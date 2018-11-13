Молодые профессионалы Липецкой области соревновались в мастерстве

- Это отличная практика и хороший опыт на будущее. Немного не дотянул до 1-го места, но буду учиться и продвигаться дальше, - делится впечатлениями участник чемпионата, первокурсник Грязинского технического колледжа Алексей Ливадный, ставший серебряным призером в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

В течение пяти дней на 6 площадках десяти липецких профессиональных образовательных организаций состязались наиболее подготовленные студенты и юниоры Липецкой, Воронежской и Брянской областей. Состязания проходили по 34 компетенциям, 25 из которых - от 16 до 22 лет, 2 компетенции юниорские – 16 лет и младше и 7 совмещенных компетенций. Оценивали работу участников конкурсных состязаний свыше 350 экспертов - в их числе сертифицированные эксперты WorldSkills Russia и представители производственных предприятий Липецкого региона. О накале борьбы в ходе состязаний говорит тот факт, что в ряде компетенций было несколько победителей.

- Время сегодня выбирает активных, инициативных, творческих – тех, кто умеет работать. Чемпионат «Молодые профессионалы» ориентирован на то, чтобы вы стали мастерами своего дела – неважно в какой профессии. И тогда у вас будет прекрасное будущее, вы будете смело и гордо идти по жизни, - подчеркнул в своем выступлении, обращаясь к участникам, заместитель главы региона Юрий Таран.

Впервые в рамках регионального чемпионата была организована площадка «Навыки мудрых», и ветераны не подкачали, показав класс.

- В своих силах был уверен. А удивил меня и уровень подготовки молодых, и то, что у ребят такое современное оборудование, которого даже нет у нас на производстве, - прокомментировал свою победу в компетенции «Сварочные технологии - «Навыки мудрых» 58-летний Игорь Коротков, сварщик с более чем 30-летним стажем.

В движение «Ворлдскиллс» Липецкая область вступила в 2016 году, и ее команда сразу же вошла в число сильнейших. Представители региона в том же году в полуфинале Национального чемпионата заняли 5 призовых мест. В 2017 году в финале V Национального чемпионата липчане вошли в шестерку лучших команд в стране по компетенции «Мехатроника», в финале VI Национального чемпионата липчанин Тимофей Кириченко получил «бронзу» по компетенции «Малярные и декоративные работы».

Награды – лучшим.Фото: Владимир КУЛИК

А осенью нынешнего года выпускник Липецкого индустриально-строительного колледжа Владимир Бабошкин стал чемпионом Европы в соревнованиях EuroSkills. Он получил предложение тренировать российскую команду при подготовке к мировому первенству WorldSkills. Ребятам и их наставника награды вручил врио главы региона Игорь Артамонов. Он подчеркнул, что «…мы должны сделать все возможное, чтобы в регионе была конкурентоспособная рабочая молодежь, а наград на конкурсах профессионального мастерства становилось все больше. Для этого важно развивать материально-техническую базу образовательных учреждений и повышать уровень квалификации педагогов».

«Молодые профессионалы - это движение молодых и для молодых, которое можно сравнить с олимпийским. С той только разницей, что в основе олимпийского движения – спорт, а в Ворлдскиллс – мастерство и талант в профессии», - считает начальник областного управления образования и науки Александр Смольянинов.

Участие профессиональных организаций в этом движении способствует решению такой острой проблемы, как дефицит квалифицированных специалистов. Сотни молодых людей – высокомотивированных, настроенных на дальнейшее совершенствование своих навыков и квалификаций - в ближайшее время пополнят ряды предприятий региона. Именно формат «Ворлдскиллс» дает им возможность профессионального развития и роста, повышает престиж рабочих профессий.