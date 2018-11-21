За российским паспортом - в кроссовках

В футбольной сборной России пополнение. Теперь за нее будет бегать бразилец Арикленес да Силва Феррейра, которого наши болельщики называют Ари. Отметим, что в российских национальных командах легионеры из дальнего зарубежья встречаются не так уж часто. И каждый раз вызывают споры: какая же это сборная России, если в ней играют ребята, родившиеся и выросшие за океаном?

Условия Ари одобрили не все

Появление Ари в сборной России встретили неласково. Нет, в команде все было нормально. Но вот телевизор и интернет взорвались критикой.

- Когда я получал гражданство Испании и Португалии, я не просился в чужие сборные, хотя по паспорту мог бы за них выступать, - заявил Александр Мостовой. - Я просто не буду смотреть матчи сборной России с участием Ари.

- У нас половина игроков из Бразилии, половина из России, что это за сборная такая? - задался вопросом Роман Павлюченко, тоже блиставший в свое время в национальной команде.

В ответ главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов пожимал плечами:

- Может, для кого-то он бразилец, но для меня он - россиянин. Мы не просили его делать паспорт.

У Черчесова все просто: есть задача, ее надо решать.

Легионеры в сборной России по футболу

Совсем не супер Марио

Впрочем, Ари не первый бразилец в нашей футбольной сборной. Первым был Гилерме. Голкипер «Локомотива» в России живет уже 11 лет. Паспорт получил в 2015 году. Сам подавал документы, стоял в очередях, а потом еще и держал экзамен на знание русского языка.

- Там тебе дают текст, а ты потом письменно отвечаешь на вопросы по его содержанию, - вспоминал Гилерме. - Читать-то мне легче, я все по-русски понимал, а вот писать - уже сложнее, и я сделал несколько ошибок. Но паспорт все равно дали.

Гилерме в составе сборной России съездил на Евро-2016, но вот ЧМ-2018 пропустил. Хотя потом все равно дебютировал за российскую сборную.

Третий бразилец в ней - Марио Фернандес (ЦСКА). И, если честно, - единственный, кто нужен сборной России. У нас и без Гилерме полно неплохих вратарей, а 32-летний Ари - ветеран на одну-две игры. Марио Фернандес же - лучший игрок в России на своей позиции правого защитника и здорово помог на чемпионате мира. Вот только беда: прожив в Москве 6 лет, Марио по-русски может сказать всего несколько слов.

В мини-футболе - полкоманды бразильцев

Но большой футбол - пустяки по сравнению с мини-футболом. В январе на чемпионат Европы в составе сборной России поехало сразу четверо бразильцев. И это при том, что в этом виде футбола на площадке одновременно могут быть вратарь и только четверо полевых игроков.

Ромуло, Эдер Лима, Робиньо, Эскердинья - все это сборная России по мини-футболу. Банда южноамериканцев принесла нам «бронзу» Евро-2018, а два года назад было историческое «серебро» чемпионата мира-2016. Но есть после таких медалей какой-то осадок...

Баскетбол: по следам Холдена

Вы хотя бы чуточку интересовались баскетболом? Значит, точно знаете Джона Роберта Холдена - первого темнокожего баскетболиста в истории сборной России. В 2003 году американец получил российский паспорт, а в 2007-м его точный бросок принес российской национальной команде титул чемпиона Европы. Впрочем, Холден уже несколько лет как вернулся в США и завязал с карьерой.

В женской национальной команде, посмотрев на мужчин, тоже призвали пополнение из США - Бэкки Хэмон. Американка получила российский паспорт, когда в середине нулевых годов играла в ЦСКА. Обиделась, что ее в очередной раз не взяли в сборную США, и заявила, что будет выступать за Россию. Малышка Бэкки (рост - 169 см) в составе нашей национальной команды становилась бронзовым призером Олимпиады-2008 и серебряным призером Евро-2009, получила звание заслуженного мастера спорта.

Но уезжала Хэмон со скандалом. Оренбургский клуб «Надежда» в 2011 году, из-за того что она играла спустя рукава, решил расторгнуть с ней контракт в одностороннем порядке. Баскетболистка подала иск в арбитражный суд ФИБА, и тот обязал «Надежду» выплатить Бэкки компенсацию в 220 000 долларов.

На днях в сборной России объявляется еще один легионер - темнокожий Джоэл Боломбой. Центровой ЦСКА быстро оформил себе российский паспорт, но кто он по национальности - настоящий ребус. Загибайте пальцы: родился Джоэл в Донецке, мама у него - русская, папа - конголезец, все они вместе уехали в США, когда Боломбою было четыре года, и паспорт у него американский. И вот теперь указом Президента РФ Джоэл стал гражданином России.

Джоэл Боломбой - настоящий гигант: рост - 206 см, вес - 107 кг. Фото: instagram.com/bolomboy21

Волейбол: кубинцу надо подождать

А вот еще один «свежий» россиянин. Этим летом паспорт с двуглавыми орлами получил кубинец Ореоль Камехо. Этот парень играет в России с 2005 года, хотя и отлучался пару раз - в Бразилию и Южную Корею. Камехо очень ждал момента, когда сможет принять гражданство. «Прежде всего хотел бы поблагодарить бога за эту прекрасную возможность, а также Всероссийскую федерацию волейбола», - заявил он, забирая ценный документ. Приятно, когда два таких уважаемых адресата для благодарности упоминаются через запятую.

Ореоль Камехо тут же выразил желание сыграть за сборную России, но, поскольку он уже выступал за кубинскую национальную команду, обязан отсидеть два года карантина. Впрочем, уроженца Острова свободы это не смущает - он и в 34 года будет готов сражаться за свою новую Родину.

КТО КУДА

Украина нам поможет

Бразильцы, кубинцы, американцы - это экзотика. Чаще в наши сборные прибывают налаженным маршрутом Киев - Москва. И почти каждый раз это скандал. После того как главная звезда сборной Украины по гандболу Юлия Манагарова в 2016 году получила российский паспорт, в незалежной ее стали называть не иначе как предателем. Но гандбол на Украине развалился, и оставаться там не было никакого резона. Манагарова уже несколько лет капитанит в ГК «Ростов-Дон» и выигрывает один трофей за другим.

Еще раньше сменила украинское гражданство на российское Регина Шимкуте, которая также привлекалась в сборную Евгением Трефиловым. Вернувшись из декретного отпуска, она вновь выступает за гандбольный клуб «Ростов-Дон», но уже под фамилией своего мужа - Калиниченко.

А одним из лидеров нашей женской сборной по волейболу вот уже несколько лет является Наталья Гончарова, которая в 2008 году на Олимпиаде в Пекине еще играла за Украину. Гражданство в 2010 году она сменила без особых проблем - тогда еще отношения с Украиной были нормальными. Наталья одно время играла под фамилией мужа - Обмочаева, но потом с ним развелась и вновь стала Гончаровой. В составе сборной России стала чемпионкой мира и дважды выиграла первенство Европы.

С 2017 года, когда закончился карантин, Юлия Манагарова выступает за сборную России, где является одним из лидеров. Фото: instagram.com/team_managarova

P.S. В неигровых видах спорта иностранцев, выступавших под флагом России, в последние годы тоже было немало. Достаточно вспомнить хотя бы конькобежца Виктора Ана, благодаря которому Россия победила на Олимпиаде в Сочи-2014. Но Ан, завершив карьеру, отказался работать с нашими спортсменами и укатил к себе в Корею. Так же поступают и многие другие легионеры... Нужны нам такие спортсмены?

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Легионеры в сборной России по футболу