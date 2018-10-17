Как устранить следы ржавчины на машине перед началом зимы

СЕГОДНЯ 01:18 2018-10-16T12:31:08+03:00

Несколько простых и действенных способов устранить следы ржавчины на машине и не позволить ей распространяться дальше [инфографика]

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Когда придут холода и температура начнет гулять туда-сюда через ноль, на машине будет постоянно возникать сырость: капли дождя, брызги с дороги, тающий снег, конденсат или пар. Если все это сверху обильно посолить химреагентами, пройтись потом песком и забрызгать жидкой грязью, то быстрое «цветение» железу просто гарантировано. Но нам с вами этой красоты не нужно!

Помой-ка

Провести инспекцию на предмет появления «цветения» лучше сразу после автомойки, когда даже самые маленькие очаги ржавчины видны невооруженным глазом. Где искать - смотрите на нашей схеме (справа), как понять, насколько это глубоко проникло, - читайте дальше.

Сейчас в автомобильных и хозяйственных магазинах продается море различных жидкостей с названием «антиржавчина» или «преобразователь ржавчины». Она реально работает, поскольку против химии не попрешь: содержимое бутылки из магазина вступает в химическую реакцию со ржавчиной на железе и как бы разъедает ее. Проблема в том, что рыжие пятна вернутся уже через несколько дней, если это место не обработать дополнительно грунтовкой и краской.

Исключение возможно, если препарат (читайте инструкцию!) содержит добавки, которые образуют на поверхности слой оксида цинка, который на какое-то время законсервирует «рану». Но через месяц все вернется. Поэтому устранить следы ржавчины на машине - одно, исключить ее возвращение - другое. Красить все равно придется, профессионально или вручную, из баллончика или кисточкой, но надо.

Дырка на дырке

Глубокая коррозия, когда железо не просто сменило цвет, а от него уже «откушены» куски, не оставляет выбора. Нужен ремонт. Менять деталь на другую или подваривать, подмазывать, лудить - дело ваше, тут мастера-кузовщики на пальцах покажут, что и сколько стоит. Точечный ремонт может обойтись в 1000 рублей, покраска целой детали - в 5 - 10 тысяч. Важно помнить два момента. Первый: ржавчина на внешнем «оперении» кузова - это неприятно, но, как говорят, на скорость не влияет. А вот поражения на силовых элементах, которые отвечают за прочность машины, терпеть нельзя.

Второе: маленький скол можно замазать специальным комплектом для ремонта эмали, но если запустить, то придется перекрашивать всю деталь. Через проржавевшие отверстия будет внутрь попадать вода, обивка салона начнет гнить, проводку может замкнуть. То есть болячки пойдут как цепная реакция. Лучше уж сразу зачистить место поражения куском наждачной бумаги, понять глубину проблемы и устранить последнюю.

Рекомендация одна: пока ржавчина только-только появилась, все можно сделать своими руками, даже если вы совсем не автослесарь. Смыть, зачистить, подкрасить, все материалы есть в автомагазинах и на рынках, все видеоинструкции - в интернете. Если упустить момент и отложить до весны, начинайте копить на кузовной ремонт.

Где искать коррозиюФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ТРЕНДЫ

Ржавчина - это модно!

Одно из популярных направлений тюнинга - «Рэтлук», от английского rat look - «крысиная внешность». Машина выглядит так, будто она лет десять гнила на задворках, у нее просели пружины, но ее вновь завели и заставили ехать. Поначалу все было по-честному, парни просто реанимировали старых хипповских «Жуков» или фермерские пикапы, но теперь настоящей ржавчиной или ее имитацией на пленке декорируют очень дорогие машины. Это такой стеб - взять дорогой «Порше» или «Ламборгини» и придать ему вид ведра с болтами. Хотя «начинка» будет в идеальном состоянии.

Так что, хотите придать стильный вид машине, не устраняйте ржавчину, а пройдитесь дополнительно аккумуляторной кислотой. Правда, профи умудряются делать рыжие пятна высокохудожественно, а потом покрывать их специальным лаком.