Красное наскальное чудовище: на Борнео обнаружили, возможно, древнейшие человеческие рисунки

В одной из горных пещер на острове Калимантан (Борнео) в Индонезии геологи обнаружили новые наскальные рисунки первобытных людей. Ученые предполагают, что изображения животных и людей на стенах пещеры могут стать самыми древними на планете. Об открытии нового свидетельства первобытного искусства периода палеолита археологи рассказали в журнале The Nature.

КРАСНОЕ ЧУДОВИЩЕ

Путь к пещере был непростым. Группе геологов пришлось пробираться через джунгли в течение нескольких недель. Дорогу расчищали с помощью мачете. Пещера представляет собой гигантскую галерею и сеть небольших ниш, где искатели и обнаружили первое изображение, которые их поразило. Это было гигантское красное чудовище, похожее на быка. Его размер достигал полутора метров.

Вообще жители острова давно знают об этих первобытных граффити. Их они обнаружили, когда охотились. Первая группа ученых прибыла на Борнео для изучения наскальных рисунков еще в 90-е годы. Тогда предположительный возраст рисунков определили как 10 тысяч лет до нашей эры. Однако спустя почти 30 лет ученые вернулись вновь. Чтобы тщательнее изучить горные пещеры, попытаться отыскать новые рисунки и установить их точный возраст.

ПЕРВОБЫТНЫЕ ЛАДОШКИ

В этот раз ученые изучили три группы рисунков. По ним можно проследить, как менялось представление первобытных людей об окружающем мире.

Самые древние рисунки ученые датируют промежутком от 40 до 52 тыс. лет до н.э. К этому периоду относятся изображения различных животных. В том числе огромного красного быка, пухлых свиней и трех коров — их длина превышает два метра.

Размер обнаруженного рисунка - порядка 1,5 метров. ФОТО Griffith University/Youtube

- Это уже не просто каракули, которые мы находили раньше, - говорит археолог Максим Оберт. - Это пример настоящего наскального искусства — одного из самых ранних, когда-либо найденных.

Особый интерес у геологов вызвали трафаретные отпечатки человеческих ладоней. Сотни ладошек машут с потолка, расставив пальцы в разные стороны. Как были сделаны эти рисунки — непонятно. Но ученые предполагают, возможно, для этого первобытные художники распыляли охру.

Изображение животных было традиционной темой для первобытных людей. Они боролись за выживание, охотились, пытались приручить диких животных, поэтому ранние наскальные рисунки преимущественно анималистичные.

ОТ БЫКА ДО ЧЕЛОВЕКА

Рисунки, нанесенные темно-фиолетовой краской, были сделаны чуть раньше — 20 тыс. лет до н.э. Среди них — те же трафаретные отпечатки ладоней, но покрытые татуировками — точками, черточками и линиями. Какой сакральный смысл этих изображений остается загадкой.

Самые древние рисунки ученые датируют промежутком от 40 до 52 тыс. лет до н.э. ФОТО Griffith University/Youtube

К самым молодым рисункам относятся изображения человеческих фигур. Их возраст составляет более 13,5 тыс. лет до н.э. В этот период первобытные художники предпочитали использовать черный пигмент, а фигуры изображать более геометрично. В третьей группе граффити наконец-то появляются люди, которые танцуют, катаются на лодках и охотятся.

БИТВА ЗА ПЕРВЕНСТВО

О развитии первобытного искусства (если эти рисунки можно назвать именно так) в Европе известно многое. После открытия знаменитой пещеры Эль-Кастильо в испанской Кантабрии только самый ленивый европеец не ползал по всевозможным горным расщелинам в поисках следов первобытных людей. Самые древние европейские граффити датируются 40 тыс. лет до н.э. Что же касается Юго-Восточной Азии, то местные пещерные художества моложе - 20-30 тыс. лет до н.э.

- Возможно, более древние наскальные рисунки не выжили из-за времени, - археолог Эприл Новилоф. - Особенно, если они были нацарапаны на поверхности, а она куда более подвержена воздействию природных явлений — солнца, ветра, дождей.

Химический анализ пещерных пород и краски даст ученым более точное представление о возрасте наскальных рисунков. Таким образом, «красный бык» с Борнео может стать самым древним рисунком на планете. Сейчас ученые отдают пальму первенства наскальным изображениям животных в испанской Эль-Кастильо.