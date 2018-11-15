Москвичка обвинила в сутенерстве таксиста-гастарбайтера

Следователи выясняют обстоятельства изнасилования, которое со слов заявительницы, произошло в ночь на 12 ноября. 24-летняя девушка, которая подрабатывает моделью, сразу же обратилась в полицию и рассказала, что ее изнасиловал знакомый водителя такси. С ее слов, оба мужчины — азиаты.

- В ночь на 12 ноября она вызвала автомобиль такси к бару в центре Москвы на улице Александра Солженицина. Оказавшись в автомобиле, она уснула. А спустя какое-то время заметила, что такси остановилось где-то за городом. Знакомый водителя такси силой перетащил ее в другой автомобиль. Там и произошло изнасилование, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Девушка уверяет, что ее изнасиловал приятель таксиста с азиатской внешностьюФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Беднягу бросили прямо на дороге в районе Люберец. Госномер машины обидчика москвичка не запомнила. Девушка честно рассказала, что в тот вечер выпивала спиртные напитки. Ее беспомощным состоянием, вероятно, решил воспользоваться таксист. Вместо того чтобы отвести ее домой, он передал беднягу неизвестному мужчине.

Пока установить личности ее обидчиков не удалось. Материалы проверки переданы в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Этнические группировки делят рынок такси

Корреспондент «Комсомолки» в очередной раз разбирался, как навести порядок у наших «извозчиков» (подробности)