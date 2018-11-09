2018-11-08T21:43:44+03:00
Общество

«Комсомолка» наградила победителей «Золотой черепахи»

Крупнейший фестиваль дикой природы стартовал в Москве в 12-й раз
Евгений САЗОНОВ
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Фестиваль «Золотая черепаха» открылся 4 ноября в Центральном доме художника.Фестиваль «Золотая черепаха» открылся 4 ноября в Центральном доме художника.
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«Золотая черепаха» открылась 4 ноября в Центральном доме художника. Причем сразу с торжественной части - награждения победителей. Но об этом чуть позже, а пока пару слов о самом фестивале.

Сегодня «Золотая черепаха» - это не просто выставка. Скорее - место увлекательного досуга всей семьи. До 18 ноября гостей ждет масса мероприятий: интерактивные путешествия с дополненной реальностью, мастер-классы от фотографов, научно-образовательные игры для детей, показы уникальных документальных фильмов, творческие встречи. Впервые в этом году посетители смогут стать участниками Эко-лектория.

А теперь - о победителях, которых наградила в том числе и «Комсомольская правда» совместно с посольством Италии.

В глубине соленых вод проплывает кашалот... Это фото Дмитрия Коха заняло 2-е место в номинации «Подводный мир». Фото: Дмитрий КОХ

В глубине соленых вод проплывает кашалот... Это фото Дмитрия Коха заняло 2-е место в номинации «Подводный мир». Фото: Дмитрий КОХ

В номинации «Подводный мир» призы получили Франческо Пасьенца из Италии (3-е место) и россияне Дмитрий Кох (2-е место) и Сергей Шанин (1-е место). А в категории «Гармония жизни» «КП» наградила Владимира Богданова (3-е место) и Ксабу Токоли из Венгрии (2-е место).

11 ноября пройдет День «Комсомольской правды». Гостей ждут встречи с журналистами, фотографами нашего издания, а также розыгрыши призов от «КП».

Кстати, 30 ноября выставка откроется в Санкт-Петербурге и продлится вплоть до новогодних праздников.

ЦДХ,

м. «Октябрьская», «Парк культуры», ул. Крымский Вал, 10. 4 - 18 ноября.

Цена билетов: 250 - 400 руб.

КСТАТИ

Где купить книги «КП»

На стенде «Комсомолки» посетители смогут приобрести книги Василия Пескова, географические энциклопедии, созданные при поддержке РГО, книги серии «Путешествуй с удовольствием», альбомы «Главные документы Великой Отечественной войны» и «Главные документы ВЧК», а также книгу «Сила в правде! «Комсомольской».

Приходите в гости на наш стенд в зале 17!

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