2018-10-25T16:01:22+03:00
Экономика

Россияне хотят, чтобы их дети стали врачами и учеными

Однако, самыми высокооплачиваемыми считают юристов и политиков [инфографика]
Софья РУЧКО
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Большинство граждан хотели бы, чтоб их ребенок стал врачомБольшинство граждан хотели бы, чтоб их ребенок стал врачомФото: Анастасия Осипова
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Врач - сама уважаемая профессия в России. По крайней мере, большинство граждан хотели бы, чтоб их ребенок стал врачом. Таковы данные недавнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). На втором месте родительских предпочтений - ученый. Третью строчку рейтинга занимает бизнесмен.

Престиж учителей, журналистов, полицейских или политиков заметно ниже. И совсем родителей желают видеть свое чадо в сане священника.

Что интересно, согласно другому исследованию ВЦИОМ, доходные профессии глазами россиян выглядят иначе. Люди полагают, что больше всего сейчас зарабатывают юристы, политики, врачи и нефтяники. Вспоминая былое, большинство респондентов (28%) рассказало социологам, что на выбор ими профессии больше всего повлияли собственные увлечения и интересы. 23% "плыли по течению", в профессии они оказались в силу обстоятельств. Еще 16% ставили во главу угла престиж специальности и возможности карьерного роста. И только для 12% ключевым фактором стала зарплата.

*Средняя оценка по пятибальной шкале

*Средняя оценка по пятибальной шкале

Данные ВЦИОМ

Данные ВЦИОМ

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