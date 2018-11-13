Не стало создателя Человека-паука, Людей Икс и Венома

В большинстве фильмов, снятых за последние двадцать лет по комиксам Marvel, хоть на несколько секунд в кадре появлялся бодрый благообразный старичок. В вышедшем полтора месяца назад «Веноме», например, он в самом конце советовал герою Тома Харди продолжать завоевание сердца Мишель Уильямс. На показах фанаты встречали появление пенсионера аплодисментами: то был Стэн Ли, человек, создавший вселенную Marvel, патриарх и легенда. Несмотря на мафусаилов возраст, его все еще интуитивно воспринимали как главного по комиксам.

Он умер, когда слава его созданий достигла высшей точки: на протяжении последних 10 лет Marvel Studios создавала сагу о Мстителях, воплощая на экране американский эпос о супергероях, и за эти десять лет Железный человек, Тор, Халк, Черная пантера, Черная вдова (она же Наташа Романофф), Человек-муравей стали родными даже для тех, кто сроду не держал в руках бумажных комиксов. Вышедшая в феврале «Черная пантера» собрала в прокате сильно больше миллиарда долларов. Вышедшие весной «Мстители: война бесконечности» - больше двух, и все, их посмотревшие, маются догадками: что случится со всей этой веселой командой после того, как половина ее (равно как и половина всех живых существ во Вселенной) буквально обратилась в прах? Новые «Мстители», которые выйдут в мае 2019-го, вроде как ответят на этот вопрос. Это одна из самых тщательно оберегаемых голливудских тайн, ответ знают всего несколько человек - сейчас на одного меньше.

«Черная пантера» собрала в прокате больше миллиарда долларовФото: GLOBAL LOOK PRESS

И не будет преувеличением сказать, что поп-культура осиротела.

Стэнли Мартин Либер родился в 1922 году в Нью-Йорке, в семье эмигрировавших из Румынии евреев. С детства он упивался дешевыми журнальчиками для мальчиков, описывавшими невероятные приключения. А также сочинениями Артура Конан Дойла, Марка Твена и Эдгара Райса Берроуза. А также Шекспиром, которого начал читать в десять лет. Поначалу он собирался стать великим писателем, но в конце концов начал сочинять комиксы. Работа шла очень быстро - Ли отличался невероятным трудолюбием и неиссякаемой фантазией. Расцвет пришелся на 60-е: тогда вместе с соавтором Джеком Кирби Ли создал «Фантастическую четверку», историю о молодых людях, которые облучились космическими лучами и обрели сверхспособности. Удивительным для комиксов было то, что они вели себя как живые люди, а не одноклеточные существа - у них были эмоции, в их жизни случались драмы.

Вскоре Ли с другим соавтором, Стивом Дитко, придумал Питера Паркера - обычного нью-йоркского старшеклассника со своими подростковыми комплексами и проблемами, который после укуса радиоактивного восьминогого существа стал Человеком-пауком (одной из гениальных находок Ли было то, что он назвал героя Spider-Man, хотя раньше тинейджеров за мужчин и за людей в комиксах не считали, и по неписаным правилам герою следовало бы называться Spider-Boy; целевая аудитория подростков была весьма польщена. Питер Паркер стал первым героем комиксов, с которым тинейджеры могли полностью идентифицироваться, потому что, за вычетом умения ползать по стенам небоскребов, он был таким же, как они).

Вместе с соавтором Стивом Дитко Стэн Ли придумал Человека-паукаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Один герой появлялся за другим. Сюжет о невероятном Халке (май 1962-го) - интеллигентном ученом Брюсе Бэннере, от раздражения или возбуждения оборачивающимся зеленым чудовищем - был вдохновлен историей доктора Джекилла и мистера Хайда, но на самом деле его эмоции поймет любой невротик, склонный к вспышкам гневливости. Тор (август 1962-го) вышел, конечно, из скандинавской мифологии, но в американские реалии вписался как влитой. Прототипом Тони Старка, Железного человека (март 1963-го) стал миллиардер Говард Хьюз, которого в кино потом играл ДиКаприо - умопомрачительно богатый человек со своими мрачными секретами. В апреле 1964-го Старк впервые столкнулся с Натальей Альяновной Романовой - несмотря на невозможное отчество, ее взяли работать в КГБ, и под кодовым именем Черная вдова она преуспела в борьбе с американским образом жизни, пока в конце концов не перешла на сторону США и Железного человека.

Достаточно непростой была жизнь «Людей Икс» (сентябрь 1963-го) - мутантов, которых преследовали «здоровые» люди; с ними мог идентифицироваться любой, кто чувствовал себя не таким, как все, и страдал от предрассудков общества. Доктор Стрэйндж (июль 1963-го) стал предвестником повального увлечения мистикой и веществами, «расширяющими сознание», которое вскоре охватит Америку (многие потом были уверены, что Стрэйнджа создали наркоманы - хотя художники Marvel настаивали, что не ели никаких волшебных грибов). Черная пантера (июль 1966-го), повелитель вымышленного государства Ваканда, стал первым чернокожим супергероем во времена, когда Африка становилась независимой, а в США афроамериканцы активно боролись за свои права (Черными пантерами вскоре назвали себя члены леворадикальной негритянской организации).

Ли отличался невероятным трудолюбием и неиссякаемой фантазиейФото: GLOBAL LOOK PRESS

От всего этого высоколобые люди будут презрительно отмахиваться - но это великая американская мифология ХХ века (а еще множество персонажей, созданных при участии Ли, здесь не упомянуты), и в ней отразилась американская история. И именно Ли, выдающийся издатель, держал эту мифологию на плаву десятилетиями, после того как его соавторы отошли от дел.

Его собственная жизнь была достаточно скучной на фоне немыслимых приключений его героев. Одна жена, с которой он прожил 69 лет (она скончалась в прошлом году, ей было 95). Одна дочь. В апреле этого года в интервью The New York Times он назвал себя «самым счастливым человеком на Земле» и добавил, что жизнь - очень хорошая штука.