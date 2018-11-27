Александр Овечкин вышел на 15-е место по числу голов в НХЛ за всю историю лиги

Хоккеисты клуба "Вашингтон Кэпиталз" одержали победу со счетом 4:1 в гостевой игре регулярного первенства НХЛ над "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:1. И в этом поединке для капитана "Кэпилаз" Александра Овечкина случилось одно приятное событие. Он отметился заброшенной шайбой в ворота соперников и она стала для него 625-й в лиге и благодаря этому россиянин теперь на чистом 15-м месте в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

У "Вашингтон Кэпиталз" дублем отметился Том Уилсон (3-я и 55-я минуты), по одной шайбе забросили Ник Дауд (28) и Овечкин (60). А вот в составе "Айлендерс" единственной шайбой отличился Валттери Филппула (1).

Вместе с Овечкиным той же отметки достигли два известных в лиге хоккеиста, уже завершивших свою карьеру - это Джо Сакик и Джером Игинла. В активе Александра Овечкина в этом сезоне теперь 28 (18+10) очков, а в шести последних матчах сезона у него шесть заброшенных шайбу. Что же касается рейтинга бомбардиров, то теперь следующий рубеж для Овечкина - это отметка в 640 шайб. Столько забросил следующий перед Александром в рейтинге хоккеист - обладатель Кубка Стэнли в составе Тампы" Дэйв Андрейчук.

Теперь "Вашингтон" с 31 очком идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции, уступивший соперник - девятый с 26 баллами в активе. 1 декабря теперь дома у "Кэпиталз" следующий матч против "Нью-Джерси Дэвилз". А вот "Айлендерс" 30 ноября в гостях сыграет против "Бостон Брюинз".