему, а наши психологи начали с ней работать.

Так по задумке фонда «Сохраняя жизнь» будет выглядеть здание реабилитационного центраФото: материалы пресс-служб

В фонде надеются, что реабилитационный центр не только сможет помочь детям справиться с недавним горьким прошлым, но и будет способствовать сдвигам в обществе.

- Травма, пережитая в детстве, мешает многим людям вырасти цельной личностью и реализовать себя. К сожалению, нет серьезных исследований и статистики, которая бы показала, какой процент детей, переживших травму, справился с ее последствиями. А сколько из них так и не смогли без посторонней помощи найти себя в жизни. Но если смотреть общую тенденцию того, что происходит с подростками и молодежью, можно с уверенностью сказать, что насилие порождает насилие, - считают в фонде «Сохраняя жизнь».

Дети будут жить в центре вместе с мамами

Фонд уже купил участок под строительство центра в селе Маякское Соль-Илецкого района Оренбургской области. Он находится вдали от городской суеты, на берегу небольшой речки.

По задумке фонда, здесь смогут одновременно жить 60 детей вместе со своими мамами.

- С ними будет работать психолог, арт-терапевт, будет проводится тестирование. Программа для каждого будет составляться индивидуально. В течение двух-трех недель дети будут ходить в бассейн, посещать как групповые, так и индивидуальные занятия. А после курса пребывания в центре мы будем оставлять рекомендации по посещению психолога, кружков, занятий по арт-терапии. В зависимости от того, что мы увидим мы еще и учим маму правильно реагировать на особенное поведение ребенка, - говорит Анна Межова.

КАК ПОМОЧЬ

Смету на строительство фонда «Сохраняя жизнь» разбили на несколько этапов. Сейчас на проекте Добро.Mail.ru идет сбор 520 800 рублей на закладку фундамента.

КСТАТИ

Александра Бабкина, руководитель социальных проектов Mail.Ru Group, рассказала, почему Добро Mail.ru решило поддержать проект по строительству реабилитационного центра для детей:

- Для нас очень важно помогать фондам в реализации системных проектов, важно объяснять пользователям, что часто решение проблемы требует стратегических изменений. Фонд «Сохраняя жизнь» начал программу «Вернуть детство» четыре года назад – за это время специалисты организации помогли сотням детей не только из Оренбургской области, но и со всей страны. Следующий этап реализации программы – строительство реабилитационного центра «Серебряный ручей» для детей, переживших насилие, – первого в России центра, который оказывает такого рода помощь. Нам кажется очень важным поддержать этот проект, привлечь к нему внимание тысяч людей по всей стране.

На Добре Mail.Ru отбор проходят прежде всего фонды – они проходят самую жесткую проверку репутации, экспертизы и документов в службе безопасности и у юристов. В результате партнерами сервиса становятся только те организации, которые не только помогают эффективно, но и стараются реализовать системные проекты. Организация «Сохраняя жизнь» не только помогает детям, пережившим огромную травму, они стараются создать инфраструктуру, которая поможет сотням детей и их семьям пережить горе и вернуться к нормальной жизни.

Многие жители нашей страны думают, что благотворительность – то, что доступно только богатым. Если уж помогать – то только крупными суммами, 100 рублей ничего не могут изменить. Однако на самом деле огромное количество реализованных проектов и спасенных жизней – это результат участия тысяч людей, вклад которых совсем скромный. Из 100, 300 и даже 50 рублей складываются суммы, которые могут помочь по-настоящему.