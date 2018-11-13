2018-11-13T14:11:49+03:00
Звезды

«Пинай себе по голове!»: Волочковой досталось от Самбурской после того, как балерина ударила ногой собаку

Актриса возмущена поведением известной балерины
Ольга АНТОНОВА
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Анастасия Самбурская ополчилась на Волочкову за её скандальный жест перед камерой. ФОТО Иван МАКЕЕВ + Михаил ФРОЛОВАнастасия Самбурская ополчилась на Волочкову за её скандальный жест перед камерой. ФОТО Иван МАКЕЕВ + Михаил ФРОЛОВ
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"Комсомолка" уже рассказывала историю про отца Волочковой, которая попыталась помочь ему, когда он оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Напомним, десять лет назад отец балерины Юрий Федорович перенес два инсульта, из-за которых парализовала всю правую часть его тела. Раньше он был чемпионом СССР по настольному теннису, а теперь оказался беспомощным и зависящим от близких инвалидом. Анастасия тогда приехала в Санкт- Петербург для того, чтобы навести порядок в квартире родителя. Балерина уверена, что апартаменты неприспоблены для жизни немощного отца. И то, что он попал в такие условия виновата его гражданская супруга и падчерица. Звезда инстаграма решила выгнать новую жену Юрия Федоровича из квартиры, между ними завязалась ссора. Однако, зрителей программы «Новые русские сенсации» возмутил не этот поступок танцовщицы, а тот факт, что та пнула собаку, которая принадлежала гражданской жене. Волочковой стали писать в соцсетях, что это поведение переходит уже всякие грани и красавице надо держать себя в руках. Не смогла сдержаться, чтобы не высказаться и актриса Настасья Самбурская.

Волочкова ударила ногой по морде мирно сидящего пса. ФОТО - кадр из передачи НТВ

Волочкова ударила ногой по морде мирно сидящего пса. ФОТО - кадр из передачи НТВ

«По голове себе постучите. На всю Ивановскую, с камерой, выносить на глаза общественности то, что происходит в вашей семье? Тихо нельзя сделать? На миру и смерть красна? Пинай себя по голове! Растяжка позволяет, бедное животное-то при чем?» — возмутилась Самбурская.

Анастасия Самбурская обрушилась на Волочкову.

Анастасия Самбурская обрушилась на Волочкову.

Сама балерина пока никак не откликнулась на критику.

Напомним, что Настасья Самбурская, как и многие другие звезды, активно помогает приютам для животных. Более того, звезда театра на Малой Бронной просит после спектакля не дарит ей цветов, а покупать корм для собак, который она потом отвозит брошенным животным.

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Потом балерина поделилась радостной новостью: в пансионате Юрий Волочков благодаря врачам впервые за 11 лет встал на ноги. Как оказалось, сюда артистка поместила отца лишь на несколько недель, пока в его квартире идет ремонт.

- Я не подозревала, что все эти годы деньги, которые я присылала отцу, его жена тратила на свои нужды. Лена даже пенсию отца забирала себе! - объяснила «КП» Анастасия Волочкова. - О том, что Лена живет своей жизнью, мне сообщили друзья семьи, навестившие отца без предупреждения. (подробности)

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