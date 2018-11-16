2018-11-16T20:19:34+03:00
Звезды

Семейный выход: 5-летний Александр Плющенко стал звездой горнолыжной коллекции

«Гном Гномыч» поучаствовал в дефиле в «Музее русского импрессионизма»
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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В конце дефиле на подиум вышла Яна с сыном Сашей и режиссером показа Даниилом БергомВ конце дефиле на подиум вышла Яна с сыном Сашей и режиссером показа Даниилом БергомФото: Мила СТРИЖ
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Младший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко «Гном Гномыч» (там малыша ласково называют родители) практически с рождения начал зарабатывать деньги, будучи амбассадором известных брендов.

— Сейчас Саша не только занимается фигурным катанием в «Академии фигурного катания Евгения Плющенко», но и участвует в показах мировых брендов. Сегодня он тоже выйдет на подиум, — рассказывала журналистам перед дефиле Odri by Yana Яна Рудковская.

Валерия демонстрировала стройные ножки в модных ботфортах Фото: Мила СТРИЖ

Валерия демонстрировала стройные ножки в модных ботфортахФото: Мила СТРИЖ

Презентация горнолыжной коллекции, созданной Яной Рудковской в коллаборации с Odri, прошла в «Музее русского импрессионизма». За режиссуру дефиле отвечал модный продюсер Даниил Берг.

Как говорят в светских кругах, явка была 100-процентная. В первом ряду расположились главные светские дивы (помимо главных редакторов всего российского глянца): Светлана Бондарчук, Ольга Бузова, Елена Летучая, Анна Седокова, Мария Погребняк, Анна Калашникова с модным дизайнером Анной Wolf, Екатерина Одинцова и многие другие.

Поддержать супругу и сына пришел олимпийский чемпион Евгений Плющенко Фото: Мила СТРИЖ

Поддержать супругу и сына пришел олимпийский чемпион Евгений ПлющенкоФото: Мила СТРИЖ

— Я первой увидела коллекцию Яны. Мне понравились комбинезончики, думаю, что-нибудь себе закажу, — призналась «акулам пера» Ольга Бузова, вручая главной светской моднице именной букет с подписью «Яна».

Анна Калашникова и дизайнер Анна Wolf Фото: Мила СТРИЖ

Анна Калашникова и дизайнер Анна WolfФото: Мила СТРИЖ

Кстати, Ольга была одета с ног до головы в Луи Вуиттон: в джинсы с трикотажными вставками за 88 тысяч 500 рублей, в футболку за 31 тысячу рублей и в кроссовки за 46 тысяч 500 рублей.

В общей сумме образ Бузовой от Луи Вуиттон стоит 166 тысяч рублей Фото: Мила СТРИЖ

В общей сумме образ Бузовой от Луи Вуиттон стоит 166 тысяч рублейФото: Мила СТРИЖ

— Почему-то многие гости сегодня, не сговариваясь, пришли в Луи Вуиттон, — заметила Яна Рудковская, на которой была жилетка от «Луи». А вот верхняя одежда, черный лаковый пуховик с капюшоном с забавными ушками на Яне был из коллекции Odri by Yana.

Вкупе с косами и черным платьем наряд выглядел необычно и стильно.

Новая коллекция Яны получилась не только практичной, но и сексуальной Фото: Мила СТРИЖ

Новая коллекция Яны получилась не только практичной, но и сексуальнойФото: Мила СТРИЖ

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