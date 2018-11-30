Анастасия Волочкова сделала голый шпагат на снегу
Сложно же удивлять постоянно! Пресытились поклонники 42-летней танцовщицы ее снимками с минимумом одежды или в банальных шпагатах. И вот, Анастасия решила эти две завораживающие вещи совместить. Волочкова выложила уж очень будоражащее фото.
Балерина отправилась в баню в своем подмосковном особняке, вышла оттуда нагишом и села на снег в шпагате. Прикрывал бесстыдницу целый веник.
Смело? Не то слово. Даже как-то не по себе становится, когда начинаешь думать, не холодит ли Волочкову снежок?
- В жару и в стужу жгучую. Всем, кто скучал по фирменному шпагату, посвящается, - подписала снимок Анастасия, добавив хэштег «глазами любимого». И как всегда дала повод поклонникам и антифанатам разгуляться: «Глупо и стыдно, Настя, застудишься» пишут ей по-свойски из первого лагеря. Ненавистники же в непечатных выражениях не стесняются, но когда Волочкова на это обращала внимание.
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Набери в окошке интернет-поиска «Анастасия Волочкова» — и тут же высветится — «Анастасия показала», а дальше варианты: новый особняк, новый банный веник, очередного мужчину, ультра-мини-бикини, растяжку... Это уже детали, хоть и любопытные. Проверочное слово — показала. И пусть злопыхатели лопнут, но каждый «показ» чего-нибудь волочковского, приковывает к экранам компьютеров сотни тысяч интересующихся (подробности)
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