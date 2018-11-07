Билл Гейтс потратил 200 миллионов долларов на «сортир будущего»

СЕГОДНЯ 15:40 2018-11-07T15:41:17+03:00

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На проходящей сейчас в Пекине выставке передовых отхожих технологий Reinvented Toilet Expo миллиардер Билл Гейтс показал собственное детище — эдакий двухэтажный туалетный комплекс, создание которого финансировал он лично.

Сортир для Билла Гейтса разработали и построили ученые Калифорнийского технологического института (Caltech), ведомые инженером Майклом Хоффманом (Michael Hoffmann). В свое время — еще в 2012 году — они выиграли конкурс, организованный миллиардером, получили приз в 100 тысяч долларов и щедрый грант на создание прототипа. В 2015 году Гейтс демонстрировал действующий образец на выставке в Индии. Теперь вот привез его в Китай, заверив, что его сортир доведен до совершенства и готов к серийному производству. Ученые добились того, что он потребляет минимум воды, не требует подключения к канализации, а на выходе выдает удобрения, водород и чистую воду. Работает на солнечной энергии.

Сортир Гейтса в виде действующей принципиальной схемы.

В Китае Билл Гейтс выступил с докладом, в котором объяснил, что в экологически чистых сортирах — его или каких-нибудь других — нуждаются более 4 миллиардов людей, живущих в местах, отдаленных от канализации. Лишенные так называемых ватерклозетов, они заражаются всевозможными кишечными заболеваниями. Многие умирают. Особенно дети. Сортиры, потребляющие минимум воды, их спасут. Да и мир вокруг сделают чище.

С собой - на трибуну - миллиардер взял баночку с фекалиями. И сообщил, что изучил эту субстанцию, как никто другой. И теперь знает, как сделать из нее более полезные продукты. Знания стоили Биллу Гейтсу больших денег. На исследования в области санитарии и переработки отходов жизнедеятельности он потратил примерно 200 миллионов долларов.

Мобильный вариант сортира Гейтса - с таким хоть в пустыню.

Кто знает, может быть, со временем и так называемые цивилизованные люди откажутся от привычных унитазов с журчащей в них водой. И поведутся на нечто еще более совершенное, чем нынешний туалетный комплекс. Отхожая наука и Билл Гейтс, ее поддерживающий не сидят на месте. Что-нибудь придумают, подходящее и для больших городов.

КСТАТИ

Россия — родина ватерклозетов

В будущем году — славный юбилей: 140 лет назад российский военный инженер Василий Блинов продемонстрировал в Санкт-Петербурге прообраз современного унитаза.

Устройство было установлено в лаборатории Императорского университета на Васильевском острове. И с виду напоминало обыкновенную ночную вазу. Изобретатель вывалил в нее полведра лошадиного навоза. И следом налил ведро воды. Ученые, собравшиеся на «испытания», увидели настоящее чудо: навоз бесследно исчез. На дне вазы осталась лишь чистая вода.

Секрет заключался в так называемом гидравлическом затворе — устройстве в виде изогнутой трубы, отсекавшим содержимое одной емкости от другой. Изначально оно было предназначено для паровых котлов военных кораблей. Василий Блинов догадался совместить гидравлический затвор с ночной вазой. Так появился российский унитаз.

Примерно так выглядела ночная ваза с гидравлическим затвором.

Первыми пользователями отечественных унитазов стали члены царской семьи. По велению Александра II хозяйственное управление императорского двора распорядилось, чтобы на фарфоровом заводе братьев Корниловых были вручную изготовлены 10 приборов.