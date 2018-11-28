За дорожным движением будут наблюдать при помощи беспилотных дронов
ЦОДД объявил тендер на поставку 20 летающих беспилотных комплексов для наблюдения за дорожной обстановкой на улицах Москвы уже до конца этого года. Кстати, в других городах тоже есть подобные ЦОДДу организации, это подразделения местных администраций для организации дорожного движения, установки светофоров, дорожных знаков, камер. Так что опыт могут легко перенять.
Комплекс - это сам дрон (их еще называют квадрокоптерами) с датчиками и камерами, а также пульт дистанционного управления им, сейчас такие летательные аппараты управляются при помощи специального устройства с планшетом, на экране которого видно, что он снимает.
Таких летательных аппаратов сегодня - пруд пруди. Есть фирменные, а есть и самодельные - из алюминиевых трубок и легкого материала карбона. Способов связи между оператором и дроном тоже бывает несколько, и даже если связь пропадет, он способен самостоятельно вернуться назад по навигации, причем сигналом к возвращению будет количество зарядки в батареях, чтобы не упасть от недостатка питания.
Испытания подобных аппаратов на дорогах уже проводились - для контроля движения на скоростных загородных трассах. Правда, там задача проще: можно лететь в 20 метрах от проезжей части вдоль дороги, чтобы внезапно падающий беспилотник не спикировал на крыши машин, повредив их и устроив аварию. Упадет - так на поле или в лес. Но в городе - совсем другое дело. Тут дома, фонарные столбы. А внизу пешеходы. Не сверзнется ли беспилотник на пробку, запутавшись в проводах? А в окна к горожанам не начнет заглядывать? У него ведь камера с высоким разрешением, видео будет такое, что каждую родинку разглядеть можно. Вряд ли кто-то придет в восторг от появления таких «глаз» напротив окон.
С другой стороны, для борьбы с авто-угонами или преследования неадекватных нарушителей такие беспилотники были бы очень кстати, но покупать их собралась, как видим, совсем не полиция.