Табаков наконец забронзовел

СЕГОДНЯ 22:05 2018-10-26T22:16:53+03:00

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Это событие совпало, конечно же не случайно, с юбилеем Московского художественного тетра (ему исполнилось 120 лет) и вручением памятных значков «Чайка» людям, проработавшим в театре 15, 25, 30 и более лет.

В портретном фойе собрались мхатовцы разных поколений. Были и такие, которые служат идеям Станиславского и Немировича-Данченко уже 60 лет. Даже отцы-основатели столько времени не отдали своему детищу, сколько их верные последователи. Праздник получился бы совсем семейный, если бы не журналисты и чиновники, которые тоже захотели посмотреть на бронзового Табакова. Таким его еще не видели.

Бюст был усыпан цветами в первые же минуты после презентации.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Вообще идея бронзовых бюстов принадлежит ему. Пять лет назад в фойе служебного входа появились памятники Станиславскому, Немировичу-Данченко и Олегу Ефремову. Их сделал скульптор Салават Щербаков по заданию Олега Табакова. Идея была такой: актеры, особенно молодежь, не должны забывать свои корни, кто в этом театре служил, кто стоял у руля. Хочешь не хочешь, а придется соответствовать масштабу их личностей. «Когда артисты приходят на службу, они здороваются с Мастерами, а уходя, прощаются с ними», - пояснила замысел своего мужа актриса Марина Зудина.

Когда в апреле этого года ушел из жизни Олег Табаков театр тоже заказал его бюст Салавату Щербакову. Олег Павлович 18 лет был художественным руководителем МХАТа, бесспорно относится к поколению великих русских актеров. Он этот памятник заслужил.

Открытие бюста Табакову совпало с юбилеем театра.Фото: Екатерина Цветкова

- Олег Павлович смотрит на нас сверху и думает: вот наконец-то я забронзовел, - сказал Министр культуры Владимир Мединский. - Так и вижу его ехидную улыбку. Он был великий, но веселый и смешливый человек. Жаль только, что бронзовые бюсты выставлены в актерском, а не в зрительском фойе.

После того, как все полюбовались на бронзового Табакова, нынешний худрук МХТ им.Чехова Сергей Женовач приступил к раздаче бронзовых, серебряных и золотых «Чаек».

В служении театру все равны, поэтому среди лауреатов были народные и заслуженные артисты, бухгалтеры и работники пожарной части, гримеры и костюмеры, и даже ответственные за сантехническое обслуживание.

В прежнее время выходящие к микрофону пожали бы Табакову руку, а сейчас они с благодарностью обращались к его бронзовому бюсту. Значит, задумка Олега Павловича удалась: актеры не только здороваются с ним, но и говорят ему спасибо. 15 лет служат МХАТу друзья Михаил Пореченков и Константин Хабенский.

Константин Хабенский.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Табаков создал такую прекрасную атмосферу в театре, что мои пятнадцать лет во МХАТе пролетели незаметно, - сказал Константин Хабенский. - Спасибо вам за это, Олег Павлович.