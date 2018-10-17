Юлия Пересильд, Дмитрий Хрусталёв, Марина Александрова и другие звезды сыграли в благотворительном спектакле, чтобы помочь больным детям

СЕГОДНЯ 19:12 2018-10-17T20:28:23+03:00

"Это спектакль для тех, кто умеет и любит мечтать, " - говорят артисты Фото: Соня Романова

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14 октября благотворительный спектакль «СтихоВаренье 2.0», поставленный Юлией Пересильд для фонда «Галчонок» открыл новый сезон после годового перерыва.

Спектакль по стихам современных детских поэтов Маши Рупасовой, Наталии Волковой и Анастасии Орловой дарит зрителям настоящее чудо. Здесь прогоняют страх, устраивают кухонный оркестр, колдуют облака из муки, дерутся подушками, сочиняют небылицы, а добрая бабушка читает сонным внучатам стихи и угощает всех вкуснейшим вареньем!

Учредитель фонда и идейный вдохновитель спектакля Юлия Пересильд говорит: «Для нас это очень важный и нужный спектакль. Нам очень хочется избежать такой благотворительности, когда ты только просишь, но ничего не даёшь взамен. А «СтихоВаренье» приносит радость и пользу деткам, нашим подопечным, взрослым, артистам, которые задействованы в постановке. Для наших особенных детей это ещё одна возможность выйти в свет, пообщаться с другими детьми, познакомиться с новыми друзьями, артистами!»

Настасья Самбурская в роли Бабушки Фото: Соня Романова

В этот раз «СтихоВаренье» давали в театре на Малой Бронной, а приглашенной звездой стала Настасья Самбурская, которая исполнила роль бабушки. Внуками стали известные актеры театра и кино: Юлия Пересильд, Дмитрий Хрусталёв, Марина Александрова, Анжелика Каширина, Елизавета Арзамасова, Полина Пахомова, Мария Крылова, Елена Лабутина, Виктория Гиссен, Ольга Николаева, Анна Шерлинг, Егор и Александра Колтоны, Артем Алексеев, Дмитрий Захаров, Олег Блинов, Андрей Удалов. В фойе театра и за кулисами помогали волонтеры фонда: проверяли билеты, организовывали благотворительную ярмарку, подготавливали костюмы и реквизит, раздавали детям варенье.

Спектакль порадовал и взрослых, и детей, в числе которых были и подопечные фонда Фото: Соня Романова

«Это спектакль для тех, кто умеет и любит мечтать. Это спектакль про каждого из нас, потому что все мы когда-то были детьми», — рассказывает попечитель БФ «Галчонок» Марина Александрова. Эти слова – истинная правда. Дети хохочут и с молниеносной реакцией вливаются в игру, которую начинают артисты, а взрослые…взрослые улыбаются, гладят по голове своих детей и иногда плачут.

«Как же здорово, что в нашей стране есть такие замечательные ребята, которые подарили нам волшебный праздник в этот воскресный семейный день! Живой, интерактивный, чудесный спектакль для детишек «СтихоВаренье». Смех, восторг, бабушкино варенье и шикарная актерская игра. Так здорово, что благодаря фонду «Галчонок» и дети, и взрослые могут окунуться в эту чудесную атмосферу!» - написала в своем микроблоге олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая с дочерью посетила спектакль. На мероприятие пришли многие подопечные фонда. Звонкий смех не смолкал ни в зале, ни в фойе театра. А после спектакля все зрители могли принять участие во флешмобе и пообщаться с любимыми артистами.

Все собранные средства пойдут в благотворительный фонд Галчонок, который помогает детям с органическими поражениями ЦНС. Фото: Соня Романова

Все собранные средства пойдут в благотворительный фонд Галчонок, который помогает детям с органическими поражениями ЦНС. Помочь фонду можно, отправив смс с текстом «Галчонок» и суммой платежа (напр.«Галчонок 100» или «Galchonok 100») на номер 3443. О том, как стать волонтером или помочь другим способом, читайте на сайте bf-galchonok.ru в разделе «Как помочь». Помните, что помогать просто, и каждое зернышко уже помощь!