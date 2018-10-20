Дарья Касаткина впервые в карьере одержала победу на Кубке Кремля

СЕГОДНЯ 21:05 2018-10-20T21:18:35+03:00

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Россиянка Дарья Касаткина одержала победу на теннисном турнире Кубок Кремля. В финальной встрече 21-летняя российская спортсменка в трех партиях победила теннисистку из Туниса Онс Жабер. Итоговый счет поединка - 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

После победы Касаткина была радостной, делясь своими впечатлениями с журналистами:

- Сейчас я победительница Кубка Кремля, и в это невозможно поверить - в голове миллион мыслей. Я играла против сложной соперницы, с которой, уверена, мы сыграем еще в финалах.

Эмоции Дарьи Касаткиной после победы в финале.Фото: REUTERS

Что касается деталей финального поединка, то Касаткина сказала:

- Я очень хотела победить, а это приводит к моментам, когда ты очень сильно хочешь, но не можешь. Начинаешь нервничать, чего-то ждать от себя. Но в итоге потом вышел мой волшебный тренер на корт (смеется), помог мне снова. Просто дал мне базовую тактику, которую я всегда могу делать, мне просто нужно было об этом напомнить. Начала играть от обороны, не придумывать ничего, стабильно все делать, больше через свой удар слева. Когда подавала на матч при 5:3, меня очень сильно зажало. Я ничего не соображала. Я не могла думать, подавать, играть. Это тот момент, когда ты не понимаешь, что происходит. Спортсмены меня поймут.

При этом, делясь воспоминаниями из своего прошлого:

- 10 лет назад я маленькой девочкой приезжала на этот турнир и мечтала, что однажды выйду на его корты.

Онс Жабер и Дарья Касаткина.Фото: REUTERS

Для Дарьи Касаткиной это - второй титул на турнирах Женской теннисной ассоциации. В апреле 2017 года она победила в США на соревнования в Чарлстоне. А в Москве же на Кубке Кремля она играла уже в пятый раз. Год назад уступила в финале Юлии Гергес из Германии.

Кубок Кремля среди женщин разыгрывается с 1996 года. В разные годы победу одерживали семь раз российские спортсменки. В 2003-2004 годах побеждала Анастасия Мыскина, в 2006 году - Анна Чакветадзе, в 2007 году - Елена Дементьева, в 2014 - Анастасия Павлюченкова, а в 2015 и 2016 годах - Светлана Кузнецова.

Россиянка Дарья Касаткина во время финального поединка в Москве.Фото: REUTERS

Общий призовой фонд Кубка Кремля - около 2 миллионов долларов. Финальный поединок в мужском разряде пройдет в Москве завтра, 21 октября.