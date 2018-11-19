«Роснефть»: Ажиотаж вокруг дефицита топлива искусственно подогревается недобросовестными игроками

- Ажиотаж, развернувшийся вокруг темы обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктов, искусственно подогревается недобросовестными игроками. Проблем с обеспечением топливом потребителей, как и дефицита топлива в стране нет, - говорится в заявлении «Роснефти».

В компании рассказали о существенном росте объемов поставок бензина и дизельного топлива на внутренний рынок с 15 ноября, когда было достигнуто соглашение с правительством о заморозке цен на топливо. Так, в ноябре на внутренний рынок «Роснефть» поставила продукции на десять процентов больше, чем оговорено в соглашении.

В рамках достигнутого соглашения по стабилизации ситуации на топливном рынке страны вертикально интегрированные нефтяные компании (то есть те, кто имеет в своем активе всю производственно-сбытовую цепочку от месторождения до АЗС) взяли на себя дополнительные обязательства и издержки. Но сегодня ситуация складывается таким образом, что эти издержки оборачиваются сверхдоходами для перекупщиков.

- Непрозрачная структура ряда биржевых сделок позволяет не раскрывать информацию о сделках, чем и пользуются недобросовестные участники рынка. Доля компаний-перекупщиков на бирже составляет около 80 %. При этом отдельные компании (например, «Солид-товарные рынки» и аффилированные с ней структуры, созданные бывшим сотрудником биржи) получают максимальные объемы биржевых продуктов на интересующих их базисах, - утверждается в заявлении «Роснефти».

При этом крупнейшая в России нефтяная компания не предлагает каким-либо образом ограничить торговлю топливом на бирже. Напротив, подчеркивается, что «Роснефть» последовательный сторонник этой модели. Но очевидно, что нужно навести здесь порядок.

«Роснефть» продолжает поставлять топливо на биржу.

- Вместе с тем, в настоящее время Компания работает с СпбМТСБ (Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа), формируя совместную позицию по совершенствованию биржевой торговли, в том числе, дисквалификации участников торгов, связанных с фигурантами уголовных дел, и рассчитывает на то, что наши предложения будут поддержаны регуляторными органами, - говорят в компании.