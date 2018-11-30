Как Гарик Сукачев торговал целлофановыми пакетами, дружил с зечками и «составил партию» Пугачевой

На днях в издательстве «Эксмо» выходит книга Михаила Марголиса "Путь Горыныча". Первая подробная биография Гарика Сукачева сделана в стиле документальной киноповести, поэтому главы называются "сериями". Биографический сериал Марголиса о Гарике выходит к 59-летию музыканта, которое он отпразднует завтра, 1-го декабря. Мы представляем отрывки из книги, из которых узнаем о различных этапах жизненного пути Игоря Ивановича.

Из третей серии: «Закат Солнца вручную»

Среди российских рок-лидеров Гарик Сукачев, несмотря на свои «пролетарский» сценический имидж, давно уже один из самых высокооплачиваемых исполнителей с устойчивой склонностью к luxury style. В этом смысле он похож, скорее, на западных звезд шоу-бизнеса. Загородные дома в Подмосковье и Калининградскои области, шикарная квартира с эксклюзивной художественной отделкой в Москве (на потолке в гостиной имеется даже мозаичное панно в традициях «сталинских» станций московского метрополитена), несколько авто премиум-класса, включая известный «Бентли», мотоцикл «Харлеи», яхта, пришвартованная в одной из уютных европейских марин, и т.п. Если приглядеться, Игорь двигался в этом направлении с молодости, несмотря на все свои «классовые» комплексы. Непроизвольную маргинальность, внутреннюю свободу и страсть к революционному искусству он умело сочетал с эффективной реализацией своих материальных запросов. Столичная тусовка брежневской эпохи подпитывала Гарика не только духовно, но и финансово.

«У меня было до фига знакомых, чьи родители привозили из-за рубежа дефицитные вещи. Некоторые из этих ребят страшно бухали и по дешевке отдавали крутые пластинки, джинсы, футболки, сигареты. Я у них покупал и перепродавал дороже. У меня часто и чеки для «Березки» водились. Знал кучу фарцовщиков и основные «толкучки»: на Пушкинской, «Гоголях», «Трубе» и главная — на Беговой. Клиентура там состояла в основном из грузин, армян, азербаи джанцев. Брал, например, у приятелей «с рук» или в той же «Березке» джинсы «Lee» за 66 рублей и сдавал их на «Бегах» за три цены. Даже сам не продавал, просто скидывал «фарце» по 160–170 рублей, а те их перепродавали за 220. С книгами аналогичная история. Мой товарищ, выпускник Полиграфического института, устроился работать в издательство «Правда» и воровал оттуда разную популярную литературу, целые собрания сочинений. Братья Стругацкие за лютые деньги уходили, вся «макулатурная» история хорошо шла — Дюма, Дрюон, Сименон. Мы знали, на что сейчас спрос. Опять-таки самим торговать и подставляться под облавы не требовалось. Сообщали перекупщикам, которые меня знали, и они приезжали, забирали нужный товар. Конечно, я общался и с фарцовщиками у известного музыкального магазина на Неглинной. Ориентировался в ценах на инструменты, добывал информацию о новых поступлениях и т.п. Мог продать хорошую гитару, даже не подержав ее в руках. Просто «забивал» очередь у продавца, а когда подходил черед, за определенную сумму уступал свое право на покупку другому человеку. Все выживали, как могли».

Хитом сукачевского предпринимательства стала история с целлофановыми пакетами. - «Сегодня она звучит анекдотично, а сорок лет назад в Советском Союзе фирменный пакет считался модным аксессуаром и порой неплохим подарком на день рождения. Еще в техникуме я умудрился за одну перемену продать порядка 130 пакетов! А всего у меня их было 250. Знал места, где достать в таком количестве и недорого. К концу учебного дня весь техникум с ними ходил, и меня вызвал к себе в кабинет замдиректора. — Твои пакеты?— Ну да... — А кто позволил торговать? — Ну, никто. — Ладно. — И открыл ящик своего стола. — Я сейчас выйду, а ты оставишь мне здесь четыре штуки. И больше в техникуме не продавай. Я ответил: «Все понял».

Биографический сериал Марголиса о Гарике выходит к 59-летию музыканта

Из четвертой серии «Мимо армии и колонии»

…Для москвичей, чья юность и молодость выпали на 1970–1980-е, особым, в каком-то смысле даже волшебным событием стала летняя Олимпиада-80. Бойкотированная многими ведущими странами мира (из-за вторжения советских войск в Афганистан), перегруженная бредовой пропагандои (помню, как в нашей школе от каждого ученика требовали подписанную родителями справку, куда он уедет из Москвы на время Олимпийских игр. Оставаться в столице категорически не рекомендовалось, ибо коварные враги социализма готовят разные диверсии и подлянки. Например, вы можете найти на улице жвачку, а в ней окажется лезвие бритвы, или увидите какой-то бесхозный мячик во дворе, а он у вас в руках взорвется и т.п. (так объясняли учителя), мобилизовавшая всю страну планетарная спортивная акция стала первым «аттракционом» недоступных для простых советских граждан атрибутов манящего западного мира. Москва вообще тогда была не похожа на себя. По-настоящему европейским городом она, конечно, не стала и в те две олимпийские недели, но от «совка» слегка убежала. В магазинах на время появилось то, чего никогда прежде не было. Например, «Фанта», финский сервелат в целлофане, нарезанный кусочками, финские же мини-коробочки с джемами, соки в маленьких упаковках с трубочками и т.п. Впрочем, продуктовое разнообразие при всей его новизне казалось не главным. Интереснее были вычищенные и сравнительно немноголюдные улицы, по которым бродили различные иностранцы в ярких одеждах с флажками и символикои своих стран, атмосфера некоторой свободы и единения с миром. Из такой Москвы отправляться куда-то за 101-и километр и далее в отечественную глубинку совсем не хотелось. Правда, некоторых об их желаниях и не спрашивали. Сукачев был как раз из этой категории, и покатил бы он куда-нибудь на периферию, но ему опять привычно повезло. «Тогда всех, у кого имелись серьезные приводы в милицию, кто «ходил под статьей», отправляли из Москвы куда подальше. Я был в таком списке, несмотря на то, что участвовал в олимпийском строительстве. Проник в комсомольский стройотряд (хотя комсомольцем не был) от Тушинского райкома комсомола. Мы строили тот самыи концертныи зал в Олимпийскои деревне. Клево было. Работали, конечно, на уровне «подай-принеси», мы ж не специалисты. Но тогда все стремились поучаствовать в таком деле. Как я туда попал, уже и не вспомню. Думаю, пришел в этот райком с наглой рожей и, как всегда, всех (обманул). Однако буквально накануне Олимпиады мне все равно пришла повестка из 104-го отделения милиции. Я туда явился, и меня закрыли. Пояснили, что есть указание — неблагонадежных элементов на время открытия Игр изолировать. А я же постоянно в ментуру попадал: по пьяни, за драки, еще какие-то выходки. В общем, переночевал в отделении. Там я себя всегда королем чувствовал. Ложился на полку возле окна, где у решетки папиросные «бычки» были. Отгонял от этого места всяких алкашей -сокамерников. Короче, использовал собственныи опыт. А наутро меня вызвал какой-то местныи начальник и сказал: «Я тебя сейчас отпускаю, но в течение двух недель ты должен ежедневно приходить сюда утром, перед пересменкой и разводом, и мыть второй этаж отделения». И еще предупредил: «Сунешься во время Олимпиады в центр города — пеняй на себя. Если тебя повяжут, мы тебе оформим побег, а по совокупности всех твоих деяний загремишь в колонию года на три. Выпускаю тебя под свою ответственность». Хороший, в общем, мужик был». А «повязать» тогда могли легко. Казалось, что к Олимпиаде в Москву согнали все советскую милицию (и не только милицию). Блок-посты стояли на каждом въезде в город у МКАД, машины с немосковскими номерами тормозили сразу, человеку без столичной прописки стать «гостем Олимпиады» тоже было проблематично, по улицам тут и там сновали милицейские патрули в белых рубашках и еще какие-то странные группы товарищей. «Да, ходили же кроме ментов еще и дружинники, и гэбэшники, переодетые в штатское. Но они просто вычислялись — все в одинаковых кепочках и бумажных куртках с олимпийским Мишкой. Были еще некие курсанты — тоже в (идиотских) кепках и спортивных трико...» Полагаясь на свои опыт и удачливость, Гарик проигнорировал предупреждение «хорошего мужика» из милицейского отделения. Пришел домой, переоделся и тут же «рванул в центр» вместе с Ольгой, которую «всюду старался таскать с собой». Вечером на Пушкинскои площади они познакомились с «ребятами из Германии и отправились с ними в «клуб дружбы». В олимпийские дни некоторые западные посольства открывали такие места прежде всего для своих соотечественников, приехавших в Москву. «Мы пили там немецкое пиво и общались, как могли. Чуваки, дежурившие на входе в клуб, думали, что я иностранец, и спокойно нас пропускали. Бундесам еще давали проходки на какие-то интересные олимпийские мероприятия. Туда мы не ходили, а в бар заглядывали регулярно. По утрам я мыл полы в тушинской ментуре, а вечером — пил пиво с немцами». Кстати, в то лето двадцатилетний уборщик с международными контактами Сукачев находился на каникулах. В 1978-м его отчислили с последнего курса техникума, он «год отработал на заводе, а потом восстановился на тот же выпускной курс и осенью должен был опять идти учиться». Завершение учебы дополнило его контрастныи жизненныи опыт общением с женщинами-убийцами. «Дипломную практику я проходил на железнои дороге в бригаде путейцев, состоявшей из женщин-зэчек. Бабы с изломанными судьбами. И тут я — молодой, губастый парень с хлопающими глазами очарованного странника. Сопляк, короче. Они в меня влюбились. Их было человек семь. А я, типа, бригадир. Хотя, конечно, главной у них была — паханша-рецидивистка. Дважды сидела за убийства, людей зарезала. И вот, как получка или аванс — между ними такие разборки происходили, драки, чуть ли не поножовщина в общаге. Я это знал и видел, как они бухали в такие дни. Горы пустых флаконов из-под «Розовой воды», «Тройного» одеколона валялись у платформ «Дмитровская», «Красный балтиец». Так что я — стопроцентный маргинал, в классическом понимании этого слова. Не в уничижительном, как теперь, смысле — недалекий пэтэушник, а человек, способный находиться в любых социальных слоях, контактировать с ними и что-то приобретать от такого общения».

В издательстве «Эксмо» выходит первая подробная биография Гарика СукачеваФото: Борис КУДРЯВОВ

Из двадцать шестой серии: «С людоедом и Пугачевой»

Завершив свою театральную миссию, Горыныч в смутном 1998-м дефолтовом году успел, к удивлению многих, составить партию Алле Пугачевой в забавном клипе «Мал-помалу», придуманном Гришеи Константинопольским. Нетривиальный альянс российскои эстрадной Примадонны (год назад съездившеи на «Евровидение») и отвязного рокера «с окраины», выпустившего в это время хит о том, как его «два раза вязали ОМОН и менты», лишь на первый взгляд смотрелся оксюмороном. На самом деле для него имелась масса логических предпосылок. Скажем, Алла Борисовна неоднократно уверяла меня, что «в душе она — рокерша», а Гарик говорил, что «никогда не восставал против представителей поп-тусовки», хотя «их музыка» ему «абсолютно не близка». Но именно во второй половине 1990-х Сукачев появился со своими номерами в двух сериях основного телевизионного поп-проекта страны «Старые песни о главном». В 1997-м Пугачева еще и наградила его премией «Алла» за «искренность и неординарность». Паззл вполне складывался, тем паче что руководил процессом режиссер, чьеи дипломной работой в 1992 году стал клип на песню «Бригады С» — «Белыи колпак». За такои финт (снял музыкальныи ролик вместо кино) диплом Григорию не дали, но с Горынычем он сдружился основательно. Надо заметить, что учился Константинопольский в мастерской Ролана Быкова и изначально намеревался привлечь к «Мал-помалу» именно своего наставника, хотя Пугачева сомневалась: «Не староват ли он для такого проекта?». Гриша, разумеется, уверял певицу, что Быков всегда шикарен. Но вопрос отпал сам собой, когда мэтр ответил ученику: «Деточка, эта работа не украсит мой бенефис». Тогда Константинопольский предложил Гарика. Что опять-таки смутило Примадонну. Она полагала, что Сукачев откажется по идейным причинам. Мол, он — «альтернативный, рок-н-ролльный», а она — «попса». Но Григории сообщил, что «Гарик не против», на что Пугачева отреагировала: «Значит, повзрослел уже». И буквально «в центре ГУМа, у фонтана», на глазах у изумленных покупателей, был сделан «самыи смешной», по мнению Константинопольского, ролик в коллекции Аллы… …В определенной степени клип выглядел шуточным парафразом на взаимоотношения лисы Алисы и кота Базилио из «Приключении Буратино» — сценарий же Константинопольскии писал с расчетом на Ролана Быкова. А образ Пугачевой в ролике перекликался с «алисовским» образом Елены Санаевой в известном фильме про поиски «золотого ключика». У Гарика же «Базилио» получился похожим, скорее, на Промокашку из банды «Черная кошка» в исполнении Ивана Бортника. - «Я пришел на ту съемку пешком, с жуткого похмелья. Увидел Филиппа Киркорова, который приехал посмотреть, как идет работа. Пока переставляли свет и аппаратуру для очередной мизансцены, я у него поинтересовался: коньяку здесь где-нибудь можно достать? Он сказал: сейчас принесут. И потом стало лучше. Мне наливали рюмочку, и мы продолжали снимать».

5 декабря пройдет пресс-конференция автора Михаила Марголиса, главного героя книги - Гарика Сукачева и популярного музыканта, участника оригинального состава "Бригады С" Сергея Галанина в 16.00. в ТАСС. В 19.00. - автограф-сессия в Доме Книги на Новом Арбате