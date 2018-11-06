Дневник репетитора: «Среди учеников попадаются миллиардеры из Forbes»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-06T01:20:25+03:00

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Три десятка лет назад отец мой, чистокровный немец, увез мою русскую маму к себе в Германию. Так появился я. Ходил там в детский сад и школу, потом - в университет. Все это время тоскующая по родине мама занималась со мной русским языком и литературой, а в отсутствие отца предпочитала говорить исключительно по-русски. Так что оба языка для меня одинаково родные. Я из тех, кого называют билингвами. После развода с папой, когда мне было уже за двадцать, мама вернулась в Россию. И я с ней. Как вы думаете, чем еще я мог заняться в Москве? Конечно же, стал преподавать немецкий! Так начались мои репетиторские будни.

Сначала хватался за первый попавшийся низкооплачиваемый заказ, потом сарафанное радио принесло мне некоторую известность. Сейчас выбираю только самых платежеспособных, тем более большинство из них ищут именно носителей языка, как для себя, так и для своих отпрысков.

Не доверяйте сантехникам с языком

В Москве цена индивидуального урока иностранного языка начинается от 1000 руб. за 60 минут. Преподаватель престижного вуза вроде МГИМО или МГУ попросит не меньше 3000 руб. Ставки носителей еще выше. Так что преимущество - на моей стороне! И не только потому, что немец. Прежде чем нанимать дорогостоящего носителя, поинтересуйтесь, чем он занимался у себя на родине. Если у него нет специального образования - гоните в шею. Чему может обучить бывший сантехник или банковский клерк, даже если он проворно чешет на родном? Разговаривать-то все умеют от рождения, а разбираются в теории и могут донести до ученика тонкости грамматики лишь единицы. Я, например, педагог по образованию, так что готов в любой момент помахать перед носом клиента немецким дипломом, но пока не пришлось: до сих пор все верили на слово.

Лично я беру за урок от 3 до 6 тыс. руб. Урок по скайпу - дешевле, с выездом к ученику - дороже, с учетом потери времени. Когда понимаю, что клиент торговаться не будет, называю цену повыше. Некоторые богатые клиенты согласны даже оплачивать такси. В день обучаю от 2 до 5 учеников, когда с выходными, а когда - и без. В месяц получается 200-250 тыс. руб. Понятно, таким доходом могут похвастаться далеко не все частные учителя. Но если вы не ленивы и хорошо знаете свой предмет, заработать на хотя бы 100 тыс. не так уж сложно. Но стабильности не ждите: летом и в январе, когда россияне предпочитают отдыхать, а не учиться или работать, доходы резко стремятся к нулю, а еще ученики иногда болеют или отменяют занятия, потому что устали или им просто лень. Взрослые учатся, казалось бы, осмысленно: кому-то язык нужен для работы, кто-то готовится к учебе за рубежом или встречает в дальних странах свою "половинку" (языка любви рано или поздно перестает хватать!). Одни желают "больше путешествовать", другие подумывают о смене места жительства. В совсем редких случаях языком занимаются "для души". К сожалению, мало кого из взрослых хватает надолго: подавляющее большинство бросают начатое уже через несколько месяцев. Люди забывают, что изучение языка - это труд, да еще какой. Дети более стабильные ученики. Мотивированы они куда меньше, но им и деваться некуда - их беспрестанно пинают родители. И не будем лукавить, от нас, репетиторов, тоже зависит немало. Чтобы заинтересовать ученика любого возраста, преподаватель должен быть немножечко актером.

Интим не предлагать!

Учеников я стараюсь выбирать. Но, как заметил, чем больше у людей денег, тем больше в и странностей. Недавний случай. Приезжаю к ученику на Рублевку. Горничная открывает дверь и я, как всегда, направляюсь к ребенку комнату. Вхожу, там - никого. Вдруг с громким воем вылетает мне навстречу из-за шторы в противогазе и с папиным пистолетом. И что в следующий раз придет в глупую голову этому неадеквату? Больше в этот дом ни ногой. Еще из той же оперы. В детской моего ученика Макса (тоже сынок богатеньких родителей) стоит бильярдный стол. Иногда после занятия, если есть свободное время, мы с ним даже играем партийку-другую. Так вот, прихожу однажды и вижу: Макс - в чем мать родила - растянулся на бильярдном столе.

- Сегодня я буду заниматься так, - безапелляционно заявляет он.

- Хорошо, я тогда тоже разденусь и лягу рядом, - спокойно отвечаю на немецком и стягиваю с себя рубашку.

И тут парнишку передергивает. Он резко вскакивает со стола и бежит одеваться.

С взрослыми учениками еще сложнее. Бывают женщины, которые путают урок немецкого с сюжетом немецкого порно. Им почему-то кажется, что я готов и на интим-услуги. Небедные и весьма ухоженные барышни. Но мне как-то неловко: предпочитаю не мешать работу и личную жизнь. В конце концов, я пришел деньги к ним зарабатывать, а не удовлетворять их нереализованные фантазии.

Накликать миллиардеров в Интернете

Наверное, бывает и когда учителя пристают к ученицам, а чем еще объяснить то, что большинство мамаш ищут своим подрастающим дочерям преподавателей именно женского пола на ресурсах по поиску репетиторов? Кстати, эти ресурсы - хороший трамплин в мир репетиторства для всех новичков. Самые популярные, пожалуй, profi.ru, repetitor.ru, repetit.ru, repetitor.info. Схема работы с ними проста: регистрируете анкету, сканируете документы об образовании, указываете удобные условия работы, стоимость своих уроков, ближайшую станцию метро, а далее только успевайте, что откликаться на заявки учеников, пока кто-то другой это не сделал. Платить Интернет-сайтам придется только после первых уроков с новым учеником. Комиссия каждый раз разная, но в среднем придется отдать сайту стоимость 1 - 2 уроков.

Некоторые особо ловкие репетиторы умудряются эти комиссии не платить. Достаточно получить от сайта контакты клиента, а дальше можно сказать, что сотрудничество не срослось, если клиент будет готов этот обман подтвердить. Но лично я бы так делать не стал. Если сайт заметит махинации, больше с вами работать не станет.

Вы сильно ошибаетесь, если думаете, что состоятельные клиенты ищут репетитора только по знакомым. У меня есть друг преподает точные науки. На одном из вышеупомянутых сайтов он случайно отхватил себе клиентов-миллиардеров из российского списка Forbes.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩЕМУ

Дайте первый урок бесплатно

Зарегистрируйте анкету сразу на нескольких сайтах. Как начинающий, не гонитесь за большими ставками. Ниже цена - больше клиентов. Довольных первыми проведенными уроками попросите оставить на сайте положительные отзывы - это сразу поднимет ваш рейтинг. Некоторые репетиторы предлагают провести первый урок бесплатно, а поскольку любителей халявы всегда много, то шансы найти первых клиентов резко возрастают. А дальше дело техники: подрастет рейтинг - можно и цены поднять.

Раньше я размещал объявления на своих страничках в соцсетях: так мне удалось найти нескольких первых учеников. А вот клеить объявления на заборах я бы не советовал: вероятность, что кто-то позвонит по делу невелика, зато растет риск стать жертвой телефонного терроризма сектантов и всякого рода мошенников.