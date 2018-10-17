Юлия Пересильд, Дмитрий Хрусталёв, Марина Александрова и другие звезды сыграли в благотворительном спектакле, чтобы помочь больным детям
14 октября благотворительный спектакль «СтихоВаренье 2.0», поставленный Юлией Пересильд для фонда «Галчонок» открыл новый сезон после годового перерыва.
Спектакль по стихам современных детских поэтов Маши Рупасовой, Наталии Волковой и Анастасии Орловой дарит зрителям настоящее чудо. Здесь прогоняют страх, устраивают кухонный оркестр, колдуют облака из муки, дерутся подушками, сочиняют небылицы, а добрая бабушка читает сонным внучатам стихи и угощает всех вкуснейшим вареньем!
Учредитель фонда и идейный вдохновитель спектакля Юлия Пересильд говорит: «Для нас это очень важный и нужный спектакль. Нам очень хочется избежать такой благотворительности, когда ты только просишь, но ничего не даёшь взамен. А «СтихоВаренье» приносит радость и пользу деткам, нашим подопечным, взрослым, артистам, которые задействованы в постановке. Для наших особенных детей это ещё одна возможность выйти в свет, пообщаться с другими детьми, познакомиться с новыми друзьями, артистами!»
Настасья Самбурская в роли Бабушки Фото: Соня Романова
В этот раз «СтихоВаренье» давали в театре на Малой Бронной, а приглашенной звездой стала Настасья Самбурская, которая исполнила роль бабушки. Внуками стали известные актеры театра и кино: Юлия Пересильд, Дмитрий Хрусталёв, Марина Александрова, Анжелика Каширина, Елизавета Арзамасова, Полина Пахомова, Мария Крылова, Елена Лабутина, Виктория Гиссен, Ольга Николаева, Анна Шерлинг, Егор и Александра Колтоны, Артем Алексеев, Дмитрий Захаров, Олег Блинов, Андрей Удалов. В фойе театра и за кулисами помогали волонтеры фонда: проверяли билеты, организовывали благотворительную ярмарку, подготавливали костюмы и реквизит, раздавали детям варенье.
Спектакль порадовал и взрослых, и детей, в числе которых были и подопечные фонда Фото: Соня Романова
«Это спектакль для тех, кто умеет и любит мечтать. Это спектакль про каждого из нас, потому что все мы когда-то были детьми», — рассказывает попечитель БФ «Галчонок» Марина Александрова. Эти слова – истинная правда. Дети хохочут и с молниеносной реакцией вливаются в игру, которую начинают артисты, а взрослые…взрослые улыбаются, гладят по голове своих детей и иногда плачут.
«Как же здорово, что в нашей стране есть такие замечательные ребята, которые подарили нам волшебный праздник в этот воскресный семейный день! Живой, интерактивный, чудесный спектакль для детишек «СтихоВаренье». Смех, восторг, бабушкино варенье и шикарная актерская игра. Так здорово, что благодаря фонду «Галчонок» и дети, и взрослые могут окунуться в эту чудесную атмосферу!» - написала в своем микроблоге олимпийская чемпионка Татьяна Навка, которая с дочерью посетила спектакль. На мероприятие пришли многие подопечные фонда. Звонкий смех не смолкал ни в зале, ни в фойе театра. А после спектакля все зрители могли принять участие во флешмобе и пообщаться с любимыми артистами.
Все собранные средства пойдут в благотворительный фонд Галчонок, который помогает детям с органическими поражениями ЦНС. Фото: Соня Романова
Все собранные средства пойдут в благотворительный фонд Галчонок, который помогает детям с органическими поражениями ЦНС. Помочь фонду можно, отправив смс с текстом «Галчонок» и суммой платежа (напр.«Галчонок 100» или «Galchonok 100») на номер 3443. О том, как стать волонтером или помочь другим способом, читайте на сайте bf-galchonok.ru в разделе «Как помочь». Помните, что помогать просто, и каждое зернышко уже помощь!