2018-11-15T01:07:18+03:00
Общество

Что такое осень? Это встречи, хобби и лежанье на диване

ВЦИОМ определил, как россияне относятся к этому времени года [инфографика]
Алина МАКЕЕВА
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Почти половина опрошенных признает, что осенью у человека начинается упадок сил, ухудшается настроениеПочти половина опрошенных признает, что осенью у человека начинается упадок сил, ухудшается настроениеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) задался вопросом, который давно мучил Шевчука. Россиян попросили ответить на вопрос «Для вас осень - это прежде всего что?». И оказалось, что это время года вызывает негативные ассоциации только у 35 процентов опрошенных. Жалуются на грязь, холод, апатию. А 40 процентов отзываются об осени положительно: вспоминают «Прекрасная пора, очей очарованье» (26%), признаются, что самое время отдохнуть и поразмышлять (3%), а кто-то добрым словом поминает окончание дачного сезона (таких, кстати, аж 2%).

Вообще же почти половина опрошенных - 42 процента - признает, что осенью у человека начинается упадок сил, ухудшается настроение. Вытягивают из депрессивного состояния наших сограждан встречи и общение с близкими (36%), хобби (24%), валяние на диване и ничегонеделание (15%).

Другие рецепты - в графике ниже.

Топ-10 способов скрасить уныние Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Топ-10 способов скрасить уныниеФото: Дмитрий ПОЛУХИН

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