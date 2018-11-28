2018-11-27T16:10:22+03:00
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Штрафникам дадут отсрочку

Скидка будет действовать дольше 20 дней
Андрей ГРЕЧАННИК@dorogi_kozerogi
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Сейчас большая часть штрафов ГИБДД - 87% - оплачивается со скидкой.Сейчас большая часть штрафов ГИБДД - 87% - оплачивается со скидкой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Госдума приняла во втором - основном - чтении законопроект, который продлевает возможность оплачивать штрафы за нарушения ПДД, если «письмо счастья» пришло по почте с опозданием.

Если все с этим документом и дальше пойдет гладко, изменения появятся в статьях 31.8 и 32.2 Административного кодекса. И срок для уплаты штрафа в размере половины его суммы будет подлежать восстановлению, если почтовое отправление придет позднее 20 дней. Потерялось письмо в отделении или почтальон его долго нес - всякое же бывает.

Пока таких поблажек не существует. Скидка действует в течение оговоренных 20 дней со дня вынесения постановления, а если нарушитель о штрафе не знает - это его проблема. Потому предлагают устанавливать на мобильный приложение Госуслуги, подключать СМС-оповещения или в банковских приложениях прописывать данные своего автомобиля и водительского удостоверения, чтобы информация о штрафе появлялась там. Потому что доставка бумажного конверта - дело такое…

Возмущений таким положением дел было немало. Но поправки появились после постановления Конституционного суда, который рассмотрел жалобу муниципального депутата московского округа Мещанский Юрия Рейнхиммеля. Он получил по почте штраф за превышение скорости, зафиксированное дорожной камерой. Но не успел воспользоваться скидкой, поскольку письмо пришло слишком поздно. И не он его поздно из ящика достал, а положили туда с опозданием. Депутат обращался в ГИБДД, в суд, пытался восстановить срок скидки, но получил от ворот поворот. Но нашлась и более высокая инстанция.

Сейчас большая часть штрафов ГИБДД - 87% - оплачивается со скидкой. То есть мера возымела успеха, люди не тянут до последнего и уже не так активно стараются оспорить, а просто по-быстрому перечисляют деньги, едва приходит оповещение. Ведь большая часть штрафов - 500-рублевые за превышение разрешенной скорости. И 250 рублей - уже совсем не та сумма, из-за которой человек побежит куда-то спорить. Способов оплатить теперь тоже множество, в банковском приложении на мобильном это делается несколькими нажатиями пальца. Идти в банк, стоять в очереди и заполнять квитанцию больше не требуется.

Вот только не на все штрафы распространяется скидка. Например, 30 тысяч за пьяное вождение оплачивается в полном размере. И неоплатившим парковку в городах тоже скидка не полагается, потому что это не федеральные, а местные штрафы.

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