2018-11-24T07:31:59+03:00
Спорт

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов: "Нам просто раньше не хватало удачи"

Наставник уральцев признался, что его команда раньше теряла очки в простых ситуациях
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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В Москве команда Дмитрия Парфенова победила со счетом 2:1 "Локомотив", который до этого имел серию из одних лишь побед. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССВ Москве команда Дмитрия Парфенова победила со счетом 2:1 "Локомотив", который до этого имел серию из одних лишь побед. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Екатеринбургский "Урал" добыл важную для себя победу в последней игре первого круга нынешнего сезона. В Москве команда Дмитрия Парфенова победила со счетом 2:1 "Локомотив", который до этого имел серию из одних лишь побед. После матча наставник уральцев Дмитрий Парфенов поведал, как же так все получилось.

- В начале сезона команда играла не очень уверенно, а сейчас все лучше. Специально не форсировали форму?

- Не хватало где-то везения, качество игры было хорошее. Мы верили, что можно играть хорошо. Из-за простых ошибок мы теряли очки.

- Какие-то трудности будут в подготовке из-за того, что последние игры года на выезде?

- Сейчас поедем в -15 и будем готовиться.

- Кулаков сказал, что удар такой отрабатывали на сборах на Кипре. Это так и было задумано?

- Не знаю, что вам там ответил Денис. Не каждый день забиваем такие голы? Ну, вы же ведь не бываете каждый день на тренировках.

"Урал" после этой победы - на 6 месте в Премьер-Лиге. После 15 игр у команды 22 очка.

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