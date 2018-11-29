Путин разрешил называть аэропорты и вокзалы в честь героев Отечества

Воздушные ворота Парижа — аэродром «Шарль де Голль». Будапешта — «Ференц Лист». Это не говоря уже о крупнейшем международном аэропорте США, носящем имя «Джон Кеннеди». А у наших авиаузлов с этим скучновато. Какие-то общие слова вроде «Центральный» (такое название сразу у двух аэропортов: Саратова и Омска) или «Новый» (Хабаровск). В лучшем случае — местность, вроде московского «Внуково» или петербургского «Пулково». Хотя пассажиропоток крупного аэропорта — миллионы человек в год, включая иностранцев. Что бы для них не напомнить о национальных героях?

И вот в среду Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий называть крупные транспортные узлы в честь великих соотечественников: «Отдельным географическим объектам (аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам) могут быть присвоены имена выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта», — сказано в документе. А вносить конкретные предложения будет Общественная палата РФ, посоветовавшись с широкими массами.

Первая ласточка есть — открытый недавно аэропорт под Ростовом-на-Дону назван в честь героя войны 1812 года, казачьего атамана Матвея Платова. Хорошо, но мало! Поэтому по всей стране идёт народное голосование на «имена российских героев» для других воздушных гаваней. Отдать голос можно до 30 ноября на сайте ВеликиеИмена.РФ. «Комсомолка» будет следить за итогами.

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Продолжается финальное голосование народного проекта - 47 аэропортов будут названы в честь выдающихся россиян из разных эпох

Уже 5 декабря 47 российских аэропортов, международных и региональных, получат новые названия. 12 ноября стартовало финальное голосование народного конкурса «Великие имена России». Этот проект совместно запустили несколько крупных всероссийских общественных организаций, в том числе Российское военно-историческое общество.

Во всем мире существует традиция называть аэропорты в честь своих выдающихся земляков. С одной стороны, страна таким образом пытается увековечить важные для себя, для своей истории имена. С другой, это придает особый импульс культурным маршрутам туристов, которые прилетают в аэропорты, названные в честь исторических персоналий. Многим интересно узнать, что это был за человек, чем он знаменит. Одна из мотиваций погрузиться в историю страны, в которую ты прибыл (подробности).