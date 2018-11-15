2018-11-15T16:10:47+03:00
Происшествия

Москвичка обвинила в сутенерстве таксиста-гастарбайтера

Девушка уверяет, что ее изнасиловал приятель таксиста с азиатской внешностью
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Комментарии: comments6
По словам жертвы, таксист и его приятель воспользовались её алкогольным опьянением.По словам жертвы, таксист и его приятель воспользовались её алкогольным опьянением.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Следователи выясняют обстоятельства изнасилования, которое со слов заявительницы, произошло в ночь на 12 ноября. 24-летняя девушка, которая подрабатывает моделью, сразу же обратилась в полицию и рассказала, что ее изнасиловал знакомый водителя такси. С ее слов, оба мужчины — азиаты.

- В ночь на 12 ноября она вызвала автомобиль такси к бару в центре Москвы на улице Александра Солженицина. Оказавшись в автомобиле, она уснула. А спустя какое-то время заметила, что такси остановилось где-то за городом. Знакомый водителя такси силой перетащил ее в другой автомобиль. Там и произошло изнасилование, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Девушка уверяет, что ее изнасиловал приятель таксиста с азиатской внешностью Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Девушка уверяет, что ее изнасиловал приятель таксиста с азиатской внешностьюФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Беднягу бросили прямо на дороге в районе Люберец. Госномер машины обидчика москвичка не запомнила. Девушка честно рассказала, что в тот вечер выпивала спиртные напитки. Ее беспомощным состоянием, вероятно, решил воспользоваться таксист. Вместо того чтобы отвести ее домой, он передал беднягу неизвестному мужчине.

Пока установить личности ее обидчиков не удалось. Материалы проверки переданы в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Этнические группировки делят рынок такси

Корреспондент «Комсомолки» в очередной раз разбирался, как навести порядок у наших «извозчиков» (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Бегал по клетке и резал руки": у лже-ФСБшника, который выманил у дамы сердца 4 млн рублей, нашлась еще одна обманутая "невеста"
На первом судебном заседании выступила потерпевшая из Москвы, а на втором подсудимый устроил истерику и пытался порезать кожу на руках
Новости 24
Росгвардия предложила увеличить возраст для покупки оружия
Госдума выделит более 18 миллионов рублей на создание национальной антидопинговой лаборатории
Эр-Рияд подаст в суд на СМИ Катара и Турции за дезинформацию по делу Хашкаджи
Оксфордский словарь объявил слово года
В Госдуме предложили обязать Instagram-блогеров платить налоги за публикации
Марк Цукерберг запретил сотрудникам пользоваться телефонами Apple из-за конфликта
Ученые назвали новый способ предсказать скорую смерть
Захарова: США применяют в Сирии белый фосфор
Захарова назвала заявления США о «Северном потоке — 2» вмешательством
Младшей из сестер Хачатурян разрешили посещать занятия в школе
Семья из Южного Судана продала 17-летнюю дочь через Facebook за 500 коров и 3 автомобиля
В Милане пострадали 14 человек в результате происшествия в метро
Приставы рассказали, что Земфира погасила все свои долги
Козак поручил проверить информацию о дефиците топлива на независимых АЗС
Еврокомиссия не будет комментировать отставки в британском кабмине
Умерла актриса Кэтрин Макгрегор
В Генпрокуратуре Саудовской Аравии рассказали, кто приказал убить Хашкаджи
Госдума вернет депутатам право выступать на заседаниях
Пятая авеню в Нью-Йорке перестала быть самой дорогой улицей мира
Генпрокуратура Саудовской Аравии потребует смертной казни для виновных в убийстве Хашкаджи