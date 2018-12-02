В меню ресторана «Г…но» - яблочки в карамели и свежая репа с облепихой

Ресторан с неоторазимым названием «Г…но» открылся в рамках фестиваля альтернативного искусства «Кузлесфест». Проходил он в громадном торговом центре на юго-востоке Москвы, у метро «Дубровка». В ТЦ было светло и радостно, люди покупали бытовую технику, пастилу и мед с орешками. Понять, где в этом царстве потребления может проходить альтернативный фестиваль, было невозможно. Но я его нашла: просто на месте одного магазина не было магазина, а был огромный черный занавес. А за ним…

На фестивале всего за 1000 рублей можно было купить футболку с надписью "Растительный вестник" или ожерелье из зубов - к счастью, кажется, не настоящихФото: Денис КОРСАКОВ

Я пришла к открытию – к трем часам пополудни. И сразу попала в круговорот творческих событий. На сцене настраивались музыканты. Тотчас выяснилось, что они не настраиваются, а уже практически играют авангардный концерт. Солист расположился спиной к зрителям. Он то садился на пол, то вставал, подглядывая слова песни в бумажке. Текст был экспрессивный, насыщенный и состоял в основном из звуков «а» и «э». Также удалось разобрать слова «каэм барла». Или что-то в этом роде. Вспоминалось то знаменитое «Дыр бул щыл убеш щур скум …», написанное футуристом Алексеем Крученых в 1913 году, то песня БГ «Лой быканах».

Мимо энергично ходил взад-вперед статный молодой человек в маске кролика. Оказалось, что это организатор мероприятия Алик, и маску он нипочем не снимет. Алик рассказал, что фестиваль искусств был задуман небольшой группой музыкантов, широко известных в очень узких кругах.

Вывеска ресторана была выполнена на листе бумаги А4Фото: Денис КОРСАКОВ

- Это последний фестиваль «Кузлесфест», - сказал Алик, грустно опустив кроличью голову, - больше мы его проводить не будем. Почему? Ну вот видите, даже «Комсомольская правда» пришла, значит, мероприятие приобретает массовый масштаб, а это лишнее!

Стало приятно, что я на фестивале тоже что-то символизирую, пусть даже тлетворное влияние популярных газет на высокое искусство.

Приятное чувство дежавю усилилось, когда я заглянула в ресторан «Г…но» и прилегающий к нему бар «Родная Молдова». (На самом деле это был скорее буфет «Г…но»: несколько составленных в ряд столов, за которыми стояли электрическая плитка и сковородки, и суетились молодые повара). Чтобы заказать блюдо, нужно было сперва купить символические деньги – shitcoins: кусочки картона, по курсу один к одному.

Интерьер ресторана "Г...но" был весьма аскетичным - скорее уж тянуло назвать его "Буфетом "Г...но"Фото: Денис КОРСАКОВ

У столов, покрытых черной тряпкой, хлопотали видные господа. Заведующий баром был похож на поэта Максимилиана Волошина в молодости. Начальник кухни, Остап, обнаружил большое сходство с В.В. Маяковским. Я спросила его:

- А почему бар «Родная Молдова»? Почему не «Родные Мытищи»? Там тоже был ликёроводочный завод.

- Однажды я увидел надпись на двери: «Родная Молдова», и она мне понравилась. Но и Мытищи - тоже звучит, - согласился Остап, поправляя алиновый берет на голове.

Тем временем в ресторане «Г…но» готовили яблоки в карамели на палочках, самодельную арахисовую пасту (которую на английский манер называли «пинат»), и вегетарианское блюдо «Чёто с чили». Потом подали салат «Пригов». В составе – редька, репа, редиска, свёкла и заправка из облепихи с апельсинами. Наваливая гору салата, юный повар, похожий на поэта Николая Заболоцкого, сказал: «Ощущения на языке от этого салата такие же свежие, как у русской литературы были от Дмитрия Александровича Пригова!»

Гостей "Кузлесфеста" встречал кот с надписью "Будем рады вашим донатам" - то есть пожертвованиямФото: Денис КОРСАКОВ

Салат оказался интересный, диетический и обошелся всего в 150 щиткоинов.

Барное меню тоже приятно освежало, особенно ценами. Четыреста граммов смузи из фруктов и водки – 150. Патриотический коктейль «Таежный» из джина с «Байкалом» - по 150. Напиток с гениальным названием «Античный» из сухого красного вина пополам с водой (а что, римляне всегда разбавляли вино водой, а тех, кто не разбавляет, считали варварами!) – сто щиткоинов.

Бар "Родная Молдова" мог бы называться "Родные Мытищи"Фото: Денис КОРСАКОВ

Поэт Волошин оказался маркетологом Димой. Он объяснил, что это авторские напитки, и продавать их по московским ценам было бы нарушением идейной концепции.

Постепенно за столиками образовались посетители. Они вдохновенно общались между собой. Лишь немногие тупили в гаджеты!

На выходе радостно билось сердце: не перевелась в нашем отечестве философская, одухотворенная молодежь. Она воспроизводится из поколения в поколение, каждый раз на новом витке исторической спирали! И очень жаль, что больше этот замечательный ресторан не откроется. Хотя, может, Алик передумает? Я согласна больше никогда не писать о ресторане «Г…но» и не «палить место» - пусть оно так и останется заведением для избранных, а не для случайных людей.