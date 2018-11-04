Майя Никулина: В сердце такая боль, будто уходит флот
Почему-то если ищут таланты, то ищут обязательно молодые. Словно помешались на молодых поэтах, молодых музыкантах, молодых исполнителях. А куда деваться пожилым? У нас огромное количество немолодых нераскрытых и неизвестных талантов. И найти пожилого и талантливого - не меньшая радость, чем обнаружить молодого и подающего надежды.
"В сердце такая боль, словно уходит флот", - эти строки написала восьмидесятилетняя поэтесса Майя Никулина, преподаватель из Екатеринбурга.
В этом году мне выпала честь быть номинатором на "Григорьевку" - так называется одна из самых престижных поэтических премий, получившей имя в честь поэта Геннадия Григорьева.
Одно из первых имен, вспомнившихся в связи с необходимостью номинировать - было имя Майи Петровны Никулиной. На Урале имя поэтессы знают хорошо, а вот за пределами региона - Никулина не особо известна.
Просто Майя Петровна - совсем не публичный человек. Она не участвует в конкурсах, не пользуется соцсетями, чужда поэтических тусовок. Она родилась в 1937 году в Свердловске, в семье лесного инженера. Ее отец, Петр Михайлович, происходил из служивых дворян, а мать была потомственной столбовой дворянкой.
И номинироваться на "Григорьевку" Майя Петровна тоже не хотела. Говорила, что ей это совершенно не нужно, что конкурсы - совсем не поэтическое дело и еще, что преподавательский опыт подсказывает: поэзия неинтересна школьникам и студентам.
Но она оказалась не права. Когда одно из стихотворений Майи Петровны я опубликовала у себя в фейсбуке - оно произвело фурор. Читатели не верили, что так точно, мощно и энергично может писать женщина восьмидесяти лет. Спрашивали, кто она, откуда, и почему никто среди молодых писателей фейсбука о ней не слышал. Особенно впечатлял ее взгляд на молодость. О чем жалеет человек на излете жизни? "Жалко пуговки костяной, надо было поднять..."
Майя Петровна - совсем не публичный человек. Она не участвует в конкурсах, не пользуется соцсетями, чужда поэтических тусовок
Видимо, каждому времени нужен свой девайс, а каждому девайсу соответствует свой жанр. Когда появились сцена и микрофоны - возникла эстрадная поэзия. Когда массово запустили магнитофоны с катушками - оказался востребован жанр, в котором работали Окуджава, Галич, Высоцкий.
Девайс сегодняшнего времени - соцсети. К сожалению, Майя Петровна не присутствует в них, потому даже не представляет, как нужны ее стихотворения современному формату соцсетей. Молодые - это хорошо, но даже они, оккупировавшие современные площадки, страдают от обилия пустоты и нехватки глубины. Как много слов, и как мало мудрости. Той самой мудрости, которую читатель находит в поэзии Майи Петровны Никулиной.
***
Сохнет на камне соль.
Море о берег бьёт.
В сердце такая боль,
будто уходит флот.
Парусный, молодой,
яростный, как тоска,
выпростав над водой
белые облака.
Просто глядеть вперед
с легкого корабля.
Он — ещё весь полет,
мы — уже все земля.
Нами уже стократ
вычерпаны до дна
суть и цена утрат.
Только теперь догнал
юный несмертный грех —
все мы в урочный час
недолюбили тех,
что провожали нас.
***
Да чем она, молодость, молода,
чем она стоит слёз?
— Жалко впалого живота,
жалко ржаных волос,
вот не доблести показной —
с горла рубахи рвать —
жалко пуговки костяной...
Надо было поднять...
***
За поворотом возраста и лета
земля белым-бела, черным-черна,
линяют непреложные приметы,
и камнем обрастают имена.
В большом обезголосевшем лесу
просторно, пусто, ветрено и голо —
одни жизнеспособные глаголы
удерживают время на весу;
убил, обидел, разорил, ославил,
извёл, измучил, руки развязал,
пришёл, разделся, сапоги оставил,
согрелся, лёг,
ни слова не сказал.
***
Всё громы, грозы, беспорядки,
крапива разоряет грядки
и клумбы...
Упаси господь
увязнуть в этой лихорадке...
Малину разве прополоть...
А то ещё зимой, на святки,
ты снился мне один, в саду,
с кровавой ягодкой во рту...
***
Был живой и молодой
с молодыми и живыми.
А какой он был со мной?
— А такой же, как с другими.
О погоде говорил —
все старухи молодели.
По дороге проходил —
облака над ним редели.