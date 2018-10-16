2018-10-16T01:44:56+03:00
Звезды

Илья Лагутенко: Не завидую молодым звездам, даже Ким Кардашьян - жизнь у нее непростая

Сегодня популярному музыканту и основателю группы «Мумий Тролль» исполняется 50 лет [видео]
Елена БОДУЭН
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Фото: Юрий Смитюк/ТАССФото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Несмотря на, казалось бы, солидный возраст и звание «Почетный гражданин Владивостока», Илья выглядит все так же бодро - кошачья улыбка, лукавый взгляд, модная стрижка, - и лишь легкая седина заставляет вспомнить о времени. В 1997 году его альбом «Морская» слушали, наверное, все российские подростки. С тех пор прошло двадцать лет и 13 альбомов, а песни Лагутенко все так же актуальны.

- Сейчас из-за распространения соцсетей любой может раскрутиться и начать получать приличные деньги. Вам, заслуженном рокеру, не обидно?

- Я не думаю, что что-то упростилось. Разные времена, разные подходы, разные люди. Всегда вспоминаю, что, когда «Мумий Тролль» выпускал свой первый альбом, 99,9 процента ваших коллег прочили группе скорое забвение.

- Вас даже стращали тем, что через год окажетесь в наркологической клинике.

- Вот-вот! Наверное, стоило подождать 20 лет, чтобы убедиться в противоположном. Что касается того, что сегодня все проще, я не думаю, что жизнь простая у молодежи, у той же Ким Кардашьян. Да и она к своей популярности тоже тернистым путем пришла. Наверное, нам надо прожить еще 20 лет и посмотреть, что станет с сегодняшними известными персонажами. Если бы много лет назад, когда я был советским школьником и начинал интересоваться рок-музыкой, кто-нибудь мне сказал, что в 2018 году «Комсомольская правда» будет брать интервью у меня, а я буду сидеть и умничать... Не то что мечтать - вообразить такое было невозможно! А вот мы сидим и разговариваем.

- То есть какими бы мрачными ни были прогнозы скептиков, у рок-музыки все же есть будущее?

- Пока мы есть, наверное, да.

Три главных романа Ильи Лагутенко.

Елена Тройновская. Фото: Соцсети

Елена Тройновская. Фото: Соцсети

Елена Тройновская

Лена стала первой женой молодого Лагутенко. Знакомство случилось, когда будущий рокер еще осваивал специальность «страноведение» в университете Владивостока. Студенту было всего 19 лет, и он думал, что чувство, захватившее его с головой, навсегда. На втором курсе, в 1987 году, сыграли свадьбу. Говорят, Илья совсем не горел женитьбой, но родители Елены настояли. В браке с Тройновской родился сын Игорь. К сожалению, через 15 лет после женитьбы отношения закончились, именно тогда у группы «Мумий Тролль» начался бешеный успех. После развода Елена уехала в Лондон, сохранив со звездным мужем теплые отношения.

Надя Сказка Фото: Мила СТРИЖ

Надя СказкаФото: Мила СТРИЖ

Надя Сказка

Надежда Силенская по прозвищу Сказка была тем самым анфан террибиль в начинающей набирать полную силу светской тусовке. Эпатажная барышня своим напором на некоторое время свела с ума Лагутенко, казалось, никогда не искавшим безумных страстей. Экстравагантная блондинка была спутницей жизни Ильи три года - с 2003-го по 2005-й. Надежда сопровождала рокера на гастролях, появлялась с ним на светских тусовках, эпатируя окружающих своими откровенными нарядами. Но все, что ярко горит, потом быстро гаснет. Видимо, оба устали от постоянных тусовок. После Ильи 47-летняя Надя Сказка сменила нескольких бойфрендов, сейчас в свободном плавании ищет отношения через приложения знакомств.

Анна Жукова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна ЖуковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Жукова

Отношения с Анной у артиста завязались в 2006 году. Познакомились они на съемках гламурного журнала. Илья сразу же приметил высокую скромницу и предложил общение вне съемочной площадки. По его словам, это была любовь с первого взгляда. Красавица модель на 11 лет младше Лагутенко. В их браке родились две дочки - Летиция и Валентина-Вероника, которая получила свое первое имя в честь бабушки музыканта. На данный момент личная жизнь Лагутенко стабильна - большую часть времени Илья проводит с семьей и, похоже, наконец нашел свое счастье.

Мумий Тролль. Лучшие песни.

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