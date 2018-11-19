Алексей Кудрин больше не глава Центра стратегических разработок

Алексея Кудрина назначили главой Счетной палаты в апреле этого года. А до этого 2 года он руководил Центром стратегических разработок. Эта экспертная организация, которая проводит исследования и разрабатывает реформы для разных отраслей экономики. Сегодня Кудрин объявил о своем уходе с поста председателя совета ЦСР. Его заменит министр экономического развития Максим Орешкин.

Кадровые перестановки не связаны с политическими играми. Кудрин пояснил, что совмещать два поста ему не позволяет конфликт интересов.

- Центр работает на задачи президента и правительства. Ключевые направления связаны с подготовкой программ именно для правительства России. Счетная палата – это независимый орган, который оценивает и контролирует выполнение этих программ. Получается некоторый конфликт интересов, - пояснил он.

Новый руководитель рассказал, что ЦСР сосредоточится на поиске решений для реализации майских указов президента. По словам Максима Орешкина, главное – это проводить анализ, в каком направлении движется страна. Отметим, что раньше ЦСР подчас оппонировал правительству. Например, разрабатывал параллельно с ним Стратегию социально-экономического развития страны до 2024 года. Сохранит ли теперь организация свой статус-кво, неизвестно.