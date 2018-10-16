Сергей Безруков: «Впервые в образе рок-музыканта я вышел на сцену еще школьником»

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-16T17:53:55+03:00

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Первая причина поговорить с Сергеем - то, что ему 18 октября исполняется 45 лет. Вторая - в этот день, 18 октября, он вместе со своей группой «Крестный папа» даст большой концерт на сцене «Крокус Сити Холла». Третья - 6 декабря в прокат выйдет фильм «Заповедник» по Сергею Довлатову, где действие перенесено в современность, и Безруков опять-таки предстает в образе рок-музыканта, от тоски и безнадежности устраивающегося работать в музей-заповедник «Михайловское»… Поставлена эта картина Анной Матисон, женой Сергея.

- Обычно я в свой день рождения работаю - рассказывает он. - Как правило, у меня получалось так, что я либо играл моноспектакль «И жизнь, и театр, и кино», либо был на съемках. Я уже пообещал себе, что в следующий раз работать не буду, а просто отдохну с семьей… Но в этом году все-таки выйду на сцену «Крокус Сити Холла», дам первый в жизни рок-концерт со своей группой «Крестный папа». Безумное решение, но и название концерта соответствующее - «Безумный день рождения».

Сергей Безруков & группа Крестный папа - Не про нас (премьера клипа, 2018).

- Что будете исполнять?

- В основном - композиции с нашего первого альбома, который вышел 12 октября. С одной стороны, очень хочется, чтобы молодежь отдохнула и танцпол не простаивал. С другой - придут разные зрители, в том числе люди старшего поколения, которые любят и помнят сериалы «Участок» и «Есенин», и захотят отметить свой день рождения вместе со мной. Наверное, для них я исполню что-то из старого: «Березы», «Кони привередливые» Высоцкого… Но все равно в новых и довольно неожиданных аранжировках: те же «Кони» будут в довольно тяжелой рок-обработке.

Но главное направление для меня все-таки поп-рок. Мне очень нравится в этом смысле, например, Робби Уильямс. Шоу, праздник, драйв, при этом песни со смыслом, о душе и о нас с вами. Все это - возможность громко заявить о том, что я думаю и что мне интересно. Это направление, мне кажется, больше всего мне подходит. При этом я не претендую на какой-то супервокал - есть мое актерское исполнение, и есть собственные голосовые данные, которые я решил использовать.

У меня сейчас есть автор – Тимур Эзугбая, который пишет нашей группе «Крестный папа» и музыку, и тексты. При этом Тимур не только песни умеет писать, он был соавтором сценариев «После меня» и «Заповедника». И он замечательный музыкант, мы вместе с ним отобрали музыкантов, которые играют в группе.

Режиссером фильма "Заповедник" стала Анна Матисон, жена артиста. Фото Ксении Угольниковой

- Почему «Крестный папа», кстати?

- Я постараюсь держать тайну. Ответ очень простой, но я не хочу раскрывать всех секретов. Пусть все думают, что это аллюзия на фильм «Крестный отец», кому-то нравится именно такой образ, в котелке и с пистолетом - не буду разочаровывать.

ПЕРВЫЙ РАЗ Я ВЫШЕЛ НА СЦЕНУ В ОБРАЗЕ РОК-МУЗЫКАНТА

- Ваше увлечение рок-музыкой связано с тем, что в фильме «Заповедник» вы играете рок-музыканта?

- Я думаю, что одно спровоцировало другое… Я с детства мечтал играть со своей группой. Я и на сцену-то впервые вышел в образе рок-музыканта. Это был актовый зал моей родной 402-й школы Перовского района, 25 мая 1990 года, когда отмечали последний звонок. Мы решили сделать капустник, импровизированный спектакль, и показать в нем, кем мы станем через десять лет, когда нам будет уже не по 16 лет, а по 26. Тогда казалось, что это очень взрослый, солидный возраст. Кто-то вообразил себя физиком, кто-то - спортсменом, а я - рок-музыкантом, который только что приехал из гастрольного турне по Америке. Было очень смешно.

Думал ли я когда-нибудь, что попробую пойти в этом направлении серьезно? Я и в кино пел, и в театре пел, и рок-музыку любил - Queen, The Rolling Stones… И, конечно, рос на русском роке. В 1987 году, когда он проснулся и зазвучал, я учился в шестом классе, слушал Цоя, «Алису», «Черный кофе», «Арию». Тогда формировались вообще все мои музыкальные вкусы. Может быть, все это и сыграло свою роль, хотя это было почти неосознанно.

С женой Анной Матисон - не на работе. Фото Ксении Угольниковой

- Работая над «Заповедником», вы общались с кем-то из современных рок-музыкантов?

- Я знаком со Славой Бутусовым, с Юрой Шевчуком - он когда-то писал песню для фильма, где я играл главную роль. Но я старался не делать ни шарж, ни портрет конкретного человека. Те, кто видел картину, начинают искать прототипы, но это - литературный герой Сергея Донатовича Довлатова, только в фильме его зовут не Борис, а Константин. У Довлатова он был писателем, которого не публиковали, у нас - музыкантом, чья музыка не востребована. Герою Довлатова мешало государство, моему герою - капитализм и рыночные отношения. Его музыка не вписывается в формат, и ему с ходу говорят: «Мы у тебя все переделаем, залезем в твою музыку, фактически уничтожим то, что ты писал и над чем мучился». У него есть огромное желание дойти до своего слушателя и зрителя, как и у Довлатова - огромное желание дойти до читателя. Но все мешает тому, чтобы он с этим слушателем встретился. Запись в студии стоит очень дорого, пристроить ее на радио - еще дороже… Если у тебя нет рекламы, могут пройти годы, прежде чем ты соберешь свою аудиторию. Хорошо еще, что сейчас есть интернет, где люди сами выбирают, что им интересно!

Сергей Безруков & группа Крестный папа - Прорываться! (премьера клипа, 2018).

- Как бы вы пересказали сюжет «Заповедника» человеку, который не читал или забыл Довлатова?

- Для меня как раз самое главное – чтобы они читали Довлатова! Кстати, у него очень светлая проза. Это все-таки не Вампилов по силе драматизма, хотя драма, которую порой переживает герой Довлатова, тоже довольно серьезная: ему больно, он практически задыхается. Но его книги наполнены очень светлым юмором, который тебя обволакивает, он акварелью вписан в текст… Отчаяние – это когда ты перестаешь воспринимать жизнь с юмором. Это, наверное, самое страшное. А у Довлатова юмор есть, и он спасает даже в самой сложной ситуации. Его нужно читать, чтобы жить: любая неприятность в жизни будет восприниматься немного по-другому, ощущения полета вы не утратите. Это ощущение, мне кажется, есть и в фильме: он красочный, яркий, не давящий на зрителя неподъемными проблемами. Даже в запое, куда уходит мой герой, есть какой-то абсолютно рокерский драйв, даже в нем есть ощущение надежды в конце, а не непроглядного бурелома.

- У вас в фильме снялись Леонид Агутин и Полина Гагарина. Почему вы выбрали именно их?

- Полина, конечно, великолепная певица, но она еще и замечательная актриса, закончившая школу-студию МХАТ. Поэтому даже в небольшом эпизоде, играя саму себя, очень убедительна. А Леня просто большой поклонник Довлатова, и к тому же мы с ним очень хорошо знакомы, постоянно где-то пересекались. Как-то я встретил Анжелику Варум, и она вдруг сказала: «Привет тебе от Лени, он сейчас запоем смотрит «Есенина»! А сейчас у Лени был юбилей, я сам не мог на нем присутствовать, но на камеру прочитал его стихи - надеюсь, ему было приятно…

Он очень хороший музыкант и очень хороший человек. Только на съемках жаловался: «Я опять играю в кино самого себя. Можно я сыграю кого-нибудь еще?» Я ему объяснял: «Леня, я сам играю рок-музыканта. Зритель должен поверить, что он крут. Если с ним дружит и его высоко ценит Агутин - значит, он в этой жизни чего-то стоит».

Роль рок-музыканта Сергей освоил и в жизни, создав группу "Крестный папа". Это ему настолько понравилось, что свой юбилей он решил превратить в рок-концерт в "Крокус Сити Холле". Фото Ксении Угольниковой

- Как наследники Довлатова отнеслись к этой картине?

- Они ее видели и написали, что, не смотря на то, что фильм перенесен в настоящее время, удалось сохранить главную тему любви и семейных отношений. Отметили, что мы отнеслись с уважением и вниманием к оригиналу, Довлатов в фильме узнается. И в данном случае нам, создателям картины, было важно, чтобы сложился образ Тани, жены моего героя, поскольку прототипом была жена Довлатова, Елена. И, мне кажется, здесь все получилось. Великолепная Евгения Крегжде даже чем-то внешне ее напоминает. Она создала образ совершенно уникальной женщины, ради которой можно бросить все. Все поменять в своей жизни, только чтобы быть с ней рядом.

- А вы считаете, что бывают женщины, ради которых можно бросить все?

- Конечно. Все зависит от мужчины, насколько он способен и готов меняться. Поменять профессию, страну - в жизни случается что угодно. Хотя есть понятие Родины, которое все равно никуда не денется и которое трудно объяснить. У Довлатова есть диалог об этом: «Что тебя удерживает? Эрмитаж, Нева, березы?» - «Березы меня совершенно не волнуют». В моем исполнении эта фраза звучит, конечно, абсолютным анекдотом, кажется, что ее придумали мы, хотя на самом деле это Довлатов!

МНЕ ГОВОРИЛИ: «В БРИГАДЕ» ВЫ ПРИДУМАЛИ СКАЗКУ О ДРУЖБЕ В 90-Е»

- У ваших клипов на YouTube по одному-два миллиона просмотров. Это довольно много…

- Что касается, допустим, клипа «Прорываться», то он дешевый, снят на сцене Губернского театра, мне помогли танцоры, которые работают в спектакле «Хулиган. Исповедь». А, допустим, клип «Не про нас» снимался как мини-фильм. Многие узнали в герое Сашу Белого. Я не разочаровывал, пусть так думают, хотя история все-таки о любви, современная версия пушкинской дуэли…

- Вы еще и российскую футбольную сборную своей песней поддерживали…

- Песню «Прорываться» тоже очень хорошо слушали. Кто-то даже говорил о том, что надо было ее делать официальной песней чемпионата мира по футболу, столько в ней энергии и драйва… Если бы футболисты слушали эту песню на ночь, мы были бы в финале! (Улыбается). Нашу футбольную сборную поддерживать хочется всегда, лишь бы толк был. Наши, благодаря Черчесову, на Чемпионате мира выглядели очень достойно: как игроки, которые могут создать соперникам серьезные проблемы. Как довольно неудобная сборная, от которой можно ожидать все что угодно. Мы доказали миру и себе, что у нас есть возможности.

- Вы заговорили о Саше Белом. После «Бригады» прошло больше 15 лет. Как вам кажется, где сейчас мог бы быть ваш герой, что делать?

- Да нету его. Он остался в тех 15 сериях. Конечно, он появился в следующем фильме Алексея Сидорова, «Бое с тенью», но это было смешное камео, автограф режиссера, я там снялся, чтобы поддержать его новый проект… Но у «Бригады» нет и не может быть никакого серьезного продолжения, я даже никакие предложения на этот счет не рассматривал.

- И все-таки: если бы он был реальным, живым человеком и попал в наши дни?

- Думаю, он не отвечал бы запросам поклонников «Бригады», которые видели в нем крутого парня, блестяще «разруливающего» проблемы. Времена несколько изменились, и он просто был бы этой аудитории неинтересен… Не знаю, я бы на эту тему даже не рассуждал. Для меня в сюжете поставлена точка. Во всяком случае, есть 15 серий хорошего кино о тех страшных годах, о 90-х, их летопись, хроника, хотя с большим уклоном в сказку. Мы, конечно, не показывали самые страшные дела, которые творили бандиты, жесткость в «Бригаде» - ничто по сравнению с их реальной жесткостью. Бизнесмены, работавшие в 90-х, с ненавистью рассказали бы вам о том десятилетии и о беспределе, который тогда творился. Мы прошли по грани: вроде правда, но вроде бы и дружба-честность. Даже в том мрачном мире мой герой пытался оставаться хорошим парнем. Саша Белов ведь изначально был не дворовым хулиганом, а старшим сержантом погранвойск, который вернулся со службы и первым делом разобрался с проблемой, которая существует: девушка его не дождалась. Потом отстоял свою позицию в дуэли. А потом уже пошел по пути, на который его толкала судьба, который был предначертан - в одну из ОПГ, которых тогда формировалось огромное количество. Но даже став одним из лидеров преступной группировки, он продолжал оставаться порядочным человеком. Не хотел продавать оружие, выступал за легальный бизнес, был честен и предан друзьям.

Как мне рассказывали, тогда в принципе такого не существовало. У меня есть знакомый - сейчас он изменился, стал очень светлый - но его молодость прошла в тех лихих годах. Он сказал: «Знаешь, мы действительно влюбились в образ Белого и его друзей, как и вся страна. Мы смотрели на вашу четверку друзей и вспоминали то, какими хотели быть – верными Робин Гудами, которые жизнь друг за друга отдадут. Но в реальности там, где появлялись деньги, особенно большие, брат брата резал, причем повсеместно. Деньги убивали любую дружбу и преданность. А того, что вы показали, не было. Это сказка».

Полина Гагарина играет в "Заповеднике" самое себя. Фото Ксении Угольниковой

ЭЙХМАНИС ПЫТАЛСЯ СОЗДАТЬ В СОЛОВЕЦКОЙ «ОБИТЕЛИ» ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР

- Вы сейчас снимаетесь в многосерийном телефильме «Обитель» по Захару Прилепину…

- Да, по сценарию и в постановке Александра Велединского. Он был соавтором сценария «Бригады», но как режиссер с актером мы не работали никогда, хотя были давным-давно знакомы и все говорили о том, как хорошо было бы встретиться на площадке. И он, и Прилепин - из Нижнего Новгорода, да и у меня оттуда вся родня, хотя я родился в Москве… Такое вот землячество.

Я играю Эйхманиса, начальника Соловецкого лагеря, его прямой прототип - Федор Эйхманс. Очень непростой человек: его, с одной стороны, сложно оправдывать, а с другой стороны, какие-то внутренние оправдания найти все-таки надо. Он был из латышских стрелков, революционер, но не колхозник, а образованнейший человек, культурный, знающий языки. Стоявший на одном уровне с арестантами, находившимися в лагере - а там было настоящее соцветие заключенных, от эсеров, реальных контрреволюционеров до писателей и поэтов… Эйхманис говорит: все плачут, что Серебряный век кончился, а он жив, он здесь, в лагере! Он совершенно искренне не понимает, что еще нужно заключенным - у них же всё есть, газета, школа, кино, театр, оркестр, даже службы в церкви. Контрреволюционеры живут в кельях! Он для себя существование лагеря оправдывает попыткой выстроить новую цивилизацию, новый мир: люди в его лагере должны перевоспитаться, стать на путь истинный и потом создавать новую страну. И ради всего этого – исправительный труд в рамках огромной созданной им империи.

Мы снимали в Кирилло-Белозерском монастыре, потом под Выборгом, конечно же, на Соловках. Фактура там будет потрясающая. В августе я снимался на натуре, скоро будут интерьерные съемки в Питере…

- «Обитель» же не единственный ваш новый кинопроект?

- Да, я еще снялся в «Ильинском рубеже» - фильме о подвиге подольских курсантов. Впервые, может быть, о них будет рассказано так ярко и внятно - до определенной поры это вообще была секретная информация. 18-летних ребят в 1941 году под Москвой просили пять дней сдерживать немцев, а они продержались две недели. Без продовольственных пайков, осенью - в летней форме. Конечно, это подвиг, и об этом должна знать страна. У меня там небольшая роль капитана Ивана Старчака, легендарного десантника и разведчика, который воевал с ребятами, был с ними. Он как диверсант работал на оккупированной немцами территории и доставлял немцам очень много хлопот. Я очень советую почитать его замечательную книгу «С неба - в бой».

БЕДА НЕ В АЛКОГОЛЕ, А В ЕГО КОЛИЧЕСТВЕ

- Как вы себя ощущаете в 45 лет? Солидный возраст...

- Самое главное, на сколько ты себя ощущаешь. Если тебе интересно жить, ты всегда молод. Бывают и восемнадцатилетние старики… Мне говорить про старость в 45 немножко стыдно: я знаю людей, у которых даже в 70 и в 80 глаз горит, впереди - море планов и дел. Если ты еще не остыл от жизни, а, наоборот, она тебе нравится - о возрасте даже говорить не приходится.

- У вас особые отношения с Сергеем Есениным. Сейчас, в 45, вы играете его, покончившего с собой в 30. Вы сейчас могли бы ему дать какой-то совет - грубо говоря, отговорить от самоубийства?

- Ой, боюсь. (Пауза). Не имею я права вообще что-либо говорить, а уж тем более как-то обращаться к нему. Только благоговейно и с ощущением огромной благодарности, что Сергей Александрович позволяет мне выходить в образе Есенина все эти годы. Может быть, потому что я стараюсь работать честно и каждое стихотворение проживать, вплоть до «Черного человека». Каждый раз думаешь: наверное, здоровья не хватит. Но я понимаю, что это необходимо. А когда в финале аплодируют и кричат «Браво», ты понимаешь, что это заслуга не только моя, это заслуга Сергея Александровича. Это он нас всех объединяет, это он нас всех влюбляет в себя. Он за 30 лет, наверное, больше испытал и пережил, чем мы. Страданий, боли, взрывов, скандалов… Но его философия, его влюбленность и в Родину, и в женщину – это очень юношеская страсть. Как бы ты с годами его ни переосмыслял, чистота чувств все равно остается. Я думаю, здесь никаких советов давать не нужно. Нужно просто с любовью относиться к нему, понимая, что человек оставил нам такой подарок. Есенин обладает уникальным свойством притягивать к себе людей, причем простых людей - а они все-таки составляют большинство. И даже эстетов его поэзия пробивает - там есть совершенно феноменальные строчки, высокое искусство, великое искусство.

- Вы человек непьющий, хотя часто играете выпивающих персонажей. Будете сами выпивать в день своего рождения?

- Я не то чтобы жесткий приверженец трезвого образа жизни. Я могу себе чуть-чуть позволить, это не возбраняется. Беда же не в алкоголе, а в его количестве. У меня в спектакле Александр Сергеевич Пушкин произносит фразу: «У нас в России меры не знают», и вот это правда несчастье. Именно количество алкоголя уничтожает твою семью, твое человеческое достоинство и вообще все живое вокруг… Во Франции, Италии или у кавказских народов есть же культура пития - там не допиваются до «белочки» или до тех страшных моментов, когда человек превращается в исчадие ада.

Я ГОВОРЮ ЖЕНЕ: «АНЯ, ХВАТИТ ГОТОВИТЬ, ЭТО СЛИШКОМ ВКУСНО!»

- А вообще как вы будете отмечать день рождения, если не считать выступления в «Крокус Сити Холле»?

- Я думаю, как обычно. Аня наготовит всего - она вообще великолепно готовит. Просто спрашивает меня: «Что ты хочешь?» - и я ей заказываю всё. Все супы, которые вообще возможны, какие-то торты… Хотя я стараюсь себя держать в рамках, потому что если растолстею, придется переходить на характерные роли. Я иногда уже начинаю ее умолять: «Анечка, хватит, это слишком вкусно, давай сделаем паузу, потому что иначе следующей ролью будет Винни Пух (смеется)!» Но это традиционные семейные ценности, и мне это очень нравится. Завтрак, обед, ужин, и каждый раз специально накрывают на стол, зовут к завтраку… Это семейное застолье с женой и детьми, а не перекус. Я на этом воспитан, так прошло мое детство. Я человек традиционный, это во мне всегда было, и этого мне порой не хватало.

- Одна наша коллега удивлялась, что вы до сих пор живете в Кузьминках, где выросли - хотя в Москве есть много прекрасных районов в центре.

- Вырос я на улице Косинской. Это на две станции метро дальше от центра, «Ждановская» (сейчас – метро «Выхино». - Ред.) А сейчас в Кузьминках я работаю, здесь находится Московский Губернский театр, и в этом основной плюс того, чтобы здесь жить. Посмотрим, как дальше будет складываться судьба, но пока мне здесь удобно. Во всяком случае, пробки в Москве не убавляются - с каждым годом машин становится все больше и больше… Конечно, существует и метро. Иногда я им пользуюсь.

- А в метро вас узнают?

- Я стараюсь не провоцировать людей. Не все готовы там меня встретить. Надел кепочку или надвинул на глаза шапку - и прекрасно прокатился. Но есть моменты, которые меня напрягают. Аня ездила в метро, будучи в положении. Рядом с ней сидели четыре парня - и ни один не уступил место. Меня рядом не было - но и никто другой не сделал им замечания. Что это такое? Что с нашим обществом происходит? У нас сейчас принято обращение «господа», но слово «товарищ» или «гражданин» подходит гораздо лучше - в господ играть как-то не получается. Вот только, когда мы были «товарищами», культура была несравнимо выше: как ни относиться к советским временам, тогда вот такая ситуация в метро с беременной была непредставима. Работал рефлекс: увидел пожилого человека или беременную женщину, встал и уступил место. А сейчас понимаешь, что мы находимся на стадии страшной деградации. И что с этим делать, я не знаю - только говорить или кричать об этом. Будьте гусарами, офицерами, как угодно, - поиграйте в это, молодые люди. Это же приятно - уступить место женщине, приятно, в том числе, тебе самому…

КСТАТИ

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