2018-11-27T16:12:06+03:00
Авто

За дорожным движением будут наблюдать при помощи беспилотных дронов

Новатором решил выступить столичный Центр организации дорожного движения
Андрей ГРЕЧАННИК@dorogi_kozerogi
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Испытания подобных аппаратов на дорогах уже проводились - для контроля движения на скоростных загородных трассах.Испытания подобных аппаратов на дорогах уже проводились - для контроля движения на скоростных загородных трассах.Фото: Александр ГЛУЗ
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ЦОДД объявил тендер на поставку 20 летающих беспилотных комплексов для наблюдения за дорожной обстановкой на улицах Москвы уже до конца этого года. Кстати, в других городах тоже есть подобные ЦОДДу организации, это подразделения местных администраций для организации дорожного движения, установки светофоров, дорожных знаков, камер. Так что опыт могут легко перенять.

Комплекс - это сам дрон (их еще называют квадрокоптерами) с датчиками и камерами, а также пульт дистанционного управления им, сейчас такие летательные аппараты управляются при помощи специального устройства с планшетом, на экране которого видно, что он снимает.

Таких летательных аппаратов сегодня - пруд пруди. Есть фирменные, а есть и самодельные - из алюминиевых трубок и легкого материала карбона. Способов связи между оператором и дроном тоже бывает несколько, и даже если связь пропадет, он способен самостоятельно вернуться назад по навигации, причем сигналом к возвращению будет количество зарядки в батареях, чтобы не упасть от недостатка питания.

Испытания подобных аппаратов на дорогах уже проводились - для контроля движения на скоростных загородных трассах. Правда, там задача проще: можно лететь в 20 метрах от проезжей части вдоль дороги, чтобы внезапно падающий беспилотник не спикировал на крыши машин, повредив их и устроив аварию. Упадет - так на поле или в лес. Но в городе - совсем другое дело. Тут дома, фонарные столбы. А внизу пешеходы. Не сверзнется ли беспилотник на пробку, запутавшись в проводах? А в окна к горожанам не начнет заглядывать? У него ведь камера с высоким разрешением, видео будет такое, что каждую родинку разглядеть можно. Вряд ли кто-то придет в восторг от появления таких «глаз» напротив окон.

С другой стороны, для борьбы с авто-угонами или преследования неадекватных нарушителей такие беспилотники были бы очень кстати, но покупать их собралась, как видим, совсем не полиция.

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