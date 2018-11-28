У Порошенко - сдвиг по базе

Прилетела новость со ссылкой на «информированные источники» - Киев просит США создать американскую военную базу на украинской территории. Уже и место дислокации выбрано - вблизи Крыма и на востоке Украины. Например, под Харьковом

Эту информацию уже подтвердил депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник. Обосновывается такая челобитная тривиально - «угроза со стороны Москвы». Задержание трех украинских кораблей, учинивших провокацию у Керченского пролива, «ложится в масть» для киевской власти.

Кстати, американцы еще год назад стали обосновываться на берегу Черного моря - в Очаково (Николаевская область) полным ходом идет строительство оперативного центра ВМС США. Там же намечено строительство еще 2 американских военных объектов. А появление еще одной полноценной военной базы США в регионе может укрепить юго-восточный фланг НАТО на море и на суше.

Но похоже, что в Вашингтоне пока не спешат удовлетворить слезную просьбу Киева. Там понимают, что в случае боевых столкновений крылатые «Калибры» российского Черноморского флота (да и другие средства поражения) запросто превратят военную базу США в дымящееся крошево.

«В военном отношении любая база на Украине была бы крайне уязвима перед российским ответным ударом. Безопаснее держать войска в другом месте, где они могут быть лучше защищены», — внушал украинским просителям военный эксперт и бывший советник Пентагона Ричард Вайц.

Почему Порошенко уперто шлет гонцов в Вашингтон и чего хочет добиться, - понять нетрудно. Накануне президентских выборов на Украине он хочет предстать в образе «отца нации», у которого «большие связи и сильные друзья» за океаном. Ну а втянуть США в противостояние с Россией - его давняя золотая мечта. И Петр Алексеевич немало сделал для этого.

Приглашая военную базу США, Порошенко, кажется забыл, что разоблачает этим свою же дешевую брехню о том, что «украинская армия самая сильная в Европе». Получается, что самостоятельно защитить страну - у нее кишка тонка.

Порошенко зазывает американскую базу с видом дворового шкодливого пацана-хулигана, который из-за спины чужого дядьки машет тощим кулачком.

Ну а если все-таки база США появится на Украине? Что тогда? Чем это грозит России? Тогда эта база мгновенно обретет «статус» важной военной цели и станет нашей ракетной мишенью еще в тот момент, когда там будет забит первый колышек. Собственно, - как и любой военный объект, который нам угрожает и должен, в случае войны, быть уничтоженным в первую очередь.