"Это говорит о том, что в американской армии создана нездоровая атмосфера". Эксперт прокомментировал итоги опроса о готовности США к войне

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-18T14:23:57+03:00

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46% военнослужащих армии США уверены, что их страна примет участие в масштабной войне в течение 2019 года. Об этом написало издание Military Times. Согласно их исследованию, «солдаты обеспокоены глобальной нестабильностью из-за России и Китая». При этом около 71% опрошенных сказали, что наибольшую угрозу для Штатов представляет именно Россия. 89% военнослужащих уверены, что самого мощного удара следует ждать от киберпреступников. Другими словами, от «русских хакеров».

«Страхи возникли также в связи с тем, что президент Трамп в прошлом году неоднократно подчеркивал улучшение военной готовности перед лицом растущих угроз», - пишет Military Times. «Некоторые из опрошенных считают, что сам Трамп внёс немалый вклад в эту нестабильность. Именно его президентство привело к тому, что шансы начала войны повысились.

ИСКУССТВЕННО НАГНЕТАЮТ

- Это говорит о том, что в американской армии создана нездоровая атмосфера, - рассказал «КП» военный эксперт Юрий Кнутов. - 46% - это много. Ранее было порядка 20% готовящихся к войне. И то, это были, как правило, офицеры. А рядовой состав армии США о России вообще не думал.

Военный историк Юрий Кнутов.Фото: Иван МАКЕЕВ

Полагаю, что истерию нагнетают специально для поднятия боевого духа и боеготовности. Солдат пугают таким мощным врагом, как Россия, чтобы изменить их психику. Кроме того, пресловутая российская угроза сплачивает воинские коллективы. И в будущем этот градус будет только повышаться. Но это мы говорим о рядовых военнослужащих. Куда в более сложное положение попала военная элита США. Там-то понимают, что война - это страшная вещь. А война с Россией и вовсе приведет наши народы к погибели. Однако выбивать деньги и поддерживать престиж армии им нужно. И вот генералы балансируют на этой тонкой грани.