2018-11-20T13:32:19+03:00
Спорт

Президент УЕФА: Суперлиги не будет!

Самым богатым клубам Европы запрещают создавать свой чемпионат
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Президент Александер Чеферин.Президент Александер Чеферин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сообщения о том, что топ-клубы Европы намерены создать свой отдельный чемпионат всполошили футбольных чиновников. Президент УЕФА Александер Чеферин вынужден был выступить с заявлением, которое должно всех успокоить. Глава ФИФА Джанни Инфантино грозит «отколовшимся» футболистам отлучением от чемпионата мира. Да и сами клубы вроде как поднимают руки вверх со словами: мы ничего такого не имели ввиду. Но как-то слишком это напоминает панику. Идея Суперлиги, которая соберет 15-20 лучших клубов Европы, и убьет Лигу чемпионов, кажется, будет жить дальше и развиваться.

Что за Суперлига такая

«Суперлиги не будет. В каком-то смысле сейчас это вымысел или мечта. У нас есть кое-какие идеи. Но создание Суперлиги не обсуждается. У всех по-прежнему остаются возможности участвовать во всех еврокубковых турнирах», - заявил глава УЕФА Чеферин. Его слова - ответ на тревожные сообщения Football Leaks: организация, занимающая публикацией компромата заявила, что 15 клубов, во главе с «Баварией», «Реалом», «Барселоной» и «МЮ» хотят создать Суперлигу. В ней якобы должны участвовать 16 команд - 11 клубов-основателей, плюс 5 приглашенных «гостей». Теоретически в качестве такого «гостя» может быть один клуб из России - "Спартак", "Зенит" или ЦСКА. Но не все вместе и не сразу, а уже через несколько лет существования турнира. Новый же суперчемпионат вроде как должен был стартовать в 2021 году.

ФИФА грозит предать футболистов анафеме

Странно, что УЕФА очнулась только сейчас. В ФИФА жестко отреагировали еще две недели назад. Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что футболистам, принявшие участие в этой самой Суперлиге, запретят играть во всех соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА - от национальных первенствах до чемпионата мира! «Либо вы с нами, либо уходите», - бросил им в лицо Инфантино.

Глядя на такую нервную реакцию, многие топ клубы постарались откреститься от идеи Суперлиги: чуть ли не в первые о ней слышим!

А почему все так всполошились?

Все дело в деньгах. Представьте, если появится Суперлига, в которой соберутся лучшие клубы Европы - «Реал», «МЮ», «МанСити», «Барселона», «Ливерпуль», «Ювенутс», ПСЖ... Такой турнир затмит все остальные и пылесосом вытянет миллиарды евро из спонсоров и телеканалов. И все эти миллиарды пройдут мимо УЕФА и ФИФА. Да и вся стройная система мирового футбола разом обрушится. Футбольная суперлига станет чем-то вроде НХЛ в хоккее, и тогда футбольные чемпионаты мира по своему статусу превратятся в хоккейные, где не участвуют игроки из-за океана. Лига чемпионов - супердоходное на данный момент предприятие - зачахнет, Лига Европы вообще превратится в низшую лигу. Так что Инфантино сразу понял, что этой идее надо дать жесткий отпор. И УЕФА с ФИФА будут сражаться до последнего патрона. При этом не забывая где-то за спиной подкармливать большие клубы .чтобы они не сорвались с цепи.

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