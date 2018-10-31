2018-10-31T18:10:02+03:00
Звезды

Мы и поляки до сих пор очень близки, несмотря на противоречия между политиками

Кинообозреватель «КП» побывал в жюри Варшавского кинофестиваля и рассказывает о том, какие умонастроения он уловил в Польше
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
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Кинообозреватель "КП" Стас Тыркин поделился опытом участия в жюри Варшавского кинофестиваля.Кинообозреватель "КП" Стас Тыркин поделился опытом участия в жюри Варшавского кинофестиваля.Фото: Стас ТЫРКИН
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Мне всегда была очень интересна эта страна - благодаря бабушке-польке и великому польскому кино, которого, к сожалению, больше нет. Поэтому я с благодарностью принял приглашение директора Варшавского фестиваля Стефана Лаудына поработать на нем в жюри.

Подарок Сталина

Варшава, оказалась совсем не такой, какой я ее себе представлял. Город с невероятно трагической судьбой (фашистами было уничтожено 90 процентов всех зданий), был отстроен заново после войны: средневековое «старо место» вместе с королевским замком было восстановлено с беспрецедентной точностью, оцененной ЮНЕСКО, под руководством выдающегося архитектора Яна Захватовича, тестя великого польского режиссера Анджея Вайды.

Ландшафт, открывшийся мне с 39-го этажа отеля «Марриотт», куда меня определил безукоризненно организованный фестиваль, удивил сочетанием несочетаемого: по правую руку вздымались стильные небоскребы, по левую - превосходящая их высотой сталинская высотка. Это как если бы гостиница «Украина» стояла рядом с Москва-сити - у нас представить себе такое нельзя, но это реальность польской столицы.

Упомянутая высотка (входит в двадцатку небоскрёбов Европы) - это Дворец культуры и науки. «Подарок» Сталина, желавшего оставить свой отпечаток и здесь (ради него в начале 1950-х в районе нескольких километров снесли все, что осталось после войны). По его поводу до сих пор кипят страсти. Здание является символом социалистического прошлого, которое кто-то хотел бы забыть, - поэтому время от времени его предлагают снести, но 10 лет назад этот восхитительный образец сталинского неоампира был внесён в реестр архитектурных памятников и ему ничего не угрожает.

Вид на столицу Польши. Фото: Стас ТЫРКИН

Вид на столицу Польши.Фото: Стас ТЫРКИН

Огромный дворец, вмещающий несколько музеев, театров, кинотеатров и концертный зал, в котором в 1967 году выступали «Роллинг Стоунз» - сегодня является знаковым местом Варшавы, его торговой маркой. Именно здесь проходит Варшавский фестиваль, именно сюда год назад во время его проведения приехал из провинции скромный 54-летний ученый Пётр Щенсный, который на глазах у прохожих облил себя бензином в знак протеста против политики нынешних польских властей, нарушающих, по его мнению, Конституцию и принципы демократии. В листовках, которые Щенсный (что значит «счастливый») разбрасывал перед тем как поджечь себя, отдельным пунктом значился протест против атмосферы ненависти, которую нынешнее правительство сеет вокруг трагедии под Смоленском, где в авиакатастрофе погибло все прежнее польское руководство.

Свободный дух «серых» людей

На место гибели Щенсного (называвшего себя «серым человеком» - самым простым поляком) меня приводит коллега по жюри конкурса «Свободный дух» известный польский актер Петр Гловацкий. И включает в айфоне песню, под которую горел протестующий - «Свобода - Я не могу ее отдать». Политизированный, как и все поляки, Петр говорит о том, что не хочет класть жизнь на борьбу с политиками, он считает, что больше поможет своей стране воспитанием нового поколения в духе нового европейского мышления - и своих учеников в театральном училище, и прекрасных маленьких близнецов, названных им еврейскими именами - Арон и Ида.

Петр много снимается (в том числе у таких классиков, как Ежи Сколимовский и Агнешка Холланд). С одним из своих фильмов был на Московском фестивале и после него остался в Москве еще на неделю - жил в обычном районе, ездил на метро и остался от этого в полном восторге. Я рассказываю ему о том, как популярны в России польские актеры старшего поколения - Барбара Брыльска, Эва Шигульска, Беата Тышкевич. Петр говорит, что тоже очень бы хотел сниматься в российском кино. Дисциплинированный, харизматичный, отлично говорит по-английски, толстеет и худеет по заданию режиссера - сейчас Петр сидит на жесткой диете для главной роли в будущем блокбастере об альпинистах (вообще все встреченные мной молодые поляки - вегетарианцы). Таких еще поискать.

Актер Петр Гловацкий. Фото: Стас ТЫРКИН

Актер Петр Гловацкий.Фото: Стас ТЫРКИН

То, что мы, как народы, до сих пор невероятно близки, я ощущал каждую минуту. На вечеринке закрытия знакомлюсь с одним из ведущих польских режиссеров - Иоанной Кос-Краузе. Она - президент гильдии режиссеров Польши, ее последний фильм «Птицы поют в Кигали» объездил более 200 фестивалей, в том числе ММКФ. Иоанна ожесточенно борется с культурными ведомствами своей страны, нацеленными исключительно на коммерческую эффективность фильмов, и вообще очень критично относится к своей стране - настолько, что даже живет в Руанде, где снимала свой фильм. Как и с Петром, мы быстро переходим с ней на русский язык. Через несколько минут она уже берет с меня слово, что я вернусь в Варшаву смотреть спектакли ее друга, знаменитого театрального режиссера Варликовского.

Поляки помоложе по-русски не говорят, но настроены крайне дружелюбно. Запомнился ночной поход по барам - сотрудники фестиваля Макс, Дорота и Януш таскали меня по самым модным заведениям и почти насильно поили самыми вкусными алкогольными напитками. Все это совсем не согласуется с распространенным сейчас убеждением о том, что русских везде ненавидят, но что видел, о том и пою.

Польские рестораны способны удивить и интерьером и вкуснейшей кухней. Фото: Стас ТЫРКИН

Польские рестораны способны удивить и интерьером и вкуснейшей кухней.Фото: Стас ТЫРКИН

Я напрямую спросил показывавшего мне Варшаву гида Карину об ее отношении к демонтажу советских памятников времен Второй мировой войны - она напрямую ответила, что, как и по многим другим пунктам, не согласна в этом с правительством Польши. Противоречия между нашими странами, разумеется, есть, но на человеческом уровне их немного. Я чувствовал себя в Варшаве как дома не столько благодаря сталинским постройкам, сколько благодаря доброжелательности простых поляков.

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