«Засовывал мне деньги в рот, когда я лежала без сознания»: Модель Кира Фокс обвинила продюсера в жестоком избиении

В соцсетях - новый скандал про бытовое насилие. Московская фотомодель Кира Фокс выложила в фейсбуке жуткую историю о том, как ее избивал бывший возлюбленный, продюсер Игорь Черкасский.

По словам девушки, все произошло еще 30 июня. Однако рассказать об этом Кира решилась только теперь.

По словам девушки, продюсер-любовник в тот день был пьян и вышел из себя, решив, что модель ему изменяет.

«ПОЛИЦИЯ ЗАСТАВИЛА НАПИСАТЬ ОТКАЗ ОТ ЗАЯВЛЕНИЯ»

«...Ломал дома стены табуретками, - пишет девушка на своей страничке. - Засовывал мне деньги в рот, когда я практически лежала без сознания и срывал с меня трусы, пытаясь изнасиловать пальцами мое избитое тело. Крича при этом, что я мерзкая шлюха, изменяю ему, а он же меня так любит... Когда он сунул меня под воду в душевой, я частично пришла в сознание и попросила его вызвать мне скорую...»

Девушка пишет, что Черкасский через какое-то время все-таки дал свой телефон - врачей Кира Фокс вызывала сама.

«Соседи вместе со скорой начали стучать к нам в дверь. Ему пришлось открыть. Я выползла из ванной со словами о помощи. На что он начал смеяться надо мной и называть психически ненормальной. Скорая вызвала милицию, а меня увезли в боткинскую больницу...»

Модель говорит, что выложила свое фото с синяками на лице в Instagram. Но позже удалила.

«Игорь начал мне звонить и просить удалить всю информацию, ссылаясь на то что у него есть ребёнок и что если бывшая сожительница увидит, она опять запретит им общаться».

По словам Киры, избиение произошло за два дня до ее вылета в Китай - она получила хороший рекламный контракт. И, как уверяет, именно поэтому не дала ход делу.

«Полиция заставила написать меня отказ от заявления. Дяденька полицейский сказал - мол, зачем тебе это нужно, потеряешь контракт, станешь невыездной до конца разбирательства. То есть напугал меня, трясущуюся от страха. Естественно, в тот момент я думала о работе и что будет со мной. И с крокодильими слезами писала отказ под руководством дяденьки полиционера... У меня две недели сходили побои с лица. До конца контракта мне пришлось врать китайскому агентству, что на меня рухнул чемодан в самолете, чтобы они не оштрафовали меня и не срезали контракт».

Московская фотомодель Кира Фокс выложила в фейсбуке жуткую историю о том, как ее избивал бывший возлюбленныйФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«ОБРАЩАЙТЕСЬ НА ПЕТРОВКУ, 38»

Интересно, что после эмоционального поста Киры в соцсетях в этом скандале появилось еще одно действующее лицо. Актриса Юлия Квитко сообщила, что в 2016 году пострадала от того же продюсера-драчуна. При том, что - уверяет девушка - она на тот момент фактически содержала Черкасского, оплачивала ему квартиру, занимала деньги.

- У меня порвана передняя крестообразная связка колена и мениск... - говорит Квитко. - Это стыдно и очень больно, и я предпочитала это скрывать. Но, увидев ее пост в фейсбук, поняла, что она смогла, в отличии от меня, постоять за себя.

«Почему я не сказала об этом раньше и не вынесла в массы? - пишет девушка в соцсети. - Потому что знаю, что надо очень много сил и времени потратить на то, чтобы это не просто «обмусолили и забыли», а чтобы действительно у этой истории был результат, причём в пользу того, кого избили, а не наоборот. Наша законодательная система построена так, что пока ты не труп, ничего не докажешь. Поэтому, я считаю, и приняли закон, который снял ответственность с кухонных бойцов. Когда приходишь в полицию ты просидишь там кучу времени и тебя отговорят забрать заявление, потому что ты ничего не докажешь. А у тебя в этом момент болит все тело от побоев, разрывается сердце от боли и стыда».

Сам Игорь Черкасский заявил журналистам коротко: мол, синяки на фотках его бывшей девушки - «мейк-ап, который не имеет ко мне отношение». Словом, не признает, что избивал Киру Фокс.

Модель в свою очередь выставила в соцсети скрин их переписки - через несколько дней после избиения Черкасский несколько раз написал ей: «Прости меня».

Звоним Черкасскому.

- Обращайтесь на Петровку, 38, - бодрым голосом советует продюсер. - Мы с Кирой уже обо всем уже договорились. Я ничего комментировать не буду. Нравится вам месить это дерьмо - месите, а я в этом участвовать не собираюсь!