2018-10-23T20:42:44+03:00
Политика

Понедельник после Пасхи предложили сделать в России выходным днем

Идея официально вынесена на обсуждение в Госдуме
Роман ГОЛОВАНОВ
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Подобный выходной установлен во многих странах мире, где большинство населения — христианеПодобный выходной установлен во многих странах мире, где большинство населения — христианеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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После тяжелого Великого поста православные отмечают Воскресение Христово. Наевшись куличей и отстояв долгое ночное богослужение, людям приходится идти в понедельник на работу. А вот депутаты Госдумы решили сделать поблажку для всех верующих страны и назначить следующий день после Пасхи выходным. Такая идея внесена в Думу полтора года назад, а теперь официально вошла в повестку обсуждаемых депутатами вопросов.

- Подобный выходной установлен во многих странах мире, где большинство населения — христиане, - рассказал «КП» автор законопроекта Ярослав Нилов. - Это и Украина, и Молдавия, и Германия, и Австралия, и Канада (выходной после Пасхи установлен и в Крыму, - ред.) В этих странах воскресенье, на которое выпадает Пасха, выходной с переносом на понедельник. Перед Пасхой верующие постятся, потом идут на продолжительное богослужение, затем разговляются, кушают за праздничным столом. Все это нагрузка на гражданина. Мы не ущемляем представителей других конфессий. Ведь в регионах, где традиционно проживают мусульмане, они местным решением устанавливают праздничный день выходным. У нас большинство в России — православные люди. В нашем законодательстве уже есть подобная практика — 7 января. Рождество Христово у нас официально выходной день.

Идею одобрили православные священники.

- Ну а почему нет? Вообще вся светлая седмица положена для праздника. Праздник лишней не помещает. Люди смогут отдохнуть от бытовых дел и сходить помолиться в храм, - поделился с «Комсомолкой» протоиерей Андрей Ткачев.

ВОПРОС ДНЯ

А вам нужен выходной день после Пасхи?

Сергей ШАРГУНОВ, писатель:

- Отстояв ночную службу, отсыпаюсь в первой половине воскресенья. А в понедельник на работу.

Наталья АНДРОСЕНКО, журналист:

- Традиции собираться всей семьей на Пасху или куда-то уезжать у нас пока нет. Так что лучше ввести длинные майские каникулы.

Владимир ДЖАРАЛЛА, крымский политолог:

- Православным - да, нужен. По большому счету вся Светлая седмица могла бы стать пасхальными каникулами для православных. Но понятно, что если нет веры, то это будет просто пустое время, которое некуда девать.

Вячеслав ДАНИЛОВ, исполнительный директор Центра политического анализа:

- По сравнению с Европой мы вообще много работаем. У них и праздников больше, и послеобеденная сиеста в некоторых странах. Так давайте больше отдыхать! В честь любых праздников: православных, исламских, иудейских.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Владимир МАМОНТОВ, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»:

- Нет. Надо учиться работать так, чтобы ожидание выходного не становилось фетишем. Сказано же: не сотвори себе кумира! Нужно жить так, чтобы работа не была ярмом, а выходной - светом в конце тоннеля.

Егор ХОЛМОГОРОВ, публицист:

- Поскольку православные составляют большинство почти во всех регионах, то и государственные выходные надо делать по православным праздникам. А в мусульманских и буддийских регионах региональными законами установить дополнительные выходные для этих конфессий.

Анна, читательница сайта KP.RU:

- А мне хватает праздников и без дополнительных выходных. Нравятся широкая Масленица и Иван Купала. Праздники должны быть веселыми, с конкурсами и народными гуляньями.

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