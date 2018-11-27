Порошенко богатеет, пока его страна нищает

Национальное антикоррупционное бюро Украины порадовало сограждан «позитивом» - благосостояние первого лица страны в непростом для украинцев 2018 году знатно улучшилось.

Петр Порошенко уже законопослушно задекларировал более 123 миллионов гривен годового дохода - а это почти 300 миллионов рублей.

Почти 29 миллионов гривен он получил от продажи ценных бумаг, 6 миллионов - дивидендами от ЧАО «Прайм Эссетс Капитал» и 1,3 миллиона - процентами от вкладов в банке.

Интересно, что в 2017-м задекларированный доход Порошенко составлял 16,3 миллиона гривен, годом ранее - 12,2 миллиона.

При этом более чем на 20% выросли поставки в страны Евросоюза сладкой продукции компании «Рошен». Эта шоколадная фирма никуда из семьи Порошенко не утекла, а ее прибыль по итогам 2017-го превысила 2,8 миллиарда гривен ($90 миллионов)

То есть чем ближе конец президентского срока, тем толще кошелек Петра Алексеевича. Сейчас Порошенко, по данным Инвестфонда Dragon Capital, занимает 6-ю строчку в списке украинских миллиардеров.