2018-11-27T22:02:45+03:00
Политика

Порошенко богатеет, пока его страна нищает

Доходы главы Украины в этом году увеличились почти в 8 раз по сравнению с 2017-м
Игорь ЯКУНИН
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Петр Порошенко уже законопослушно задекларировал более 123 миллионов гривен годового дохода - а это почти 300 миллионов рублей.Петр Порошенко уже законопослушно задекларировал более 123 миллионов гривен годового дохода - а это почти 300 миллионов рублей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Национальное антикоррупционное бюро Украины порадовало сограждан «позитивом» - благосостояние первого лица страны в непростом для украинцев 2018 году знатно улучшилось.

Петр Порошенко уже законопослушно задекларировал более 123 миллионов гривен годового дохода - а это почти 300 миллионов рублей.

Почти 29 миллионов гривен он получил от продажи ценных бумаг, 6 миллионов - дивидендами от ЧАО «Прайм Эссетс Капитал» и 1,3 миллиона - процентами от вкладов в банке.

Интересно, что в 2017-м задекларированный доход Порошенко составлял 16,3 миллиона гривен, годом ранее - 12,2 миллиона.

При этом более чем на 20% выросли поставки в страны Евросоюза сладкой продукции компании «Рошен». Эта шоколадная фирма никуда из семьи Порошенко не утекла, а ее прибыль по итогам 2017-го превысила 2,8 миллиарда гривен ($90 миллионов)

То есть чем ближе конец президентского срока, тем толще кошелек Петра Алексеевича. Сейчас Порошенко, по данным Инвестфонда Dragon Capital, занимает 6-ю строчку в списке украинских миллиардеров.

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