Анастасия Волочкова сделала голый шпагат на снегу

Сложно же удивлять постоянно! Пресытились поклонники 42-летней танцовщицы ее снимками с минимумом одежды или в банальных шпагатах. И вот, Анастасия решила эти две завораживающие вещи совместить. Волочкова выложила уж очень будоражащее фото.

volochkova_art Любимая купель. Холодно безумно. А вы окунаетесь в такую ледяную воду? Это сила! Вот померились бы льдом. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #зима

Балерина отправилась в баню в своем подмосковном особняке, вышла оттуда нагишом и села на снег в шпагате. Прикрывал бесстыдницу целый веник.

volochkova_art В жару и стужу жгучую Всем, кто скучал по фирменному шпагату, посвящается

Смело? Не то слово. Даже как-то не по себе становится, когда начинаешь думать, не холодит ли Волочкову снежок?

- В жару и в стужу жгучую. Всем, кто скучал по фирменному шпагату, посвящается, - подписала снимок Анастасия, добавив хэштег «глазами любимого». И как всегда дала повод поклонникам и антифанатам разгуляться: «Глупо и стыдно, Настя, застудишься» пишут ей по-свойски из первого лагеря. Ненавистники же в непечатных выражениях не стесняются, но когда Волочкова на это обращала внимание.

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Набери в окошке интернет-поиска «Анастасия Волочкова» — и тут же высветится — «Анастасия показала», а дальше варианты: новый особняк, новый банный веник, очередного мужчину, ультра-мини-бикини, растяжку... Это уже детали, хоть и любопытные. Проверочное слово — показала. И пусть злопыхатели лопнут, но каждый «показ» чего-нибудь волочковского, приковывает к экранам компьютеров сотни тысяч интересующихся (подробности)