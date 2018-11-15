2018-11-15T19:48:24+03:00
Звезды

Бурная юность Ольги Бузовой: Певицу избивал бойфренд-уголовник

Отец звезды рассказал, как его дочь тайно сбежала из дома с жуликом
Ирина СУХАНОВА
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Ольга Бузова пришла на программу "Прямой эфир". Фото: Инстаграм.Ольга Бузова пришла на программу "Прямой эфир". Фото: Инстаграм.
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Ольга Бузова стала героиней очередного выпуска шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Телеведущая пригласила съемочную группу канала к себе домой: Ольга живет на съемной квартире, своим жильем в Москве она не обзавелась. Вместе с ней жилплощадь делят ее собаки. Ольга признается, что очень хочет детей, но рожать ей не от кого — достойного ее мужчины она пока не встретила.

Родители певицы тоже считают, что дочке до сих пор не везло в личной жизни — на ее пути встречались сплошь не стоящие ее люди. Мама Бузовой Ольга Александровна пришла в студию программы и рассказала о двух любимых мужчинах ее дочери, одним из которых был футболист Дмитрий Тарасов. Теща до сих пор не может простить бывшему зятю то, как он обошелся с ее дочерью: спортсмен развелся с Бузовой, не оставив ей ни копейки.

- Было предложение сделано в Дубае. С тех пор я терпеть не могу эту страну, - призналась Ольга Александровна. - Если ты изначально берешь себе в жены и подписываешь брачный контракт, по которому твоя любимая женщина ничего не получит, то как вы думаете? И этот мужчина не на 100 рублей живет.

Появился в студии и отец Ольги: Игорь Бузов оставил семью много лет назад, но связи с дочкой никогда не терял.

- Я перевезла его в Москву. Он работает в моей компании, - сообщила Ольга Андрею Малахову.

Игорь Бузов вспомнил, как его дочь в юности влюбилась в парня с криминальным прошлым. Будущая телеведущая тайком сбежала вместе с возлюбленным из дома. Роман закончился плачевно: бывший уголовник начал избивать ее, и Оля попросила помощи у отца.

Отец певицы рассказал, как дочь сбежала из дома с парнем с криминальным прошлым. Фото: кадр видео.

Отец певицы рассказал, как дочь сбежала из дома с парнем с криминальным прошлым. Фото: кадр видео.

- 22-23 года ему. Жулик, мошенник. Она влюбляется в него по уши, - рассказал Игорь Бузов. - Этот мошенник выманивает меня в кафешку, заговаривает мне зубы, а в это время Оля собрала вещи и умотала. Она меня побаивалась. Стыдилась за свой поступок. Она была больше с мамой. Этот парень стал поднимать на нее руку. В общем, в итоге папа выкрал дочку из той квартиры, где они жили.

Хотя отец певицы работает в ее компании, видятся папа с дочкой редко. Игорь Бузов считает, что Ольге будет сложно найти себе спутника жизни из-за особенностей ее характера — она часто замыкается в себе.

- Я, кстати, обижен на нее, - признался он. - Мы очень редко встречаемся. Переписываемся почти каждый день. Не находится у нее, к сожалению, времени. Сейчас я вижу, что дочке будет тяжело найти себе спутника. Вокруг нее много людей, которых она не интересует как девушка. Многих интересует ее популярность и достаток. Она комплексовать начинает.

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