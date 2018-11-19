Ум, месть и повесть

Кто-то считает, что подобная интерпретация жизни Гоголя заставляет автора "Мертвых душ" переворачиваться в гробу, кому-то, наоборот, кажется, что Николай Васильевич этот смелый проект наверняка бы оценил и даже его авторам поаплодировал. Как бы то ни было, не заметить трилогию о детективных похождениях юного писателя сложно - все три фильма вызвали приличный ажиотаж и собрали впечатляющую кассу в кинопрокате. При этом зрители, покупавшие билеты в кинозалы, прекрасно знали, что картины скоро покажут на ТВ (собственно, они и были сняты именно для телевидения). 23 ноября история получит логическое завершение: на ТВ-3 в 22.00 состоится телепремьера последнего фильма трилогии - "Гоголь. Страшная месть", в котором наконец закончится увлекательное расследование, начатое юным писателем Гоголем (Александр Петров) и опытным сыщиком Гуро (Олег Меньшиков). А перед этим нам вновь покажут первую и вторую части трилогии - "Гоголь. Начало" (18.00) и "Гоголь. Вий" (20.00).