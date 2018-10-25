2018-10-25T14:44:56+03:00
Политика

Депутат Милонов требует изъять из детских магазинов игрушечного Гитлера

Политик просит Генпрокурора провести проверку по всей стране и оградить малышей от пропаганды фашизма
Роман ГОЛОВАНОВ
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МИгрушки Виталий Милонов отыскал в детских магазинахМИгрушки Виталий Милонов отыскал в детских магазинахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Спасти малышей от опасных игрушек взялся депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отыскал в детских магазинах… Гитлера. Депутат уверен — фашисты детям не игрушки! Поэтому Милонов написал письмо на имя Генпрокурора России Юрия Чайки. Просит провести проверку по всей стране и выкинуть с прилавков игрушечных Гитлеров.

- Я шел в Петербурге и увидел, что возле метро торгуют игрушкой в виде Гитлера, - рассказал «Комсмолке» Милонов. - Стоит он в фуражке с усиками. Сначала я не поверил, подумал, что разводка какая-то. Может сами продавцы их клепают? Оказалось, что нет. Их свободно продают в России, можно найти в наших Интернет-магазинах. Поэтому я прошу Генпрокуратуру провести проверку детских магазинов по всей стране. Гитлеров изъять и передавить бульдозерами. Чтобы ни одному ребенку не проповедовали губительную идеологию этого военного преступника. Это не просто опасная игрушка, а пропаганда запрещенных идей.

Депутат Милонов требует изъять из детских магазинов игрушечного Гитлера

Депутат Милонов требует изъять из детских магазинов игрушечного Гитлера

Милонов пообещал устроить рейд по всем детским магазинам, чтобы показать, какую гадость продают для наших малышей.

- Портфели в виде гробов, монстры, скелеты и всякая нечисть. Будто у нас хотят воспитать служителей сатаны. Должны быть нормальные игрушки: конструкторы, машинки, кошки и собачки. А всяких монстров, от которых дети ночами не спят, нужно выкинуть в корзину. Я проведу свою инспекцию и составлю список запрещенных для детей игрушек, - поделился депутат.

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